Por RICARDO ZIMERMAN

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El Gobierno quedó atrapado entre sus propias internas y la falta de acuerdos para avanzar con su agenda legislativa. Lo que debía ser una demostración de iniciativa política terminó convirtiéndose en una carrera contra el calendario, con la reforma electoral como principal objetivo y la suspensión de las PASO cada vez más lejos de una resolución inmediata. La posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias aparece ahora como una salida para evitar que el año parlamentario concluya sin resultados, pero también plantea un interrogante incómodo para la Casa Rosada: ¿qué garantías tiene de conseguir en diciembre los votos que todavía no logró reunir durante las sesiones ordinarias?

La dificultad no reside exclusivamente en la aritmética parlamentaria. El oficialismo enfrenta un problema más profundo, vinculado con la forma en que administra sus relaciones políticas y distribuye el poder dentro de su propia estructura. La negociación con los gobernadores, las diferencias entre los principales referentes del espacio y la disputa por el protagonismo en el armado electoral de 2027 terminaron mezclándose en una discusión que, en principio, debía tener un objetivo mucho más concreto: conseguir una reforma que el Gobierno considera fundamental para sus aspiraciones de continuidad.

La suspensión de las primarias ya no tiene posibilidades de convertirse en ley antes del 28 de noviembre. Ese dato obliga al Poder Ejecutivo a evaluar la convocatoria a extraordinarias, aunque la decisión no resuelve por sí misma ninguno de los obstáculos existentes. El Congreso no se transforma en un ámbito más favorable por el simple hecho de extender su calendario. Los legisladores siguen siendo los mismos, los gobernadores conservan sus demandas y los bloques opositores mantienen intacta su capacidad de condicionar cualquier iniciativa que requiera mayorías.

El problema es que el Gobierno parece haber llegado a esta instancia sin haber terminado de construir los acuerdos que necesitaba. La negociación política no puede reducirse a una sucesión de promesas de acompañamiento ni a la elaboración de listas de legisladores que eventualmente votarían a favor. Una cosa es contar adhesiones preliminares y otra muy distinta es garantizar que esos compromisos sobrevivan cuando llegue el momento de discutir cada artículo y asumir los costos políticos de una decisión.

Diego Santilli tiene por delante una tarea que excede la búsqueda de votos. La relación con los mandatarios provinciales exige una negociación que contemple intereses territoriales, acuerdos políticos y expectativas electorales. Los gobernadores no están dispuestos a convertirse en simples acompañantes de una estrategia diseñada exclusivamente en Balcarce 50. Saben que el oficialismo necesita sus apoyos y también comprenden que el calendario electoral les otorga una oportunidad para mejorar su posición frente al poder central.

La reforma electoral, además, no constituye una iniciativa aislada. El Gobierno pretende avanzar con el Presupuesto 2027, modificaciones en el sistema financiero, proyectos vinculados con la defensa de la soberanía y otras reformas económicas e institucionales. Pero la amplitud de ese programa contrasta con la fragilidad de los acuerdos que deberían sostenerlo. La Casa Rosada parece convencida de que todavía dispone de tiempo para ordenar las negociaciones, aunque el margen político se reduce a medida que se aproxima el comienzo de la campaña electoral.

En ese escenario, la discusión sobre las PASO adquirió una dimensión que supera ampliamente su contenido institucional. Para Milei, eliminarlas representa una modificación importante de las reglas de competencia de cara a 2027. Para los gobernadores, en cambio, puede convertirse en una herramienta de negociación para discutir alianzas, candidaturas y condiciones de participación en cada distrito. La diferencia de intereses explica por qué una iniciativa que el oficialismo considera prioritaria no encuentra todavía un camino despejado.

La alternativa de suspender las primarias durante el próximo año, en lugar de avanzar con una reforma más amplia, comienza a aparecer como una posibilidad menos ambiciosa, pero políticamente más accesible. Sería, sin embargo, una solución parcial frente a las pretensiones originales del Gobierno. También representaría una señal de que la Casa Rosada debió moderar sus expectativas ante la imposibilidad de reunir los consensos necesarios.

A las dificultades externas se agrega una disputa interna que el Presidente no consiguió mantener circunscripta a los ámbitos reservados del oficialismo. Las diferencias entre Patricia Bullrich, los Menem y el sector vinculado con Santiago Caputo dejaron de ser simples desacuerdos sobre la distribución de responsabilidades. La discusión involucra el control de los resortes parlamentarios, la influencia sobre las decisiones presidenciales y, sobre todo, la construcción de la candidatura que el oficialismo imagina para 2027.

La fotografía de Bullrich junto a su equipo legislativo tuvo una lectura inevitablemente política. La senadora mostró que dispone de una estructura propia y que no está dispuesta a renunciar a su capacidad de intervención. En un espacio donde la autoridad presidencial suele funcionar como principal mecanismo de disciplina, cualquier demostración de autonomía adquiere una dimensión particular. No necesariamente anticipa una ruptura, pero sí revela que las diferencias ya no pueden resolverse mediante gestos de subordinación.

Milei necesita a Bullrich y lo sabe. Su peso parlamentario y su capacidad para articular respaldos resultan demasiado importantes como para abrir una confrontación que podría debilitar al Gobierno en un momento de extrema sensibilidad legislativa. Por eso, la reacción presidencial parece oscilar entre la advertencia pública y la prudencia política. Es una combinación que puede contener temporalmente el conflicto, pero difícilmente resuelva las razones que lo originaron.

También resulta significativo que las distintas facciones del oficialismo parezcan más preocupadas por preservar sus posiciones que por construir una conducción política compartida. Los enfrentamientos se proyectan sobre cada negociación, alimentan las sospechas y convierten cualquier diferencia en una disputa por la supervivencia dentro del círculo de poder. La administración de esas tensiones consume energías que el Gobierno debería destinar a resolver sus compromisos parlamentarios.

La Casa Rosada todavía tiene herramientas para evitar una derrota. Puede negociar, ampliar sus acuerdos y utilizar las extraordinarias para prolongar el debate legislativo. Pero ninguna de esas alternativas garantiza resultados si antes no consigue ordenar sus propias prioridades y establecer una relación política confiable con sus aliados. La facultad presidencial de fijar el temario no equivale a disponer de los votos para aprobarlo.

El Gobierno parece haber descubierto que gobernar no consiste solamente en imponer una agenda ni en exigir lealtades. También requiere construir acuerdos, reconocer intereses ajenos y evitar que las diferencias internas terminen condicionando las decisiones centrales. La dificultad de Milei no es únicamente conseguir que los demás acompañen sus proyectos. Es lograr que quienes integran su propio espacio comprendan que la continuidad de un proyecto político depende de algo más que la ambición individual de sus protagonistas.

Las próximas semanas permitirán comprobar si el oficialismo está dispuesto a corregir ese problema o si volverá a confiar en que el calendario, la disciplina parlamentaria y la autoridad presidencial resolverán aquello que la política todavía no consiguió ordenar. Diciembre puede ofrecer una oportunidad adicional, pero también puede convertirse en el escenario de una derrota evitable. En definitiva, el principal obstáculo para las reformas de Milei podría no estar en el Congreso ni en las provincias, sino en las contradicciones de un poder que todavía no consiguió ponerse de acuerdo consigo mismo.