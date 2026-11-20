La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, expresó su respaldo a una suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027 y coincidió con Patricia Bullrich en que el oficialismo contaría con los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa en el Senado.

La legisladora santafesina aclaró que su postura apunta a una suspensión temporal y no a la eliminación definitiva del sistema electoral. En ese sentido, destacó que las primarias constituyen una herramienta importante para el funcionamiento democrático, aunque consideró que el contexto económico actual obliga a revisar los costos y la conveniencia de mantener dos instancias de votación antes de las elecciones generales.

"Yo creo que las PASO son una herramienta muy importante de la democracia. Por otro lado, también uno tiene que ser pragmático y ajustarse a la coyuntura", sostuvo Losada durante una entrevista.

De esta manera, la senadora marcó una diferencia entre su valoración del mecanismo electoral y la posibilidad de interrumpir su aplicación durante un proceso electoral específico.

Entre los argumentos para acompañar la suspensión, mencionó el desgaste que genera en la ciudadanía la sucesión de convocatorias electorales y los recursos económicos que demanda la organización de las primarias.

La postura de Losada coincide con la iniciativa impulsada por el oficialismo nacional y con las declaraciones de Patricia Bullrich, quien también manifestó confianza en reunir los votos necesarios para conseguir su aprobación en la Cámara alta.

El debate vuelve a instalar en la agenda política la discusión sobre el sistema electoral argentino, los costos de las elecciones y el papel de las PASO en la selección de candidatos de los distintos espacios políticos.

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, la posición de la senadora santafesina suma un respaldo importante a la posibilidad de suspender las primarias en 2027, aunque mantiene abierta la discusión sobre la continuidad del mecanismo en futuras elecciones.