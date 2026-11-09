Chiarella y Pullaro participaron del encuentro con el papa León XIV en Buenos Aires

El intendente de Venado Tuerto y presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, participó junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, del encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad.

Tras escuchar el mensaje del Pontífice, Chiarella expresó su emoción y destacó sus reflexiones sobre el servicio público, la unidad nacional, la educación y la lucha contra el narcotráfico.

“Muy emocionado de escuchar al Papa, que dejó un mensaje muy claro para la República Argentina, donde el servicio, el amor al prójimo y la unión nacional son la base y los pilares fundamentales para que nuestro país pueda crecer”, manifestó el dirigente radical.

Además, valoró el llamado a construir una economía al servicio de la gente, combatir la corrupción y las organizaciones criminales, y fortalecer las instituciones democráticas.

“Lo importante es la educación, una economía al servicio de la gente y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico”, expresó.

Finalmente, Chiarella agradeció la posibilidad de participar del encuentro y escuchar personalmente al Papa: “Agradecido a Dios por esta oportunidad”.

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