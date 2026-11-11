Murió a los 66 años Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos

Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos, falleció este miércoles a los 66 años, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería rusa confirmó la muerte del diplomático y señaló que se produjo de manera “repentina”.

Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas del fallecimiento.