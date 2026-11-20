Milei encabezó la primera cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo.

El Presidente aseguró que los responsables de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA serán juzgados.

El Gobierno destacó la aplicación de la ley de juicio en ausencia para avanzar en las causas por terrorismo.

Argentina asumió por primera vez la presidencia sudamericana de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

Milei reivindicó las medidas contra Hamás, la Guardia Revolucionaria iraní y las Fuerzas Quds.

El mandatario ratificó el alineamiento con Israel y convocó a un compromiso colectivo contra el antisemitismo.

El presidente Javier Milei ratificó el alineamiento de su Gobierno con Israel y destacó las medidas adoptadas para combatir el antisemitismo y el terrorismo, durante la primera cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA). En su discurso, el mandatario puso especial énfasis en la búsqueda de justicia por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, y aseguró que quienes participaron de esos ataques serán juzgados mediante la aplicación de la nueva ley de juicio en ausencia, incluso si permanecen fuera del alcance de la Justicia argentina.

El encuentro se realizó en Madero Tango, en Puerto Madero, y reunió a unos 300 invitados, entre funcionarios de los tres poderes del Estado, empresarios, representantes de la comunidad judía, dirigentes políticos y personalidades de la cultura y los medios de comunicación. La actividad tuvo como objetivo promover acciones contra las expresiones de discriminación y advertir sobre el crecimiento del antisemitismo en la Argentina y en el escenario internacional.

Al comenzar su intervención, Milei agradeció la distinción recibida y recordó las consecuencias de los atentados terroristas perpetrados en el país durante la década de 1990. Hizo referencia a las 114 víctimas de los ataques contra la Embajada de Israel y la AMIA y sostuvo que la nueva legislación permitirá avanzar sobre las responsabilidades penales de quienes permanecen protegidos por el régimen iraní.

El Presidente consideró que la posibilidad de realizar procesos judiciales sin la presencia física de los acusados representa un avance para terminar con décadas de impunidad. La norma permitirá que los procedimientos continúen cuando los imputados se encuentren fuera del país y no puedan ser extraditados, una herramienta que el Gobierno considera relevante para las investigaciones vinculadas con el terrorismo internacional.

Otro de los ejes del discurso estuvo relacionado con la historia de la inmigración judía y su integración a la sociedad argentina. Milei recordó la llegada de las primeras familias a Moisés Ville, en la provincia de Santa Fe, en 1889, cuando escapaban de las persecuciones y los pogromos europeos. Destacó su contribución al desarrollo de cooperativas, escuelas, hospitales y actividades productivas, y afirmó que la comunidad judía forma parte inseparable de la identidad nacional.

En ese contexto, remarcó que la Argentina alberga la comunidad judía más numerosa de América Latina y sostuvo que cualquier agresión contra sus integrantes constituye también un ataque contra el conjunto de la sociedad.

En materia de política exterior, el mandatario enumeró distintas decisiones adoptadas por su administración. Entre ellas mencionó la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria de Irán y las Fuerzas Quds como organizaciones terroristas, además de la expulsión del encargado de negocios iraní. También destacó la firma de un memorándum con Israel en defensa de la libertad y la democracia.

Milei reivindicó asimismo los denominados Acuerdos de Isaac, impulsados junto con Israel y Estados Unidos, como una iniciativa orientada a extender los principios de los acuerdos de Abraham y fortalecer la cooperación regional contra el terrorismo, el antisemitismo y el crimen organizado transnacional.

Uno de los anuncios institucionales más relevantes fue la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Se trata de la primera vez que esa responsabilidad recae en un país sudamericano. Bajo el lema "Expandiendo las fronteras de la memoria", la representación argentina quedó encabezada por Marcelo Mindlin, referente del Museo del Holocausto de Buenos Aires.

El mandatario destacó la realización de reuniones internacionales en Buenos Aires, las gestiones para incorporar nuevos países latinoamericanos y las actividades desarrolladas junto con Estados Unidos en Washington. También resaltó el décimo aniversario de la definición de antisemitismo aprobada por la organización y el trabajo de la Cancillería para preservar y facilitar el acceso a documentación histórica vinculada con el nazismo.

Durante su intervención, Milei advirtió que la indiferencia frente a las expresiones antisemitas representa un riesgo para las instituciones democráticas. Consideró que la aparición de esas manifestaciones constituye una señal de debilitamiento de los valores de una sociedad libre y reclamó un compromiso activo de dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y referentes culturales.

La cena contó con la presencia de Karina Milei, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Juan Bautista Mahíques y el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. También participaron la embajadora israelí Ahuva Spiele, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, y el titular de la DAIA, Mauro Berenstein.

La actividad incluyó una conversación sobre el combate contra el antisemitismo entre el activista Loay Alshareef y el periodista Alejo Schapire, además de la entrega de un reconocimiento a un joven argentino por su compromiso con esa causa.

El encuentro permitió al Gobierno reafirmar su posicionamiento internacional y presentar sus políticas contra el antisemitismo como uno de los ejes de su agenda institucional y diplomática. La definición de responsabilidades por los atentados terroristas, la cooperación con Israel y la preservación de la memoria histórica quedaron entre los principales compromisos expresados por el Presidente.