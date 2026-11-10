El valioso mensaje de Khea, a corazón abierto sobre la salud mental

Khea compartió una profunda reflexión sobre la depresión, la salud mental y la importancia de pedir ayuda para atravesar los momentos difíciles. A través de sus redes sociales, el cantante urbano relató parte de su experiencia personal y les dejó un mensaje a sus seguidores, con especial énfasis en la necesidad de cuidarse y reconstruirse a partir de pequeños cambios cotidianos.

En su publicación, el artista hizo hincapié en la diferencia entre estar triste y atravesar un cuadro depresivo. “Estar triste no es lo mismo que estar deprimido”, escribió al comienzo de su reflexión.

Según explicó, la tristeza suele estar relacionada con situaciones puntuales, como una pérdida, una separación o una decepción. La depresión, en cambio, puede prolongarse en el tiempo y afectar distintos aspectos de la vida cotidiana, los pensamientos y los vínculos personales.

En ese sentido, Khea remarcó que la depresión no es una elección ni define la identidad de quien la atraviesa. “No sos tu depresión”, expresó en uno de los mensajes que publicó.

El músico también recordó un momento complicado de su vida. En 2021, permaneció durante tres meses aislado en un departamento de Miami, Estados Unidos, mientras atravesaba un cuadro depresivo. A partir de aquella experiencia, encontró algunas herramientas que lo ayudaron a recuperar el bienestar y quiso compartirlas con quienes están pasando por una situación similar.

“Empezar a ocuparse de uno mismo, incluso cuando no tenemos ganas de hacer absolutamente nada, puede ser un primer paso enorme”, sostuvo.

Además, se refirió al estrés y la ansiedad que afectan a muchas personas y consideró que el contexto actual puede resultar especialmente difícil. “El mundo hoy está muy tóxico y se siente”, escribió.

Entre sus recomendaciones, Khea propuso buscar actividades que despierten interés, disfrutar de los procesos personales y dejar de lado la presión por cumplir determinadas expectativas. También advirtió sobre los efectos negativos de compararse constantemente con los demás y de cargar con sentimientos de culpa.

“Hay que abrazarnos más a nosotros mismos, somos nuestra mejor conversación, nuestro mejor amigo, nuestra mejor compañía”, expresó.

El cantante explicó que decidió compartir su reflexión después de recibir numerosos mensajes de seguidores que le pedían consejos, ayuda o simplemente alguien que los escuchara. Como no podía responder individualmente a cada uno, optó por publicar una serie de mensajes con su experiencia y algunas recomendaciones generales.

Khea habló de la importancia de pedir ayuda profesional para superar la depresión

En otro tramo de su publicación, el artista destacó el valor de la terapia y del acompañamiento profesional para afrontar los problemas de salud mental. También remarcó que no es necesario atravesar esos procesos en soledad.

“No tenemos por qué poder con todo solos”, escribió al recomendar que quienes estén pasando por un momento complicado busquen ayuda y hablen con personas de confianza.

Entre los hábitos que mencionó, incluyó recuperar rutinas, realizar actividad física, prestar atención a la alimentación y encontrar pequeños motivos para agradecer en la vida cotidiana.

Sin embargo, aclaró que estas acciones no representan una solución automática para la depresión y que cada persona necesita transitar su propio proceso. Su intención fue transmitir que los cambios pequeños pueden ayudar a dar los primeros pasos, pero que el acompañamiento adecuado es fundamental.

En el cierre, dejó un mensaje de esperanza para quienes sienten que no pueden salir de una situación difícil: “Siempre hay una manera de empezar de nuevo, incluso cuando hoy no puedan verla”.

Quién es Khea, el referente del trap argentino

Khea, cuyo nombre real es Ivo Alfredo Thomas Serué, es uno de los artistas que contribuyeron al crecimiento y la expansión internacional del trap argentino. Comenzó a ganar reconocimiento en la escena urbana en 2017, cuando lanzó Loca junto a Duki y Cazzu. La canción tuvo posteriormente un remix con Bad Bunny y se convirtió en uno de los temas representativos de aquella primera etapa del género.

A lo largo de su carrera publicó canciones como “She Don't Give a Fo”, “Ayer me llamó mi ex”, “Ella dice” y “Hola perdida”. También colaboró con figuras internacionales como Tini, Rauw Alejandro, Feid, Natti Natasha y Tiago PZK.

En 2023 presentó Serotonina, su primer álbum de estudio, y en 2024 lanzó Trapicheo: El don. Durante 2026 retomó su camino independiente con Young Flex, su propio sello discográfico, desde donde impulsa sus proyectos musicales y acompaña a nuevos talentos.