Lionel Messi regresará a la Argentina para enfrentar a River con Inter Miami en el Monumental

Lionel Messi regresará a la Argentina para disputar un partido en el Estadio Monumental. Será en enero, cuando River Plate e Inter Miami se enfrenten en un encuentro amistoso que promete convocar a miles de hinchas y tendrá como principal atractivo la presencia del capitán argentino.

El anuncio llegó a través de las redes sociales del Millonario, que presentó el evento bajo el lema “Un encuentro Monumental” y confirmó que el partido se disputará el 19 de enero. La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que aparecen Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Casemiro como representantes del conjunto estadounidense.

El anuncio de River en el comienzo de una nueva etapa para la Selección Argentina

La confirmación del amistoso entre River e Inter Miami se produjo en una jornada especial para el fútbol argentino, marcada por el inicio de una nueva etapa de la Selección sin Lionel Messi, tras su despedida del equipo nacional.

De esta manera, el encuentro tendrá un condimento particular: será la primera presentación de Messi en el país después de cerrar su ciclo con la camiseta de la Albiceleste.

Desde Inter Miami también destacaron la importancia de su regreso al Monumental y el significado que tendrá para los hinchas argentinos.

"La presencia de Messi en el Estadio Monumental tendrá un significado especial, marcando el regreso de la leyenda de la selección argentina a uno de los estadios más emblemáticos de su trayectoria con el equipo nacional. Ofrecerá a miles de aficionados en Buenos Aires la oportunidad de disfrutar nuevamente viéndolo jugar en un estadio que ha sido testigo de algunos de los momentos más memorables de su carrera internacional", expresaron en el comunicado oficial.

El reconocimiento a Lionel Messi y qué se sabe sobre las entradas

Además del atractivo deportivo, River Plate tiene previsto realizar un reconocimiento especial a Lionel Messi. El vínculo entre el futbolista y la institución tiene un antecedente particular: tanto él como su familia son socios honoríficos del club.

Por el momento, la dirigencia del Millonario no brindó información sobre el mecanismo de venta de entradas ni los valores de los tickets. Sin embargo, desde Inter Miami adelantaron que próximamente comunicarán los detalles de la organización, la comercialización de localidades y las actividades previstas para la jornada a través de los canales oficiales de ambas instituciones.

El evento estará organizado por COC Global, empresa encargada de la producción y coordinación general, en colaboración con River e Inter Miami.

Según explicaron desde la franquicia estadounidense, la propuesta buscará ofrecer una experiencia que trascienda los 90 minutos de juego, con distintas actividades destinadas a los simpatizantes de ambos equipos.

Así, el 19 de enero, el Monumental será escenario del regreso de Messi al fútbol argentino, en un amistoso que reunirá a dos clubes con una enorme convocatoria y tendrá al campeón del mundo como gran protagonista.