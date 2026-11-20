Cavallo advirtió sobre los riesgos de deterioro del programa monetario y cambiario antes de las elecciones.

El ex ministro reclamó fortalecer las reservas internacionales mediante compras de divisas del Banco Central.

También cuestionó la continuidad de los controles cambiarios y reclamó su eliminación definitiva.

Milei respondió con críticas a la Convertibilidad, el Plan Bonex, el corralito y la nacionalización de deuda privada.

Cavallo recordó que en 2020 el Presidente defendía su actuación durante la última dictadura.

El enfrentamiento expuso diferencias sobre reservas, estabilidad monetaria y el rumbo del programa económico.

Las diferencias sobre la política monetaria y cambiaria del Gobierno terminaron convirtiéndose en una confrontación entre Javier Milei y Domingo Cavallo, dos economistas que durante años compartieron diagnósticos sobre el funcionamiento de la economía argentina. El Presidente respondió con fuertes cuestionamientos a las advertencias del ex ministro sobre la sostenibilidad del actual programa económico, mientras que el creador de la Convertibilidad puso en duda la capacidad del mandatario para interpretar los problemas económicos y recordó que, hasta hace pocos años, defendía sus decisiones y su actuación en distintos momentos de la historia nacional.

El punto de partida de la discusión fueron las advertencias de Cavallo sobre el esquema económico de la administración libertaria. Durante una exposición en un seminario dedicado a la Convertibilidad, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el ex funcionario sostuvo que el Gobierno necesita introducir correcciones en el corto plazo para evitar que el programa pierda estabilidad antes de las próximas elecciones.

Su diagnóstico estuvo centrado especialmente en las dificultades del régimen cambiario y en la necesidad de recuperar instrumentos que permitan fortalecer las reservas internacionales. Para Cavallo, la persistencia de los controles de cambios impide consolidar una moneda confiable y mantiene condicionada la normalización financiera de la economía.

En ese contexto, planteó que el Banco Central debería avanzar en la compra de divisas para mejorar su posición de reservas y consideró que la prioridad debe ser eliminar completamente las restricciones cambiarias. También advirtió que, si no se adoptan medidas adecuadas, el programa económico corre el riesgo de deteriorarse antes de la próxima contienda electoral.

La respuesta de Milei llegó durante las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central. En lugar de concentrarse exclusivamente en las observaciones técnicas de Cavallo, el Presidente cuestionó su trayectoria como funcionario y utilizó distintos episodios de la historia económica para desacreditar sus recomendaciones.

El mandatario vinculó al ex ministro con la nacionalización de la deuda privada de 1982, el Plan Bonex y el corralito de 2001, decisiones que calificó como expropiatorias. También cuestionó los resultados de la Convertibilidad y sostuvo que aquel esquema representó una transferencia de recursos que estimó entre el 75% y el 90%.

Milei argumentó que, cuando asumió la Presidencia, recibió propuestas económicas que implicaban intervenir sobre los pasivos bancarios y la deuda pública, alternativas que, según su interpretación, habrían conducido a una hiperinflación. El jefe de Estado afirmó que su administración rechazó esas opciones porque habrían significado comenzar el programa económico afectando directamente los recursos de los ciudadanos.

La confrontación continuó durante una entrevista televisiva, en la que el Presidente volvió a responsabilizar a Cavallo por el corralito y la nacionalización de la deuda privada. Además, cuestionó sus diagnósticos económicos y sostuvo que sus recomendaciones actuales carecen de autoridad por los antecedentes de su gestión.

El ex ministro respondió desde su blog y desplazó la discusión hacia las diferencias entre el Milei actual y el economista que lo defendía públicamente en 2020. Para fundamentar su planteo, difundió un video de una extensa conversación que ambos habían mantenido durante la pandemia de coronavirus.

En aquella entrevista, Milei defendía a Cavallo de las acusaciones por la nacionalización de la deuda privada durante la última dictadura. Sostenía que había dejado el Banco Central antes de que se instrumentara la medida y que su salida había estado relacionada con las presiones de sectores empresarios interesados en trasladar sus obligaciones financieras al Estado.

El Presidente también consideraba entonces que la cronología de los acontecimientos permitía cuestionar las interpretaciones que responsabilizaban directamente al ex ministro por aquella decisión.

A partir de ese antecedente, Cavallo cuestionó el cambio de posición del mandatario y sostuvo que ahora utiliza argumentos similares a los que históricamente emplearon sus adversarios políticos. Además, expresó preocupación por lo que esa modificación puede representar para la comprensión de los problemas económicos actuales.

El enfrentamiento adquiere relevancia porque las diferencias entre ambos no se limitan a una discusión sobre decisiones del pasado. En el centro del conflicto aparecen cuestiones fundamentales para la evolución del programa económico: la acumulación de reservas, la eliminación de los controles cambiarios, la estabilidad monetaria y la capacidad del esquema vigente para sostenerse sin nuevas correcciones.

La relación había sido muy diferente. En 2021, Milei había definido a Cavallo como el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Sin embargo, las objeciones del ex funcionario al manejo monetario y cambiario de la administración libertaria profundizaron el distanciamiento.

El nuevo enfrentamiento refleja así una discusión más amplia sobre los instrumentos necesarios para estabilizar la economía argentina. Mientras Cavallo reclama modificaciones para evitar un deterioro del programa, Milei defiende el rumbo adoptado y cuestiona los antecedentes de quienes proponen alternativas. La controversia dejó expuestas dos interpretaciones diferentes sobre cómo alcanzar la estabilidad y cuáles son los costos económicos de las decisiones adoptadas.