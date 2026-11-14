Dura derrota de Argentina en la era post Messi

La Selección Argentina comenzó la etapa posterior a Lionel Messi con una derrota. En el primer amistoso de la doble fecha FIFA de noviembre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cayó por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, en un encuentro que dejó varias dudas y tuvo un desenlace adverso para la Albiceleste.

En un estadio con poco público, la Scaloneta no consiguió imponer su juego ni encontrar regularidad durante los 90 minutos. Del otro lado, el conjunto conducido por Diego Forlán aprovechó sus oportunidades y se quedó con el clásico rioplatense.

Aunque Argentina intentó reaccionar en el tramo final y consiguió descontar a través de Julián Álvarez, el esfuerzo no fue suficiente para evitar la caída. Ahora, el seleccionado tendrá una nueva oportunidad de recuperarse: el próximo martes se enfrentará a Costa Rica en Córdoba.

Argentina dominó, pero no encontró los caminos en el primer tiempo

El encuentro comenzó con mucha disputa en la mitad de la cancha y varias infracciones. Con el correr de los minutos, Argentina logró hacerse dueña de la pelota y empezó a buscar espacios para generar peligro, impulsada también por el aliento del público presente en La Bombonera.

La primera situación clara llegó a los 7 minutos, cuando Julián Álvarez sacó un remate que encontró una buena respuesta del arquero Cristopher Fiermarín. En el rebote, Thiago Almada tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador, pero su disparo fue interceptado por Guillermo Varela.

A partir de allí, el equipo de Scaloni mantuvo la iniciativa frente a un Uruguay que se replegó y apostó a salir de contraataque. Sin embargo, pese a tener mayor posesión, la Selección no consiguió traducir su dominio en situaciones concretas de gol.

En los minutos finales, el conjunto uruguayo logró acercarse al área argentina, aunque sin generar demasiado peligro. Así, el primer tiempo terminó 0-0, en una etapa con pocas emociones y dificultades de ambos equipos para construir juego.

Uruguay aprovechó sus oportunidades y marcó dos goles en el inicio del complemento

El comienzo del segundo tiempo cambió por completo el desarrollo del partido. Cuando Argentina parecía tener el control del encuentro, Uruguay encontró la ventaja y sorprendió a la defensa local.

La jugada comenzó con un centro de Giorgian De Arrascaeta. Darwin Núñez peinó la pelota y, cuando Lisandro Martínez intentó despejar, el balón rebotó en Leonardo Balerdi y terminó dentro del arco defendido por Gerónimo Rulli. De esta manera, la Celeste se puso 1-0 arriba.

El golpe fue todavía más duro para la Albiceleste porque, pocos minutos después, Uruguay volvió a convertir. Tras un tiro de esquina ejecutado por De Arrascaeta, Ronald Araújo se anticipó en el primer palo y desvió la pelota para establecer el 2-0 en La Bombonera.

Con dos goles de desventaja, Argentina tuvo que modificar su planteo y adelantó sus líneas para intentar meterse nuevamente en partido. La reacción llegó a falta de 15 minutos para el cierre, cuando Gianluca Prestianni envió un centro preciso que encontró a Julián Álvarez. El delantero abrió el pie y definió para marcar el 2-1 y renovar las esperanzas del seleccionado argentino.

En los minutos restantes, la Selección buscó el empate con insistencia y generó algunas situaciones claras, especialmente a través de Prestianni y Paz. Sin embargo, no consiguió superar nuevamente a Fiermarín.

Finalmente, Uruguay se quedó con el triunfo por 2-1 y le propinó a Argentina una derrota en el comienzo de esta nueva etapa sin Lionel Messi. El equipo de Scaloni tendrá ahora el desafío de dar vuelta la página y buscar una mejor imagen en su próximo compromiso ante Costa Rica.