Tesla inició oficialmente la comercialización de sus vehículos eléctricos en la Argentina.

Javier Milei participó del lanzamiento y defendió la apertura comercial.

Elon Musk saludó mediante una videollamada y celebró el desembarco de la compañía.

La oferta inicial incluye tres versiones del Model 3 y dos del Model Y.

Los vehículos llegarán desde la planta de Tesla ubicada en Shanghái, China.

La empresa podrá acceder a un subcupo de 2.500 unidades con beneficios arancelarios.

La Argentina se incorporó oficialmente al mapa comercial de Tesla, la compañía estadounidense de vehículos eléctricos fundada por Elon Musk, con la presentación de sus modelos y el inicio de las operaciones de venta en el país. El lanzamiento se realizó este viernes en el barrio porteño de La Boca y contó con la participación del presidente Javier Milei, quien aprovechó el acontecimiento para reivindicar la apertura económica, cuestionar las restricciones comerciales de las últimas décadas y defender la competencia como herramienta para ampliar las opciones de los consumidores.

El acto tuvo como uno de sus momentos centrales la intervención remota de Musk, quien participó mediante una videollamada desde un avión. “Es una alegría poder compartir Tesla con todos ustedes y establecernos allí. Esperemos que disfruten nuestros autos”, expresó el empresario al saludar la llegada de la marca al mercado argentino. La comunicación presentó algunas dificultades, con pausas prolongadas y varios intentos de intervención, hasta que finalmente se interrumpió.

Tras la conexión, Milei volvió al escenario y destacó la figura del empresario, a quien calificó como un “benefactor de la humanidad”. El mandatario sostuvo que el principal objetivo de Musk es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y convocó a los presentes a brindarle un aplauso.

Durante su discurso, el Presidente realizó una defensa de los cambios económicos impulsados por su administración y cuestionó el esquema de protección comercial que, según su interpretación, mantuvo aislada a la Argentina durante décadas. Comparó ese período con una “Cortina de Hierro” y consideró que la aplicación de teorías económicas obsoletas impidió que los consumidores accedieran a una mayor variedad de productos y tecnologías disponibles en otros mercados.

“Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera”, afirmó Milei, al cuestionar los aranceles, las restricciones cambiarias y las trabas al comercio exterior. En contraposición, defendió la apertura y la competencia entre fabricantes como mecanismos para estimular la innovación y reducir los precios.

El jefe de Estado también destacó la eliminación del impuesto PAIS y de los impuestos internos aplicados a los automóviles. Según explicó, esas decisiones contribuyeron a facilitar el ingreso de fabricantes que anteriormente concentraban su presencia regional en Brasil y Uruguay. En ese contexto, aseguró que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 los vehículos cero kilómetro registraron una reducción del 26% en relación con el resto de los precios de la economía y que actualmente se necesitan menos salarios promedio para adquirir una unidad.

La presentación reunió a funcionarios, representantes diplomáticos y ejecutivos de la compañía. Participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También fueron presentados los responsables de la estructura local de Tesla, encabezados por Joaquín Larrizalde, designado Country Manager para la Argentina.

La oferta inicial contempla las tres versiones del sedán Model 3 y las dos configuraciones del SUV Model Y. La empresa habilitó además su configurador online, mediante el cual los interesados pueden consultar características técnicas, precios de contado, gastos asociados y alternativas de financiación prendaria. Los créditos estarán disponibles a través del Banco Santander, con plazos que van de los 12 a los 60 meses.

Otro de los aspectos anunciados fue la disponibilidad de determinadas funciones vinculadas con el sistema Full Self-Driving (FSD), desarrollado por Tesla para incorporar capacidades avanzadas de asistencia a la conducción. Sin embargo, su funcionamiento completo todavía no cuenta con homologación ni reglamentación en la Argentina. Por ese motivo, la compañía aclara que las prestaciones de conducción autónoma podrán incorporarse mediante futuras actualizaciones, sujetas a las condiciones correspondientes.

En esta primera etapa estarán disponibles tres funciones: Actually Smart Summon, que permite solicitar que el vehículo se acerque autónomamente al usuario desde un lugar de estacionamiento; Dumb Summon, que facilita la salida del automóvil del garaje; y Autopark, que realiza maniobras de estacionamiento sin intervención directa del conductor. La suscripción al servicio tiene un costo mensual de 119 dólares, equivalente a 185.581 pesos según el valor informado.

Aunque Tesla es una compañía estadounidense, las unidades destinadas al mercado argentino llegarán desde su Gigafactoría de Shanghái, China, la segunda más grande de la empresa y la primera que instaló fuera de su país de origen.

El desembarco se concretará mediante el régimen de promoción de la electromovilidad del Gobierno, que contempla un cupo de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos exentos del arancel de importación extrazona del 35%. Tesla ingresa bajo la categoría de nuevo importador con inversiones en infraestructura de carga, condición que le permite acceder a un subcupo de hasta 2.500 unidades beneficiadas, siempre que no exista otra marca que reúna las mismas condiciones.

La llegada de la compañía representa un nuevo movimiento en el mercado automotor argentino y suma una marca de alcance internacional al segmento de vehículos eléctricos, en un contexto de cambios en las condiciones de importación y de mayor apertura a la competencia.