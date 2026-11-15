Viotti administra la mediocridad mientras Rafaela pierde su futuro

Por Carlos Zimerman

Rafaela tiene todo para crecer, pero hace tiempo parece haber perdido el rumbo. No llegan nuevas fábricas, las empresas que ya están instaladas atraviesan dificultades y la ciudad parece conformarse con administrar la mediocridad. La economía nacional, por supuesto, no ayuda. Pero echarle toda la culpa al contexto es una manera demasiado cómoda de esconder la falta de gestión, de ideas y, fundamentalmente, de ambición política.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Rafaela está estancada: no llegan nuevas industrias y las existentes atraviesan un proceso de retroceso.

El gobierno de Viotti no ofrece respuestas: sobra relato, pero faltan políticas concretas para atraer inversiones y generar empleo.

El DREI castiga al que produce: el municipio debería incentivar a comerciantes y empresarios, no cargarles más impuestos.

La industria del conocimiento es una oportunidad desaprovechada: Rafaela podría convertirse en un polo tecnológico de referencia.

La responsabilidad es colectiva: dirigentes, instituciones y ciudadanos deben abandonar la mirada pequeña y empezar a pensar en la Rafaela de los próximos 50 años.

Hay algo que debería preocuparnos mucho más que cualquier discusión política coyuntural: Rafaela está estancada. Y una ciudad que deja de crecer empieza, lentamente, a perder su futuro.

No se instalan nuevas fábricas. Las empresas que históricamente fueron el motor de nuestra economía atraviesan dificultades, reducen expectativas y, en algunos casos, luchan por sostener lo que construyeron durante décadas. El comercio tampoco atraviesa su mejor momento y generar empleo se ha convertido en una tarea cada vez más difícil.

Nadie puede desconocer que la situación económica nacional condiciona las posibilidades de cualquier municipio. Sería absurdo negar esa realidad. Pero una cosa es reconocer las dificultades del contexto y otra muy distinta es utilizarlo como excusa para justificar la ausencia de políticas locales.

¿Qué está haciendo el gobierno de Leonardo Viotti para que Rafaela vuelva a crecer?

Hasta ahora, demasiado poco.

Viotti parece haber confundido gestión con comunicación. Hay mucho relato, mucha puesta en escena y demasiada preocupación por construir una imagen de gobierno. Pero con el relato no se contratan empleados, no se abren fábricas, no se incorporan tecnologías ni se generan inversiones.

Una ciudad necesita mucho más que un intendente preocupado por comunicar lo que hace. Necesita un intendente que sepa hacia dónde quiere llevarla.

Y en Rafaela hay un problema que viene de antes, pero que con Viotti parece haberse profundizado: la máquina de impedir.

Durante años, con Castellano, quienes pretendían invertir, construir, desarrollar o emprender conocieron las dificultades de una burocracia municipal que muchas veces parecía trabajar en contra de quienes querían hacer algo. Lejos de desmontar ese esquema, Viotti terminó profundizando una cultura administrativa que no entiende que el municipio debe ser un facilitador de la actividad económica y no un obstáculo.

Rafaela necesita inversiones. Necesita empresarios que quieran instalarse, industriales que amplíen sus plantas, emprendedores que encuentren oportunidades y comerciantes que puedan crecer.

Para eso hacen falta incentivos reales. No discursos.

El DREI, tal como se aplica, representa una carga sobre quienes todos los días se levantan para producir, abrir un comercio, pagar sueldos y generar trabajo. Es meterle la mano en el bolsillo al que todavía apuesta por Rafaela.

¿No sería mucho más inteligente diseñar un esquema de incentivos fiscales para las nuevas inversiones? ¿No sería razonable reducir o eliminar temporalmente determinadas cargas municipales para las empresas que se instalen, amplíen sus plantas o incorporen trabajadores?

Hay que entender algo elemental: el municipio no puede pretender recaudar cada vez más de una economía que cada vez produce menos.

La verdadera política económica municipal no consiste en multiplicar tasas, sino en generar condiciones para que haya más actividad, más empresas y más empleo.

La oportunidad que Rafaela está dejando pasar

Pero hay algo todavía más preocupante: la falta de visión estratégica.

Hace tiempo venimos planteando la necesidad de que Rafaela se involucre de lleno en lo que se conoce como la industria del conocimiento. No estamos hablando de una fantasía, de una utopía ni de un proyecto imposible. Estamos hablando de una oportunidad concreta que el mundo ya está aprovechando.

La tecnología, el desarrollo de software, la inteligencia artificial, la biotecnología, la innovación aplicada a la producción y los servicios profesionales especializados están transformando las economías.

Las distancias dejaron de ser una barrera. Una empresa tecnológica instalada en Rafaela puede trabajar para Buenos Aires, Córdoba, Nueva York, Madrid o cualquier lugar del planeta.

Entonces, ¿por qué no pensar en grande?

¿Por qué Rafaela no puede desarrollar un verdadero polo tecnológico? ¿Por qué no puede convocar universidades, empresas, inversores, emprendedores y centros de investigación para construir un ecosistema de innovación?

Tenemos instituciones educativas, universidades, empresarios, profesionales, infraestructura y una tradición productiva que podría convertirse en una enorme ventaja competitiva.

No hace falta inventar nada extraordinario. Hace falta decisión política, planificación y capacidad de convocar.

Un polo tecnológico no se construye con una fotografía ni con un anuncio. Se construye con inversiones, beneficios fiscales, infraestructura, formación de recursos humanos, vinculación empresarial y una estrategia sostenida durante años.

Rafaela podría convertirse en una referencia regional de la industria del conocimiento. Pero para eso hay que tener una mirada que hoy parece no existir en el gobierno municipal.

Viotti tiene una mirada demasiado pequeña para los desafíos que enfrenta la ciudad.

De los grandes proyectos al grotesco de la plaza

Quizás el mejor ejemplo de esa falta de perspectiva sea el grotesco acting montado alrededor del desalojo de una persona en situación de calle de la plaza.

Mientras Rafaela necesita discutir cómo atraer inversiones, cómo generar empleo, cómo recuperar su perfil industrial y cómo prepararse para los próximos 50 años, el intendente termina protagonizando una puesta en escena que parece más preocupada por el impacto comunicacional inmediato que por resolver los problemas estructurales de la ciudad.

No se trata de desconocer los problemas que puede generar una situación de ocupación del espacio público. Se trata de entender las prioridades de un gobierno.

Una ciudad no se transforma administrando episodios ni protagonizando actuaciones. Se transforma construyendo futuro.

Y esa diferencia parece no estar demasiado clara para quien hoy ocupa el sillón que alguna vez ocupó Giménez.

La responsabilidad no es solamente de Viotti

Sería demasiado sencillo responsabilizar exclusivamente al actual intendente. El problema de Rafaela es más profundo y compromete a buena parte de su dirigencia.

Tenemos una clase política que, en demasiadas oportunidades, se conforma con administrar lo existente. Que discute lo inmediato, que se mueve dentro de los límites de lo conocido y que parece haber perdido la capacidad de imaginar una ciudad diferente.

Pero también hay responsabilidad en las instituciones intermedias, en los sectores empresarios, en las organizaciones y en una sociedad que muchas veces termina votando a dirigentes que ofrecen poco más que una administración de lo cotidiano.

No alcanza con quejarse cuando las cosas no funcionan. También hay que exigir, involucrarse y dejar de premiar la mediocridad.

El mundo cambió. La economía cambió. La tecnología cambió. Las distancias prácticamente desaparecieron. Las oportunidades de producir, comercializar y trabajar son completamente diferentes a las de hace veinte o treinta años.

Sin embargo, algunos siguen haciendo política como hace medio siglo.

Y así nos va.

Rafaela necesita discutir qué ciudad quiere ser en 2050. Necesita un plan de desarrollo que trascienda los gobiernos, que convoque a todos los sectores y que tenga objetivos concretos: nuevas industrias, más empleo privado, desarrollo tecnológico, formación profesional, infraestructura e inversiones.

Necesita un municipio que salga a buscar empresas, que abra puertas, que elimine trabas y que entienda que cada nuevo puesto de trabajo es una victoria para toda la comunidad.

No necesitamos más relato. Necesitamos gestión, ideas y coraje para tomar decisiones.

Rafaela tiene con qué. Tiene historia, capacidad productiva, recursos humanos y una ubicación estratégica. Lo que parece faltarle es una dirigencia que esté a la altura de sus posibilidades.

Viotti piensa en pequeño y los resultados están a la vista. Pero si mañana cambia el intendente y seguimos con la misma mentalidad, el problema continuará.

Porque el verdadero desafío no es solamente cambiar un gobierno. Es cambiar la forma de pensar la ciudad.

Rafaela no nació para quedarse mirando cómo otras ciudades avanzan. Tiene derecho a aspirar a mucho más. Y, sobre todo, tiene la obligación de dejar de conformarse con tan poco.