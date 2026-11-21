Los gobernadores reclamaron mayor protagonismo de las provincias en las decisiones nacionales.

Sergio Ziliotto cuestionó la suspensión de las PASO y pidió evitar cambios electorales por conveniencia política.

El mandatario pampeano reclamó que el peronismo defina sus candidaturas sin imposiciones individuales.

Rogelio Frigerio respaldó excluir el sistema de colectoras de la reforma política y reconoció las dificultades económicas de los hogares.

Alberto Weretilneck defendió que los proyectos sobre recursos naturales generen beneficios concretos en las provincias.

Claudio Poggi destacó la articulación entre el Estado y el sector privado, con educación y empleo como motores del desarrollo.

La discusión sobre el sistema electoral, las tensiones internas del peronismo y el rumbo económico del país atravesó el encuentro que reunió a cuatro gobernadores provinciales durante la Semana de Integración Federal, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Rogelio Frigerio, Claudio Poggi, Alberto Weretilneck y Sergio Ziliotto coincidieron en reclamar un mayor protagonismo de las provincias en las decisiones nacionales, aunque dejaron planteadas distintas posiciones sobre el papel del Estado, la explotación de los recursos naturales y las herramientas para impulsar el desarrollo.

Uno de los principales focos de atención estuvo puesto en las declaraciones de Ziliotto, quien cuestionó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en momentos en que el Senado se prepara para debatir esa iniciativa. El mandatario pampeano consideró inconveniente que las reglas electorales se modifiquen según las necesidades políticas de los gobiernos de turno y defendió la necesidad de preservar mecanismos que permitan ordenar la competencia interna de los partidos.

En ese contexto, también se refirió a las diferencias que atraviesan al peronismo entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Sin respaldar públicamente a ninguno de los dos dirigentes, reclamó que las candidaturas se definan mediante una discusión amplia y sin imposiciones individuales. Su planteo apuntó a evitar que una conducción concentre las decisiones sobre las listas y determine quiénes deben representar al espacio político.

Ziliotto sostuvo que el peronismo excede a sus principales referentes y advirtió que las discusiones centradas exclusivamente en nombres propios pueden desviar la atención de los problemas políticos de fondo. También relativizó la polémica por la ausencia de Kicillof en la fotografía de unidad partidaria durante el acto por el Día de la Militancia realizado en San Fernando. A su entender, concentrarse en ese episodio implica dejar de lado los debates estratégicos que necesita resolver el espacio.

Consultado sobre la posibilidad de que el próximo candidato presidencial del peronismo surja del interior del país, consideró que la cuestión central no pasa por el lugar de procedencia, sino por la capacidad de representar al conjunto de la sociedad. En esa línea, planteó que el postulante debe defender los intereses de todos los argentinos, incluidos quienes viven fuera de los principales centros urbanos.

Frigerio, en tanto, abordó el escenario económico y reconoció las dificultades que atraviesan numerosos hogares como consecuencia de la transformación de las políticas públicas impulsada por la administración de Javier Milei. El gobernador entrerriano consideró que el país atraviesa un proceso de cambios de gran magnitud y admitió que sus consecuencias generan dificultades en distintos sectores de la sociedad.

El mandatario también respaldó que el sistema de colectoras quedara excluido del acuerdo para avanzar con la reforma política. Consideró que ese mecanismo no resultaba conveniente para el funcionamiento electoral y democrático, por lo que valoró que no formara parte de las modificaciones en discusión.

Más allá de las diferencias partidarias, el encuentro permitió exponer coincidencias sobre la necesidad de fortalecer el federalismo y garantizar que el crecimiento económico tenga un impacto concreto en las provincias.

Weretilneck cuestionó la pérdida de protagonismo de los distritos en la discusión nacional y sostuvo que la Argentina no puede reducirse a la figura de quien ocupa la Presidencia. Para el gobernador rionegrino, la identidad nacional también se construye desde las provincias, sus instituciones y sus comunidades.

El mandatario puso especial énfasis en la explotación de los recursos naturales y advirtió que los grandes proyectos productivos deben dejar beneficios en los territorios donde se desarrollan. Consideró que no alcanza con atraer inversiones de empresas nacionales o internacionales si las ganancias no se traducen en oportunidades laborales y desarrollo para las economías locales.

En ese sentido, defendió la participación del Estado como ordenador de las políticas de crecimiento y sostuvo que el desarrollo de una sociedad requiere una intervención pública capaz de establecer condiciones y prioridades.

Ziliotto coincidió en que la expansión de la actividad económica debe estar acompañada por políticas que promuevan la inclusión. Advirtió que la explotación de los recursos naturales, sin incorporación de valor agregado, participación de la industria nacional y generación de empleo, difícilmente pueda traducirse en igualdad de oportunidades.

Por su parte, Poggi planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público y el privado. El gobernador de San Luis consideró que ninguno de los dos ámbitos puede resolver por sí solo los desafíos del desarrollo y destacó la importancia del diálogo y la coordinación para generar inversiones, crecimiento y puestos de trabajo. También puso el acento en la educación como una herramienta central para ampliar las oportunidades laborales.

De esta manera, la reunión dejó expuesta una agenda compartida por los cuatro mandatarios: mayor participación provincial en las decisiones nacionales, aprovechamiento de los recursos naturales con beneficios locales, generación de empleo y fortalecimiento de las capacidades productivas. Al mismo tiempo, las declaraciones de Ziliotto y Frigerio trasladaron al encuentro las discusiones políticas que comienzan a adquirir mayor relevancia ante el debate legislativo sobre las PASO y la reforma electoral.