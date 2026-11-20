Por RICARDO ZIMERMAN

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La discusión sobre el rumbo económico del Gobierno comienza a incorporar una cuestión que durante demasiado tiempo quedó subordinada a las urgencias del equilibrio fiscal: cómo hacer para que las empresas que producen, invierten y generan empleo puedan sobrevivir a una estructura tributaria que, en muchos casos, termina convirtiéndose en un obstáculo para su propio desarrollo. Patricia Bullrich decidió poner ese problema sobre la mesa y lo hizo con una serie de propuestas que, más allá de su contenido técnico, abren un interrogante político sobre la profundidad de las reformas que necesita la economía argentina.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado no planteó un cambio de modelo ni sugirió regresar a las políticas de expansión artificial del consumo que caracterizaron otras etapas de la historia económica. Por el contrario, procuró dejar en claro que sus iniciativas no implican abandonar el programa de Javier Milei, sino avanzar sobre algunas de sus asignaturas pendientes. Su argumento es relativamente sencillo: si el Estado pretende que las empresas sean protagonistas de la recuperación, primero debe dejar de imponerles cargas que dificultan su funcionamiento cotidiano.

La cuestión no es menor. Las pequeñas y medianas empresas constituyen una parte fundamental del entramado productivo y laboral del país. Sin embargo, suelen enfrentar dificultades financieras que no necesariamente responden a la falta de capacidad empresarial, de mercados o de voluntad de inversión. Muchas veces, el problema aparece en una combinación de impuestos, obligaciones administrativas, costos laborales y exigencias financieras que las compañías de mayor dimensión pueden absorber con más facilidad, pero que para una firma pequeña pueden representar una amenaza concreta para su continuidad.

Bullrich apuntó precisamente a ese terreno. Propuso que el IVA se pague cuando efectivamente se cobra una factura, que se agilicen las devoluciones de los saldos tributarios a favor de las empresas, que se actualicen los mínimos de retenciones y percepciones y que se establezca un mínimo no imponible para las cargas sociales. También consideró necesario revisar la relación entre las prestaciones sociales y el empleo, además de avanzar hacia un esquema impositivo que guarde una mayor correspondencia con la capacidad productiva y económica de cada compañía.

No son planteos revolucionarios ni constituyen, por sí mismos, una reforma integral del sistema tributario. Pero tienen una virtud política y económica: colocan en discusión una contradicción que el oficialismo todavía no ha resuelto satisfactoriamente. El Gobierno reclama inversiones, exige competitividad y espera que el sector privado se convierta en el motor de la recuperación, pero las empresas necesitan condiciones concretas para responder a esas expectativas. No alcanza con convocarlas a producir si, antes de llegar a ese objetivo, deben atravesar un laberinto de obligaciones fiscales que compromete su capital de trabajo.

El pago del IVA al momento de cobrar una factura es un ejemplo particularmente ilustrativo. Una empresa puede haber cumplido con una operación comercial, emitido la documentación correspondiente y, sin embargo, no haber recibido todavía el dinero de su cliente. Obligarla a afrontar el impuesto antes de percibir ese ingreso significa trasladarle una presión financiera adicional. Para una compañía con recursos limitados, esa diferencia entre facturar y cobrar puede convertirse en un problema decisivo. No se trata de eliminar una obligación tributaria, sino de discutir cuándo corresponde exigirla para evitar que el cumplimiento fiscal termine perjudicando la actividad que se pretende sostener.

Algo similar sucede con los saldos a favor, las retenciones y las percepciones. Cuando el Estado demora devoluciones o mantiene parámetros desactualizados, termina inmovilizando recursos que podrían destinarse a comprar insumos, renovar maquinaria, ampliar instalaciones o incorporar trabajadores. En una economía que necesita recuperar la inversión privada, semejantes distorsiones deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda de reformas.

La intervención de Bullrich adquiere, además, una dimensión política que no puede ignorarse. Sus declaraciones llegaron después de que Milei negara públicamente la existencia de una disputa interna y la definiera como su socia política. El Presidente también descartó desplazarla de la conducción del bloque oficialista en el Senado. Sin embargo, más allá de las explicaciones sobre la relación entre ambos, lo relevante es que una de las principales figuras parlamentarias del oficialismo decidió poner el acento en cuestiones que exceden la defensa discursiva del programa económico.

Bullrich parece advertir que la estabilidad macroeconómica, aun cuando resulte indispensable, no constituye por sí sola una respuesta suficiente para los problemas de las empresas y los trabajadores. El equilibrio fiscal y la reducción de la inflación son condiciones necesarias para recuperar la confianza, pero no garantizan automáticamente que una pequeña industria pueda financiar su producción, que un comercio pueda ampliar su personal o que un emprendimiento familiar consiga transformarse en una empresa de mayor dimensión.

El propio Milei reconoció que existen argentinos que no consiguen llegar a fin de mes, aunque rechazó la posibilidad de recurrir a mecanismos de estímulo del gasto público. Esa admisión introduce una tensión que el Gobierno tendrá que administrar: la sociedad puede comprender la necesidad de un proceso de estabilización, pero también espera que sus resultados comiencen a sentirse en la economía cotidiana. La paciencia social no es ilimitada y la recuperación no puede quedar reducida a una sucesión de indicadores macroeconómicos si no encuentra traducción en el empleo, los ingresos y el consumo.

La diferencia entre una política de asistencia indiscriminada y una reforma que reduzca los costos de producir es sustancial. La primera puede generar alivios transitorios financiados con recursos públicos; la segunda pretende modificar las condiciones para que la actividad privada pueda sostenerse y crecer. Esa es, precisamente, la distinción que Bullrich intentó establecer al rechazar cualquier asociación de sus propuestas con un nuevo plan de expansión artificial del gasto.

Pero también hay una responsabilidad para el oficialismo. Si las iniciativas de la senadora son consideradas razonables, deberán superar el terreno de las declaraciones y convertirse en decisiones concretas. Y si existen diferencias sobre su viabilidad fiscal, será necesario explicarlas y discutirlas. No parece razonable reclamarle al empresariado que invierta y genere empleo mientras se posterga indefinidamente la revisión de mecanismos que pueden afectar su capacidad para hacerlo.

La Argentina necesita empresas que crezcan, trabajadores que encuentren oportunidades y un Estado que deje de confundir recaudación con desarrollo. La estabilidad debe ser el punto de partida de una economía normal, no una justificación permanente para postergar las reformas que permitan producir. Bullrich puso el foco en una cuestión que el Gobierno no debería minimizar. El desafío de Milei ya no consiste solamente en demostrar que puede ordenar las cuentas públicas, sino en conseguir que ese ordenamiento se convierta en una oportunidad real para quienes todos los días intentan mantener abierta una empresa y construir trabajo en el país.