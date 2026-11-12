Esteban Ocon y la inesperada noticia que sacudió su futuro en la Fórmula 1

Hay un viejo refrán que dice «hazte la fama y échate a dormir», una frase que parece ajustarse a la trayectoria de Esteban Ocon. A lo largo de su carrera, el piloto francés construyó una reputación de carácter conflictivo y conducción agresiva, una imagen que le generó fuertes cuestionamientos e incluso problemas con varios de sus compañeros de equipo. Desde su llegada a la Fórmula 1 en 2015, compartió escudería con Pascal Wehrlein, Sergio Checo Pérez, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Pierre Gasly y Oliver Bearman, entre otros.

El comienzo del fin de Esteban Ocon en la Fórmula 1

Durante el Gran Premio de México, disputado entre el 31 de octubre y el 1° de noviembre, Ocon se preparaba para afrontar otro fin de semana con Haas, equipo que ya le había comunicado que no continuaría en la temporada 2027.

El viernes participó de la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) y luego completó la FP2, donde habría protagonizado un fuerte intercambio con su ingeniera de pista, Laura Mueller. Según trascendió desde el entorno de Haas, la discusión se habría originado por diferencias en la planificación del trabajo, que incluía las tandas largas, la elección de neumáticos, la carga de combustible y los ajustes del monoplaza.

La situación escaló y el sábado por la mañana, mientras los equipos se preparaban para la FP3, el paddock se encontró con una escena inesperada: los integrantes del garaje de Ocon retiraban su identificación y colocaban en su lugar la de Ryo Hirakawa, quien ocuparía su asiento durante el resto del Gran Premio.

Poco antes, Haas había informado a la FIA su decisión de apartar al francés de las competencias restantes de la temporada. La determinación sorprendió al ambiente de la Fórmula 1 y recordó otros cambios de pilotos a mitad de campeonato, como el reemplazo de Logan Sargeant por Franco Colapinto en Williams en 2024, la salida de Jack Doohan en Alpine en 2025, también en favor del argentino, y la salida anticipada de Ocon de Alpine al finalizar 2024 para darle lugar al australiano en 2025.

El comunicado de Haas fue breve y confirmó oficialmente la modificación: «El piloto de reserva del equipo TGR Haas F1, Ryo Hirakawa, reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del GP Ciudad de México este fin de semana».

La escudería también recordó que el japonés había participado de la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y que, a partir de ese momento, compartiría equipo con Oliver Bearman en la práctica final, la clasificación y la carrera del domingo, que marcaría su debut oficial en un Gran Premio de Fórmula 1.

El reemplazante de Ocon cuenta con una extensa trayectoria en el automovilismo y un destacado palmarés. Hirakawa llegó a Haas como piloto reserva a través de Toyota, socio técnico y patrocinador principal de la escudería mediante su división Toyota Gazoo Racing (TGR), que acompaña su carrera desde sus primeros años en el karting.

Actualmente, el japonés también compite como piloto oficial de Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), donde defendió el campeonato en Italia. Su participación en esa categoría le impidió estar presente en Brasil y obligó a Haas a adelantar el debut de Rafael Câmara, otro integrante de la Academia Ferrari, al igual que Bearman.

Qué dijo Esteban Ocon sobre su salida de Haas

Después del cruce durante la FP2, la escudería convocó a Ocon a una reunión el viernes por la noche. Del encuentro participaron Ayao Komatsu, director del equipo, y Laura Mueller, ingeniera de pista del francés.

De acuerdo con las versiones que circularon posteriormente, la conversación habría alcanzado un nivel de tensión considerable. Incluso surgieron versiones sobre un posible episodio de agresión física, aunque esa situación nunca fue comprobada.

Lo concreto fue que Haas decidió apartar inmediatamente a Ocon del Gran Premio de México y del resto de la temporada, pese a que el piloto igualmente tenía previsto abandonar la escudería después de la última carrera del calendario, en Abu Dhabi.

Ante la repercusión que tuvieron las informaciones en los medios, el francés decidió publicar un descargo para dar su versión de los hechos y rechazar las acusaciones más graves.

«Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Rechazo cualquier alegación que sugiera que se utilizó violencia física. Condeno enérgicamente la violencia en todas sus formas y creo que los desacuerdos deben manejarse con profesionalismo y respeto. Solicito que se evite la especulación mientras se aborda el asunto. Se comunicará más en el momento oportuno», expresó.

Una trayectoria marcada por los conflictos con sus compañeros

Nacido en 1996 con el nombre de Esteban José-Pierre Ocon-Khelfane, hijo de madre argelina y padre francés, el piloto comenzó su camino en el karting a los ocho años. Después de una década en la máxima categoría, estaba a punto de disputar en México su Gran Premio número 199. Sin embargo, su salida anticipada de Haas volvió a poner en primer plano una característica que lo acompañó durante buena parte de su carrera: los problemas de convivencia con algunos de sus compañeros.

Su relación con Sergio Checo Pérez, Fernando Alonso y Pierre Gasly estuvo marcada por distintos enfrentamientos. Incluso con Gasly, con quien mantenía una amistad desde la infancia, los roces en la pista terminaron deteriorando el vínculo personal.

El salto a las grandes ligas llegó en 2015, cuando Toto Wolff, su mentor y representante, lo incorporó al Programa de Desarrollo de Pilotos de Mercedes. El dirigente austríaco había acompañado su crecimiento en las categorías inferiores y le abrió las puertas de la estructura alemana, donde también comenzó a desempeñarse como piloto de pruebas.

En 2016, mientras formaba parte del equipo Lotus como reserva, Wolff consiguió ubicarlo en Manor Racing, donde reemplazó a Ryo Haryanto y compartió equipo con el alemán Pascal Wehrlein. Sin embargo, la escudería desapareció de la Fórmula 1 en 2017 debido a sus problemas financieros.

A través de Mercedes, Ocon consiguió un lugar en Force India, equipo que recibía motores de la marca alemana y que pertenecía al empresario indio Vijay Mallya. Allí compitió entre 2017 y 2018 junto a Checo Pérez, con quien protagonizó una de las rivalidades más intensas de su trayectoria.

Los enfrentamientos entre ambos llegaron a trasladarse a la pista y provocaron situaciones de alto riesgo. Uno de los episodios más recordados ocurrió en el Gran Premio de Bélgica de 2017, cuando se tocaron a más de 300 kilómetros por hora y terminaron contra el muro. Al año siguiente, Force India atravesó una crisis financiera y el consorcio de acreedores liderado por Lawrence Stroll tomó el control del equipo. Ocon finalmente no fue renovado.

Una vez más, Toto Wolff salió en su respaldo y lo incorporó como piloto reserva de Mercedes para 2019. Su regreso a la titularidad se produjo en 2020, cuando Renault, actualmente Alpine, le ofreció un asiento para competir junto al australiano Daniel Ricciardo, quien posteriormente se marcharía a McLaren.

En 2021, tras el cambio de denominación de Renault a Alpine, Ocon tuvo como compañero a Fernando Alonso, que regresaba a la Fórmula 1 después de un período de ausencia. La convivencia entre ambos también tuvo momentos de tensión, con distintos incidentes en pista, entre ellos los registrados en Hungría y Brasil durante 2022. Alonso dejó Alpine al finalizar esa temporada y se incorporó a Aston Martin para 2023.

Ese mismo año, Ocon comenzó a compartir equipo con Pierre Gasly, un viejo amigo de sus tiempos en el karting que llegaba desde AlphaTauri, actualmente Racing Bulls. Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró por los distintos encontronazos en competencia. Pese a las diferencias, lograron compartir un podio en el caótico Gran Premio de Brasil de 2024.

Finalmente, Alpine decidió no renovar el contrato del francés para 2025, en medio de una etapa marcada por los conflictos internos y los resultados deportivos. Ocon encontró una nueva oportunidad en Haas, que acababa de prescindir de Kevin Magnussen, y afrontó allí un nuevo capítulo de su carrera.

El futuro de Ocon: ¿se terminó su carrera en la Fórmula 1?

Tras su salida de Haas y con las plazas de la parrilla prácticamente definidas, el futuro de Esteban Ocon en la Fórmula 1 es una incógnita. Hasta el momento, ningún equipo manifestó públicamente un interés concreto en incorporarlo como piloto titular.

Sin embargo, surgió un rumor que lo vincula con Aston Martin, aunque en un eventual rol de reserva. Esa posibilidad estaría relacionada con su buena relación con Lance Stroll, hijo de Lawrence Stroll, director ejecutivo y copropietario de la escudería británica.

Por ahora, el francés permanecería en su residencia de Ginebra, Suiza, donde vive desde 2022, mientras espera novedades sobre su futuro profesional.

Su salida repentina de Haas volvió a poner en discusión su comportamiento dentro de los equipos y el impacto que los conflictos personales pueden tener en una carrera deportiva. La gran incógnita es si el episodio marcó el final de su recorrido en la máxima categoría o si todavía tendrá una oportunidad para permanecer en la Fórmula 1.