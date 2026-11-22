Argentina LNG obtuvo la aprobación para ingresar al RIGI con una inversión comprometida de US$ 50.750 millones.

El proyecto contempla un gasoducto de 48 pulgadas y más de 500 kilómetros entre Neuquén y el Golfo San Matías.

Corinth Pipeworks y Grupo Cuñado se repartirán la provisión de las 400.000 toneladas de acero del ducto principal.

Tenaris fabricará el poliducto de 24 pulgadas destinado al transporte de líquidos asociados al gas natural.

La infraestructura estará dedicada a la exportación y requerirá nuevos pozos, redes de captación y plantas de tratamiento en Vaca Muerta.

El régimen de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años respalda el desarrollo del proyecto, que se aproxima a su decisión final de inversión.

La aprobación del proyecto Argentina LNG dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió el camino para una de las mayores transformaciones de la infraestructura energética argentina. Con un desembolso comprometido de US$ 50.750 millones, la iniciativa contempla la construcción de un gasoducto de dimensiones inéditas, un poliducto para transportar líquidos asociados y nuevas instalaciones destinadas a procesar y exportar gas natural desde Vaca Muerta hacia el Golfo San Matías.

El avance representa un paso decisivo para el consorcio integrado por YPF, Eni y XRG, que organiza la provisión de materiales y la ejecución de las obras de transporte con vistas a la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para fin de mes. El paquete aprobado no se limita a la infraestructura de salida hacia la costa: también comprende el desarrollo de nuevos pozos, redes de captación y plantas de tratamiento necesarias para sostener el volumen de producción que demandará el emprendimiento.

El principal desafío técnico estará concentrado en el gasoducto troncal de 48 pulgadas, una dimensión que supera ampliamente los estándares utilizados hasta ahora en la red argentina. La infraestructura tendrá más de 500 kilómetros de extensión, conectará Neuquén con el litoral rionegrino y contará con caños de acero de aproximadamente 2,5 centímetros de espesor.

Hasta el momento, los grandes gasoductos troncales del país, entre ellos el Perito Moreno, el Neuba II y el Centro Oeste, habían alcanzado un diámetro máximo de 36 pulgadas. El nuevo ducto elevará esa capacidad hasta los 48, equivalentes a más de 1,20 metros de diámetro, y demandará unas 400.000 toneladas de acero.

La fabricación de las tuberías fue distribuida entre dos compañías extranjeras especializadas en grandes obras de infraestructura energética. La griega Corinth Pipeworks tendrá a su cargo aproximadamente 300 kilómetros del tendido, mientras que la española Grupo Cuñado proveerá los caños correspondientes a los 200 kilómetros restantes. La licitación global para esos materiales fue estimada en unos US$ 2.000 millones.

En paralelo, Tenaris, perteneciente al Grupo Techint, se adjudicó la provisión completa del poliducto de 24 pulgadas que acompañará al gasoducto principal. La estructura tendrá una extensión paralela destinada al transporte de líquidos asociados al gas natural y requerirá alrededor de 100.000 toneladas de acero, que serán fabricadas en plantas bonaerenses.

La construcción y el montaje terrestre también tienen sus responsables definidos. La unión transitoria conformada por Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos obtuvo la adjudicación para ejecutar el tendido entre la zona de Meseta Buena Esperanza y el Golfo San Matías. La organización de los contratos permite avanzar en la preparación de una obra que exigirá equipos especializados y una logística de gran escala.

El diámetro del ducto plantea exigencias que exceden las habituales en el sistema argentino. El traslado de tubos de gran porte hacia los frentes de trabajo patagónicos, la apertura de pistas, las excavaciones y las soldaduras automáticas requerirán capacidades técnicas específicas. También será necesario incorporar plantas compresoras de alta potencia para mantener un flujo constante hasta las instalaciones de licuefacción.

A diferencia de los gasoductos tradicionales, diseñados principalmente para abastecer el consumo residencial e industrial interno y responder a los picos de demanda durante el invierno, esta nueva infraestructura estará dedicada exclusivamente a la exportación. Su funcionamiento está previsto bajo un régimen continuo durante todo el año, sin derivaciones hacia el mercado doméstico.

Esa característica obliga a garantizar una oferta de gas suficiente y sostenida. El emprendimiento necesitará acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, ya que el volumen requerido no podrá depender únicamente de la producción actualmente disponible. La inversión incluye, por lo tanto, la perforación de nuevos pozos y la construcción de instalaciones para acondicionar el recurso antes de su traslado.

La elección del Golfo San Matías como destino de la infraestructura responde, además, a sus condiciones marítimas. La profundidad natural de sus aguas permite recibir buques metaneros de gran porte sin requerir tareas permanentes de dragado y ofrece una alternativa con menor congestión operativa respecto de los puertos tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

Con el ingreso al RIGI, el proyecto obtiene un marco de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años. Ese régimen constituye uno de los principales respaldos para una inversión de semejante magnitud y para una iniciativa que busca convertir a la producción neuquina en una plataforma de exportación de gas natural licuado.

La definición de los proveedores y contratistas, junto con la preparación de la decisión final de inversión, coloca a Argentina LNG ante una etapa determinante. Su ejecución implicará un salto de escala para el transporte de hidrocarburos y exigirá coordinar producción, procesamiento, infraestructura y logística para sostener durante décadas el objetivo exportador.