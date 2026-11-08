Boca volvió a gritar campeón: una noche épica en la Bombonera y una nueva estrella para el Xeneize

Boca Juniors se consagró campeón de la Liga Profesional 2026 después de vencer 1-0 a Defensa y Justicia con un gol agónico de Enner Valencia. El equipo de La Ribera se quedó con la Tabla Anual, terminó con una sequía de más de tres años y volvió a celebrar un título ante su gente.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Boca Juniors es el campeón de la Liga Profesional 2026, tras quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual.

Enner Valencia fue el héroe de la noche, al convertir el gol decisivo en el sexto minuto de descuento.

El Xeneize derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en una Bombonera que vivió una jornada cargada de emoción.

Boca terminó con 63 puntos, uno más que Rosario Central y tres por encima de Argentinos Juniors.

La conquista representa un título especial para Juan Román Riquelme, el primero de su gestión como presidente del club.

Un final de película para una consagración inolvidable

Boca Juniors volvió a tocar el cielo del fútbol argentino. Después de más de tres años sin conseguir un título, el conjunto de La Ribera encontró en una noche dramática la recompensa a una temporada que terminó coronándolo como el mejor equipo de la Argentina.

La definición tuvo todos los condimentos de una película. Boca recibía a Defensa y Justicia en La Bombonera, mientras Rosario Central y Argentinos Juniors también disputaban sus respectivos encuentros con posibilidades de quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena sabía que necesitaba ganar para no depender de otros resultados. Sin embargo, los minutos pasaban, el gol no llegaba y la posibilidad de perder el campeonato comenzaba a generar nerviosismo entre los hinchas.

Cuando todo parecía encaminado hacia un desenlace frustrante, apareció el hombre inesperado.

Enner Valencia, que había ingresado desde el banco de suplentes, aprovechó una pelota dentro del área y, a los 96 minutos, convirtió el gol que desató la locura. El 1-0 definitivo significó mucho más que tres puntos: significó un campeonato.

La Bombonera explotó. Los jugadores se abrazaron, el banco de suplentes ingresó al campo y miles de hinchas encontraron finalmente el desahogo que venían esperando desde hacía años.

Una temporada que terminó con premio

Boca consiguió acumular 63 puntos en la sumatoria de los torneos Apertura y Clausura, superando por una unidad a Rosario Central, que terminó con 62, mientras que Argentinos Juniors quedó tercero con 60.

La conquista confirmó la regularidad del Xeneize a lo largo de la temporada y le permitió recuperar el protagonismo en el fútbol nacional.

Además, el campeonato le aseguró la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Para Riquelme, la consagración tiene un significado particular. Es el primer campeonato de Liga que consigue desde que asumió la presidencia de Boca, una conquista que seguramente utilizará como respaldo deportivo y político frente a las críticas que recibió durante su gestión.

El regreso de la alegría a La Ribera

Los títulos no solamente se cuentan en estrellas. También se miden por lo que representan para una institución, por las expectativas que generan y por la capacidad de devolverle la ilusión a una hinchada.

Boca necesitaba ganar. Necesitaba cortar una sequía que comenzaba a pesar demasiado y demostrar que todavía tiene argumentos para ser protagonista.

Esta vez, la historia tuvo un héroe ecuatoriano, un gol sobre la hora y una Bombonera convertida en una fiesta.

Boca es campeón argentino de 2026. Y aunque todavía quedan objetivos por delante, el Xeneize ya consiguió lo que tanto esperaba: volver a levantar un título y recordarles a sus hinchas que la pasión por la camiseta azul y oro siempre encuentra motivos para celebrar.