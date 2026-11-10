La Bolsa de Rosario elevó a 23,8 millones de toneladas la proyección de cosecha de trigo argentino

La proyección de cosecha argentina de trigo subió de 21 a 23,8 millones de toneladas.

El rendimiento promedio nacional alcanza los 21,3 quintales por hectárea.

La recolección avanza con resultados diferentes entre el NOA y el NEA.

La siembra de cebada finalizó sobre 1,27 millones de hectáreas, con buenas condiciones generales.

La devaluación del real brasileño puede afectar la competitividad del trigo argentino.

El conflicto en el mar Negro y la evolución de las cosechas internacionales condicionan el escenario comercial.

Las perspectivas para la campaña triguera argentina mejoraron a partir de los primeros resultados de la recolección, que muestran rendimientos superiores a los registrados durante el mismo período del año pasado. Con estos indicadores, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) revisó al alza su estimación de producción nacional y ahora proyecta una cosecha de 23,8 millones de toneladas, frente a los 21 millones calculados anteriormente. La nueva previsión representa un incremento de 2,8 millones de toneladas y refuerza las expectativas de una mayor disponibilidad del cereal para el mercado interno y las exportaciones.

Hasta el momento se recolectó el 6,7% de las 6,498 millones de hectáreas consideradas aptas para la producción. El rendimiento promedio nacional se ubica en 21,3 quintales por hectárea, un punto por encima de los 20,3 quintales que se habían obtenido a igual altura del ciclo anterior.

Los primeros resultados de la cosecha comienzan a ofrecer señales concretas sobre el potencial productivo de la campaña. La confirmación de mejores rindes permite anticipar un volumen de oferta superior al previsto inicialmente y genera expectativas favorables entre los operadores comerciales.

Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, explicó que la mejora en las perspectivas productivas aporta mayor tranquilidad tanto al mercado argentino como al internacional. Según su análisis, el avance de las tareas permite comenzar a verificar los rendimientos y anticipar una mayor presencia de trigo argentino en los próximos meses.

Esta situación podría convertirse en una oportunidad comercial para el país, especialmente en un contexto internacional atravesado por dificultades logísticas e incertidumbre en los flujos de intercambio. Una mayor disponibilidad de cereal permitiría a la Argentina fortalecer su participación como proveedor y ofrecer alternativas a los compradores que buscan asegurar el abastecimiento.

El comportamiento de la cosecha presenta diferencias entre las regiones productivas. En el Noroeste Argentino (NOA), la recolección alcanza el 44% del área, con un rendimiento promedio de 16,2 quintales por hectárea. En el Nordeste Argentino (NEA), en tanto, ya se levantó el 48% de la superficie, con resultados considerablemente superiores, que llegan a 24,4 quintales.

Mientras el trigo avanza hacia una etapa de mayor actividad de cosecha, la cebada también presenta condiciones favorables. La implantación del cultivo concluyó sobre una superficie de 1,27 millones de hectáreas y los relevamientos muestran que el 91% de los lotes se encuentra en estado normal a bueno.

A su vez, el 94% de los campos cuenta con una disponibilidad hídrica adecuada, un indicador relevante para sostener las expectativas de rendimiento. Las estimaciones productivas se ubican en un rango de entre 35 y 58 quintales por hectárea, dependiendo de las características y condiciones de cada región.

Sin embargo, el escenario comercial presenta algunos factores que podrían limitar la competitividad del trigo argentino. Uno de ellos es la devaluación del real brasileño, que encarece las compras de cereal procedente de la Argentina para los importadores del país vecino. Brasil representa un mercado relevante para las exportaciones nacionales, por lo que los movimientos cambiarios pueden modificar las condiciones de competencia frente a otros proveedores internacionales.

En el plano externo, la incertidumbre continúa concentrada en el conflicto entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias sobre el comercio mundial. Ambos países buscan mantener sus exportaciones mediante rutas alternativas, aunque las dificultades logísticas siguen condicionando los volúmenes comercializados.

Rusia exportó 2,8 millones de toneladas de trigo durante octubre, una cifra considerablemente inferior a los 5,1 millones registrados en el mismo mes del año anterior. La reducción refleja las dificultades que enfrenta uno de los principales proveedores mundiales para sostener el ritmo de sus operaciones comerciales.

Australia también muestra perspectivas productivas en recuperación. El organismo agrícola estadounidense en Canberra elevó su cálculo de cosecha a 32 millones de toneladas, por encima de los 31 millones previstos oficialmente por Estados Unidos. De todas maneras, el volumen todavía quedaría por debajo de los 36 millones obtenidos en la campaña anterior.

Por su parte, Estados Unidos recibió una señal favorable desde el frente comercial. Las ventas semanales de exportación de trigo alcanzaron las 850.000 toneladas, superando las expectativas de los operadores y reflejando una demanda externa más firme.

Con este panorama, la campaña argentina comienza a consolidar perspectivas más favorables. La mejora de los rendimientos y la revisión de las estimaciones productivas fortalecen las expectativas de oferta, aunque la evolución de los precios y la competitividad exportadora seguirán dependiendo de las condiciones cambiarias y de los movimientos del mercado internacional.