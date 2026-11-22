La diputada Marcela Pagano afirmó que cerraron 172.547 empresas durante el gobierno de Javier Milei.

La legisladora comparó la situación empresarial actual con la crisis económica de 2001 y 2002.

Sostuvo que 14 de las 18 actividades económicas retroceden en 23 provincias.

Cuestionó al ministro Luis Caputo y reclamó explicaciones sobre el destino del oro.

Puso bajo sospecha las compras oficiales de bonos en pesos, aunque reconoció que una posible maniobra para favorecer a grandes fondos no está probada.

El riesgo país llegó a 939 puntos y las reservas internacionales descendieron a 49.642 millones de dólares.

La situación del entramado empresarial argentino volvió a quedar en el centro de las críticas a la política económica del Gobierno nacional. La diputada nacional Marcela Pagano aseguró que 172.547 empresas cerraron durante la gestión de Javier Milei y advirtió que el deterioro de la actividad supera, en ese aspecto, los registros de la crisis de 2001 y 2002. La legisladora cuestionó al presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que las dificultades alcanzan tanto a pequeñas y medianas empresas como a compañías de mayor dimensión.

El planteo fue difundido el 8 de noviembre de 2026 por Pagano, integrante del unibloque Coherencia, quien utilizó la cifra de cierres empresariales para trazar una comparación con uno de los períodos más críticos de la historia económica argentina. Según su evaluación, el escenario actual presenta un deterioro particularmente extendido y no se limita a determinados sectores del mercado.

«Estamos peor que en el 2001/2002 en este aspecto», sostuvo la diputada al referirse a la cantidad de empresas que dejaron de operar. También remarcó que los problemas no distinguen entre escalas productivas: «Cierran tantas pymes como empresas grandes».

El diagnóstico de Pagano incluyó además una dimensión territorial y sectorial. La legisladora afirmó que 14 de las 18 actividades económicas registran fuertes retrocesos en 23 provincias, una situación que, según su interpretación, demuestra que las dificultades atraviesan diferentes regiones y rubros de la economía nacional.

Las críticas tuvieron como principal destinatario a Caputo, a quien responsabilizó por los resultados de la política económica. En un mensaje dirigido al funcionario, utilizó una expresión especialmente dura al comparar su desempeño con una eventual mala praxis médica. También reclamó explicaciones sobre el destino del oro, mediante una exigencia directa: «Devolvé el oro».

Pero el cuestionamiento de la diputada no se limitó al cierre de empresas. También puso el foco sobre los movimientos registrados en el mercado de bonos en pesos y las operaciones realizadas durante la primera semana de noviembre, en la antesala de un importante vencimiento de deuda pública.

El miércoles 4 de noviembre se negociaron más de tres billones de pesos en títulos de largo plazo, un volumen equivalente a tres veces el habitual. De acuerdo con una estimación de la consultora 1816, entre 1,8 y 2 billones de pesos de esas compras habrían correspondido al Gobierno nacional.

Pagano tomó como referencia un análisis de PPI para explicar el posible objetivo de esas operaciones. Según su interpretación, las compras oficiales buscarían impulsar el precio de los bonos y reducir los rendimientos que debe afrontar el Estado para financiarse. La estrategia habría estado relacionada con la licitación prevista para el miércoles 11 de noviembre, cuando vencían compromisos por 10,6 billones de pesos.

La legisladora también planteó una hipótesis sobre el eventual beneficio que podrían haber obtenido grandes fondos de inversión mediante esas operaciones, al facilitarles una salida de sus posiciones en títulos públicos. Sin embargo, reconoció que esa posibilidad no estaba probada.

Las tensiones financieras coincidieron con movimientos inusuales en las tasas de corto plazo. El jueves, la tasa de caución a un día alcanzó un pico del 190% anual sobre el cierre de la jornada, aunque el promedio diario se ubicó en el 29,62%. En ese contexto, el Banco Central extendió hasta las 18 la disponibilidad de su ventanilla de pases.

La discusión se desarrolló, además, en un escenario de mayor presión sobre las variables financieras. El riesgo país llegó a 939 puntos, frente a los 787 registrados a fines de octubre, mientras que las reservas internacionales descendieron a 49.642 millones de dólares después de un pago de aproximadamente 880 millones al Fondo Monetario Internacional.

Otro elemento incorporado por Pagano fue la advertencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina sobre las posibles consecuencias del nuevo equilibrio político en Washington para el respaldo financiero estadounidense al país, incluido el acompañamiento ante el FMI.

Para fundamentar sus cuestionamientos, la diputada recordó el antecedente de 2018, cuando Caputo se desempeñaba en el área de Finanzas. En aquella oportunidad, el Banco Central intervino con 5.000 millones de dólares a un tipo de cambio de 25 pesos, mientras fondos internacionales como BlackRock y Templeton compraban bonos en moneda nacional.

La legisladora utilizó ese episodio como advertencia sobre los riesgos de sostener artificialmente determinadas condiciones financieras. Su planteo apunta a que, si los inversores deciden retirar sus posiciones y la disponibilidad de dólares resulta insuficiente, las consecuencias podrían trasladarse al tipo de cambio y, posteriormente, a los precios internos.

De esta manera, Pagano articuló sus críticas en dos planos: el retroceso que, según denunció, atraviesa el sector empresarial y las dificultades financieras que enfrenta el Gobierno. El cierre de empresas, la caída de actividades económicas y las operaciones sobre la deuda pública conforman el núcleo de sus cuestionamientos a la gestión de Milei y Caputo.