El peronismo huele una oportunidad frente a Milei, pero todavía no consigue escapar de sus propias miserias

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El peronismo ha comenzado a recuperar una expectativa que hasta hace pocos meses parecía enterrada bajo el peso de sus derrotas, sus disputas internas y el descrédito de buena parte de su dirigencia. La posibilidad de derrotar a Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027 ya no aparece como una fantasía reservada a los dirigentes más optimistas. Empieza a instalarse como una hipótesis de trabajo en distintos sectores del justicialismo. Sin embargo, entre advertir que existe una oportunidad electoral y construir una alternativa política capaz de aprovecharla hay una distancia considerable. Y ese es, precisamente, el problema que el peronismo todavía no ha conseguido resolver.

La dirigencia parece haber comprendido que no puede continuar consumiendo su capital político en una guerra doméstica interminable. La reunión entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner para ordenar la nueva etapa del Partido Justicialista bonaerense representa, en ese sentido, algo más que una negociación por espacios partidarios. Constituye una señal de que los principales protagonistas de la interna reconocen que la fragmentación puede convertirse en el mejor aliado de Milei. No hubo una reconciliación definitiva ni desaparecieron los recelos, pero al menos quedó expuesta una voluntad de evitar que las diferencias terminen dinamitando cualquier posibilidad de construcción electoral.

El problema es que el peronismo suele confundir las treguas con las soluciones. Sus dirigentes pueden compartir una mesa, distribuir responsabilidades y pronunciar discursos moderados, pero eso no significa que hayan resuelto sus diferencias sobre el liderazgo, el programa económico, la estrategia electoral y, fundamentalmente, el futuro del movimiento. La experiencia demuestra que las fotografías de unidad suelen durar bastante menos que los conflictos que pretenden disimular. Esta vez, sin embargo, la urgencia parece mayor: el calendario electoral se aproxima y la posibilidad de recuperar el poder exige algo más que administrar los rencores.

La visita del papa León XIV introduce una pausa en la confrontación política cotidiana. La atención esta concentrada en sus mensajes pastorales y en las referencias que pueda formular sobre la realidad social argentina y latinoamericana. Aunque no se espera una intervención directa en la disputa partidaria, sus palabras tienen inevitablemente una dimensión política. Para el Gobierno es una oportunidad de recuperar cierta centralidad institucional después de una sucesión de dificultades en el plano internacional. Para el peronismo, en cambio, puede funcionar como un intervalo favorable para consolidar la tregua y continuar explorando acuerdos sin quedar expuesto permanentemente a las contradicciones de su propia interna.

Pero la calma tiene límites y la provincia de Buenos Aires continúa siendo el escenario donde se manifiestan con mayor crudeza las dificultades del justicialismo. La discusión por la reelección indefinida de los intendentes volvió a colocar a Kicillof y Sergio Massa en posiciones diferentes. El gobernador respalda la iniciativa que permitiría prolongar los mandatos municipales, mientras que el Frente Renovador mantiene su histórica oposición a esa posibilidad. La decisión massista de no acompañar el proyecto, aunque tampoco impulsar una ofensiva para bloquearlo, revela una forma de confrontación menos estridente, pero igualmente perjudicial para la construcción de consensos.

Massa pretende que Kicillof se haga cargo de conseguir los votos que necesita para una iniciativa que él mismo decidió respaldar ante los intendentes. El argumento del massismo tiene una lógica parlamentaria, pero también expone una realidad incómoda: el gobernador no controla plenamente la Legislatura provincial ni consigue disciplinar a todos los sectores de su propio espacio. Resulta difícil imaginar una candidatura presidencial competitiva cuando el aspirante ni siquiera puede garantizar acuerdos elementales dentro de su principal bastión electoral.

Detrás de la discusión sobre los mandatos municipales existen intereses políticos mucho más profundos. Los intendentes necesitan garantizar su continuidad o, al menos, contar con alternativas para no quedar desplazados de las estructuras territoriales que construyeron durante años. Una restricción a las reelecciones obliga a negociar sucesiones, redistribuir poder y disputar lugares legislativos. Por eso, una discusión que podría parecer administrativa termina convirtiéndose en una batalla por el control territorial del peronismo bonaerense.

También resulta revelador que ninguna de las iniciativas vinculadas con las reelecciones haya conseguido avanzar. El kicillofismo sospecha que La Cámpora obstaculiza el proyecto para los intendentes, mientras que el cristinismo cuestiona que el gobernador no haya promovido primero la modificación correspondiente a los legisladores. Cada sector encuentra una explicación para responsabilizar al otro, pero ninguno parece dispuesto a reconocer que la incapacidad de acordar termina perjudicando al conjunto. La política convertida en una sucesión de reproches personales difícilmente pueda presentarse ante la sociedad como una alternativa superadora.

El enfrentamiento verbal de Mario Secco con Massa dejó al descubierto esa tensión. El intendente de Ensenada cuestionó la posición del ex ministro y reclamó coherencia a quienes pretenden conducir el espacio. El episodio refleja hasta qué punto la discusión dejó de ser exclusivamente legislativa para convertirse en una disputa sobre quién tiene autoridad para establecer las reglas internas del movimiento. Massa evita exponerse personalmente, pero sus dirigentes mantienen firme una postura que incomoda a los intendentes alineados con Kicillof.

La búsqueda de una alternativa más amplia constituye otro desafío. El encuentro de Massa con los asesores políticos del presidente brasileño Lula da Silva puso sobre la mesa una advertencia que el peronismo debería tomar seriamente: la unidad partidaria no alcanza si no existe capacidad para incorporar sectores que hoy no se identifican con el justicialismo. Una coalición competitiva necesita superar los límites históricos del movimiento y encontrar puntos de coincidencia con expresiones de centroizquierda y centroderecha. No se trata solamente de sumar dirigentes, sino de construir una propuesta que pueda resultar creíble para ciudadanos que rechazaron tanto las experiencias anteriores del peronismo como las políticas actuales de Milei.

La reaparición de Cristina Kirchner en el debate sobre una eventual candidatura presidencial tampoco resuelve el dilema. Su disposición a competir, condicionada por su situación judicial, vuelve a introducir una pregunta que el espacio no consigue contestar: ¿la reconstrucción del peronismo debe organizarse alrededor de los liderazgos del pasado o necesita encontrar una conducción diferente? La respuesta es decisiva porque una parte de la sociedad continúa asociando al kirchnerismo con los problemas que contribuyeron al ascenso de Milei.

El contexto internacional puede alimentar el optimismo opositor. Los reveses de dirigentes y aliados ideológicos del presidente argentino, sumados a las dificultades de algunas de sus referencias políticas externas, ofrecen al peronismo argumentos para interpretar que el escenario regional podría estar cambiando. Pero sería un error monumental confundir las dificultades de los aliados internacionales de Milei con una recuperación automática de la confianza en el justicialismo. Las elecciones argentinas no se ganarán por los resultados de otros países, sino por la capacidad de presentar una propuesta económica, institucional y social que convenza a los votantes.

Además, la supuesta pacificación bonaerense está lejos de representar una unidad nacional. Las fracturas en Jujuy, Salta, La Pampa, Mendoza y Tucumán muestran que el problema atraviesa al conjunto del movimiento. Cada provincia tiene sus propios conflictos, sus liderazgos enfrentados y sus cuentas pendientes. El peronismo todavía no ha encontrado un mecanismo capaz de ordenar esas disputas sin depender exclusivamente de la expectativa de recuperar el poder.

La oportunidad electoral existe, pero no constituye un derecho adquirido ni una consecuencia inevitable del desgaste gubernamental. Milei puede enfrentar dificultades, acumular errores y perder respaldo, pero eso no convierte automáticamente a sus adversarios en una alternativa confiable. El justicialismo debería comprender que la sociedad no está obligada a perdonarle sus fracasos anteriores simplemente porque el oficialismo atraviese un momento complicado.

La verdadera prueba para Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y Cristina Kirchner no consiste en conseguir una fotografía conjunta ni en distribuir candidaturas para evitar una ruptura. Consiste en demostrar que pueden anteponer un proyecto colectivo a sus ambiciones particulares. Si no consiguen hacerlo, la posibilidad de derrotar a Milei terminará siendo otra ilusión alimentada por una dirigencia que parece haber aprendido a sobrevivir a sus derrotas, pero todavía no a construir una victoria. El peronismo tiene una oportunidad. Lo que no tiene, por ahora, es la certeza de estar a la altura de ella.