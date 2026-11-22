Abdala aseguró que la sanción de la Ley de Discapacidad no estuvo condicionada por la visita del papa León XIV.

El senador afirmó que Diputados había respaldado el proyecto antes de la llegada del pontífice.

La Cámara alta ratificó la decisión previa y, según Abdala, no hubo un cambio de posición por el efecto Papa.

El presidente provisional del Senado destacó el significado religioso de la visita y los homenajes al pontífice.

Defendió la política económica de Milei, el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación, aunque reconoció las dificultades que atraviesan muchas familias.

Respaldó la reforma política del oficialismo y la posible eliminación de las PASO para simplificar el sistema electoral.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, rechazó que la visita del papa León XIV a la Argentina haya modificado las posiciones políticas que permitieron avanzar con la sanción definitiva de la Ley de Discapacidad. Según explicó, el respaldo parlamentario a la iniciativa ya se había manifestado antes de la llegada del pontífice y la Cámara alta se limitó a ratificar la decisión adoptada previamente por Diputados.

«Estas ideas vienen desde antes de la venida del Papa», afirmó el senador de La Libertad Avanza al ser consultado sobre la posibilidad de que la presencia del jefe de la Iglesia católica hubiera tenido algún efecto en el comportamiento del oficialismo y de otros legisladores. De esa manera, buscó desvincular el resultado de la votación del impacto político y social que generó la visita papal.

La discusión había surgido a partir de las versiones sobre un eventual cambio de posición del Gobierno después de que León XIV visitara el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. La actividad del pontífice había reavivado el debate sobre la situación de las personas con discapacidad y las consecuencias de las políticas públicas vinculadas con el sector.

Abdala sostuvo que la secuencia legislativa permite descartar esa interpretación. Recordó que el proyecto había conseguido un amplio acompañamiento en la Cámara de Diputados antes de la llegada del Papa y señaló que el Senado posteriormente confirmó aquella decisión. Para el legislador, el respaldo a la norma respondió a una posición que ya estaba planteada en el Congreso y no a una reacción frente al acontecimiento religioso.

Sin embargo, el senador también expresó una valoración positiva de la visita de León XIV. Desde su condición de católico, destacó el significado espiritual de la presencia del pontífice en el país y consideró adecuados los homenajes y reconocimientos que recibió durante una sesión del Senado. En ese sentido, diferenció la relevancia religiosa e institucional del acontecimiento de su posible influencia sobre las decisiones parlamentarias.

Durante la entrevista, Abdala también fue consultado por las críticas y las sospechas relacionadas con las pensiones por discapacidad, una cuestión que generó preocupación entre beneficiarios y familiares durante los últimos años. Frente a los cuestionamientos, evitó asumir como propias las interpretaciones que circularon alrededor de esa problemática y desplazó el eje de la discusión hacia la situación económica que recibió la administración de Javier Milei.

El presidente provisional del Senado defendió el rumbo económico del oficialismo y sostuvo que el Gobierno consiguió evitar un escenario de hiperinflación y reducir de manera significativa los niveles inflacionarios. Entre los principales objetivos de la gestión mencionó el equilibrio fiscal, la previsibilidad y la recuperación de la confianza de los inversores.

En su argumentación, también cuestionó las decisiones económicas de la administración anterior y apuntó especialmente contra el denominado plan platita, impulsado por Sergio Massa. Consideró que las dificultades actuales deben analizarse teniendo en cuenta las condiciones en las que asumió el Gobierno de Milei y el deterioro económico que, según su evaluación, había dejado la gestión precedente.

No obstante, reconoció que una parte de la sociedad atraviesa dificultades y que numerosas familias tienen problemas para llegar a fin de mes. También admitió que el proceso de estabilización implica esfuerzos para distintos sectores de la economía, aunque insistió en que ese camino resulta necesario para recuperar el crecimiento y generar nuevas oportunidades laborales.

La defensa del programa económico estuvo acompañada por una reivindicación de la disciplina fiscal como condición para alcanzar una mayor estabilidad. Abdala planteó que la previsibilidad constituye un elemento central para recomponer la confianza y permitir que las inversiones se traduzcan en actividad productiva y empleo.

Por último, el senador respaldó la reforma política que impulsa el oficialismo y la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Argumentó que el objetivo es simplificar el sistema electoral y evitar que los ciudadanos deban concurrir a votar para resolver las disputas internas de los partidos políticos.

La iniciativa forma parte de la agenda de cambios institucionales que promueve La Libertad Avanza y abre una discusión sobre las reglas de competencia electoral. Abdala defendió la necesidad de revisar el mecanismo vigente y planteó que las internas partidarias no deberían trasladar sus costos y procedimientos al conjunto de la ciudadanía.

Con sus declaraciones, el titular provisional del Senado buscó separar tres discusiones que atravesaron la agenda política de los últimos días: la sanción de la Ley de Discapacidad, el impacto de la visita papal y la situación económica. Al mismo tiempo, ratificó el respaldo al programa de Milei y a las reformas políticas que el oficialismo pretende llevar adelante.