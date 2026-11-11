Murió a los 66 años Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos

INTERNACIONALES11 de noviembre de 2026Agencia 24 NoticiasAgencia 24 Noticias

Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos, falleció este miércoles a los 66 años, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería rusa confirmó la muerte del diplomático y señaló que se produjo de manera “repentina”.

Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas del fallecimiento.

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