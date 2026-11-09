Milei recibió a León XIV con un llamado a la unidad nacional y reivindicó la herencia de Francisco

Milei presentó la visita de León XIV como una oportunidad para superar las diferencias políticas y fortalecer la unidad nacional.

El Presidente destacó la presencia de representantes de todo el arco político en la recepción del Palacio Libertad.

Calificó a Francisco como el argentino más importante de la historia y reivindicó su legado religioso y nacional.

Vinculó la espiritualidad y las enseñanzas bíblicas con los principios de libertad, propiedad, vida y derecho natural.

Defendió una gestión pública que contemple el bien común y las consecuencias de las decisiones sobre las generaciones futuras.

Cerró su discurso con la parábola de la casa construida sobre roca y pidió al Papa que rece por la Argentina.

El presidente Javier Milei aprovechó la recepción oficial al papa León XIV para presentar la visita pontificia como una oportunidad de acercamiento entre los distintos sectores de la sociedad argentina. Ante representantes de los tres poderes del Estado, dirigentes políticos, autoridades religiosas y miembros del cuerpo diplomático, el mandatario destacó la presencia de referentes de todo el arco político y sostuvo que existen valores y circunstancias que deben prevalecer sobre las diferencias partidarias.

“Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”, expresó durante el discurso de bienvenida en el Palacio Libertad. La definición ocupó un lugar central en una intervención que combinó referencias a la unidad nacional, la tradición religiosa, los principios constitucionales y su concepción sobre las responsabilidades de quienes gobiernan.

El Presidente buscó ubicar la llegada de León XIV en un escenario que excediera las divisiones políticas y las diferencias ideológicas. Según planteó, la presencia del pontífice constituye un acontecimiento que convoca no solamente a los católicos, sino también a integrantes de otras confesiones religiosas y a personas que no profesan ninguna fe. También destacó la dimensión regional de la visita, con la llegada de ciudadanos de países vecinos.

En ese contexto, Milei sostuvo que el paso del Papa por la Argentina representa una oportunidad para recuperar referencias compartidas y reconocer los elementos que mantienen unida a la sociedad. “Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”, afirmó, al considerar que existen principios que trascienden las disputas circunstanciales y las diferencias entre los espacios políticos.

La libertad, la responsabilidad individual, el respeto por la ley y la búsqueda del bien común fueron algunos de los conceptos que el mandatario incorporó a su exposición. Su planteo estuvo vinculado con una reivindicación de las raíces institucionales argentinas y con la necesidad de preservar un marco jurídico que permita la convivencia y el desarrollo de la sociedad.

Para respaldar esa perspectiva, recurrió a la figura de Mamerto Esquiú, a quien recordó por su defensa de la Constitución de 1853. Milei presentó aquella tradición constitucional como un elemento fundamental para garantizar la libertad y organizar la vida nacional, en una referencia que conectó la historia institucional del país con los principios que considera centrales para el presente.

El reconocimiento a Francisco y su lugar en la historia argentina

Uno de los momentos más significativos del discurso estuvo dedicado al papa Francisco, fallecido el año pasado. Milei lo definió como “el argentino más importante de la historia” y destacó que su elección había representado un acontecimiento sin precedentes al convertirse en el primer pontífice latinoamericano.

El Presidente reconoció que su muerte dejó una marca profunda en la sociedad argentina y sostuvo que su legado excede los límites de la comunidad católica. En ese sentido, recordó su personalidad y su generosidad, además de mencionar el encuentro que mantuvo personalmente con Jorge Bergoglio.

“Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo”, manifestó. La evocación estuvo acompañada por una reivindicación de la trascendencia histórica y espiritual de Francisco, a quien consideró una figura que continuará presente tanto entre los creyentes como en la memoria colectiva del país.

“Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”, expresó Milei, al sintetizar el reconocimiento que quiso transmitir hacia su antecesor.

La referencia tuvo particular relevancia dentro de una ceremonia que marcó el primer encuentro institucional del Presidente con León XIV en territorio argentino. La figura de Francisco funcionó como un puente entre la historia reciente de la Iglesia y la nueva etapa del pontificado, además de introducir una dimensión nacional en el mensaje de bienvenida.

La espiritualidad como fundamento de la convivencia

Milei también dedicó una parte importante de su exposición a explicar el lugar que atribuye a la espiritualidad en la organización de las sociedades. Sostuvo que la fe permite reconocer una referencia superior a los intereses individuales inmediatos y puede orientar las conductas hacia valores que favorezcan la convivencia.

En esa línea, presentó a las Escrituras como una de las fuentes morales de la civilización occidental, incluso para aquellas personas que no practican una religión. Su argumento estuvo relacionado con la influencia histórica de las enseñanzas bíblicas en la construcción de principios jurídicos y sociales.

El mandatario recurrió particularmente al relato del Éxodo y a los mandamientos para establecer una relación entre las normas religiosas y el concepto de derecho natural. Mencionó la prohibición de matar como una protección de la vida y la de robar como una garantía de la propiedad, dos principios que vinculó con la libertad y con las bases de la Constitución Nacional.

De esa manera, Milei presentó su interpretación de la tradición judeocristiana como uno de los fundamentos de las instituciones occidentales y de las democracias contemporáneas.

La responsabilidad del Estado y las generaciones futuras

Hacia el final del discurso, el Presidente trasladó esas consideraciones religiosas y filosóficas al terreno de la gestión pública. Sostuvo que quienes ocupan responsabilidades estatales deben gobernar para el conjunto de la sociedad y evitar que las decisiones de corto plazo perjudiquen a otros sectores o comprometan las posibilidades de quienes todavía no nacieron.

Para describir ese criterio utilizó la expresión “equilibrio general intertemporal”. Según explicó, se trata de una perspectiva que busca contemplar los efectos de las decisiones públicas a lo largo del tiempo y evitar que los beneficios obtenidos por determinados grupos en el presente se traduzcan en costos para el resto de la sociedad o para las generaciones futuras.

La definición incorporó una dimensión económica e institucional al mensaje presidencial. Milei vinculó el ejercicio de la autoridad con la obligación de considerar las consecuencias de las políticas públicas y de administrar los recursos teniendo en cuenta a todos los ciudadanos.

El cierre estuvo marcado por otra referencia bíblica: la parábola de la casa construida sobre roca. El mandatario utilizó esa imagen para expresar su aspiración de consolidar una Argentina con fundamentos duraderos, capaz de integrar a quienes construyeron el país, a quienes viven actualmente en él y a quienes deberán recibirlo en el futuro.

“Una misma casa” fue la imagen elegida para sintetizar esa idea de continuidad nacional. Finalmente, Milei agradeció la presencia de León XIV y le pidió que rece por la Argentina.

La recepción presidencial quedó así atravesada por tres grandes referencias: la unidad frente a las diferencias políticas, el reconocimiento a la figura de Francisco y la reivindicación de principios religiosos y constitucionales como fundamentos de la vida colectiva. El mensaje buscó inscribir la visita del nuevo pontífice en una reflexión más amplia sobre la identidad argentina, el ejercicio del poder y la responsabilidad de construir un país que pueda ser transmitido a las próximas generaciones.