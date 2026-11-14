Maximiliano Postovit: “Una de cada tres viviendas fue víctima de un delito y la mitad de los hechos no se denuncia”

El concejal justicialista Maximiliano Postovit cuestionó la política de seguridad del gobierno municipal tras conocerse los resultados de la primera Encuesta de Seguridad y Victimización elaborada por el ICEDEL. El relevamiento revela que el 83,3% de los vecinos considera insegura a la ciudad, mientras que el 50% de los delitos nunca llega a las estadísticas oficiales. También preocupa la presencia de disparos y el consumo de drogas en los barrios.

Resumen: cinco datos que encienden las alarmas

83,3% de los vecinos considera insegura a Rafaela , y el 32,2% la califica como muy insegura.

Uno de cada tres hogares sufrió algún delito y el 75,1% considera que la inseguridad empeoró durante el último año.

La mitad de los delitos no se denuncia , mientras que el 82,6% de las víctimas de robos en viviendas no recuperó lo sustraído.

El 22,9% escucha disparos frecuentes en su barrio y el 53,7% advierte consumo de drogas en su entorno.

La prevención municipal está bajo cuestionamiento: apenas el 28,3% percibe presencia diaria de la GUR frente a su domicilio y más de la mitad desconoce cómo funciona Ojos en Alerta.

La inseguridad en Rafaela vuelve a quedar en el centro del debate político. Esta vez, los números surgen de la primera Encuesta de Seguridad y Victimización realizada por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDEL), un relevamiento impulsado a partir de la Ordenanza N.º 5.627, sancionada por el Concejo Municipal.

A partir de estos resultados, el concejal justicialista Maximiliano Postovit advirtió sobre la gravedad del escenario y sostuvo que las cifras oficiales contradicen el discurso del gobierno municipal respecto de la situación que atraviesa la ciudad.

“Los propios datos oficiales confirman lo que venimos escuchando en cada recorrida barrial: el 83,3% de los vecinos percibe a Rafaela como una ciudad insegura y, dentro de ese universo, un alarmante 32,2% la califica directamente como muy insegura”, señaló.

Pero el dato que más preocupa es el nivel de victimización: uno de cada tres hogares manifestó haber sido víctima de algún delito. Además, el 75,1% de los encuestados considera que la inseguridad empeoró en comparación con el año anterior.

La mitad de los delitos no se denuncia

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la denominada cifra negra del delito. Según el relevamiento, el 50% de los hechos delictivos que ocurren en Rafaela no son denunciados, lo que significa que una parte importante de la realidad cotidiana queda fuera de los registros oficiales.

El ingreso ilegal a viviendas aparece entre los delitos que más afectan a las familias: alcanzó al 17% de los hogares encuestados. Sin embargo, solamente se denunció el 48,9% de esos episodios.

Postovit también cuestionó la falta de respuestas posteriores a las denuncias. Según los resultados, el 82,6% de las víctimas de robos en viviendas no logró recuperar ninguno de los elementos sustraídos.

Para el edil, estos indicadores reflejan una pérdida de confianza de los vecinos en la capacidad de respuesta del sistema.

Disparos y drogas: la preocupación se instala en los barrios

La encuesta también expone indicadores preocupantes sobre el deterioro de la convivencia y la seguridad en distintos sectores de Rafaela.

Entre los datos más relevantes aparecen:

22,9% de los encuestados manifestó escuchar disparos frecuentes en su barrio.

53,7% identificó situaciones de consumo de drogas en su entorno barrial.

Se trata de cifras que ponen en evidencia una problemática que excede los robos y los hechos contra la propiedad y que también alcanza a la violencia, los consumos problemáticos y la tranquilidad de las familias.

Cuestionamientos a la GUR y a Ojos en Alerta

Postovit también puso el foco en el funcionamiento de las herramientas municipales de prevención.

De acuerdo con el relevamiento, apenas el 28,3% de los vecinos percibe la presencia diaria de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) frente a su domicilio. En el caso de la Policía, el porcentaje alcanza solamente al 33,9%.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al programa Ojos en Alerta, una herramienta de prevención que, según el concejal, no estaría llegando adecuadamente a la población.

“Es una herramienta valiosa, pero el informe muestra que más de la mitad de la ciudadanía no conoce realmente de qué se trata ni cómo funciona. Además, apenas el 10% se enteró por acciones directas del Municipio”, manifestó.

Finalmente, el concejal reclamó mayor presencia territorial y una política preventiva más efectiva.

“Falta presencia en la calle, falta iluminación y falta gestión para acercar las herramientas de prevención a los vecinos, que hoy viven encerrados detrás de rejas y recortando sus horarios para salir a la calle”, concluyó.

Los resultados de la primera Encuesta de Seguridad y Victimización dejan planteado un desafío para el gobierno de Leonardo Viotti: los propios datos del relevamiento municipal muestran que la inseguridad no es solamente una percepción de los vecinos, sino una problemática concreta que atraviesa la vida cotidiana de Rafaela.