Inesperado desenlace en Arroyito: Rosario Central celebraba el título sin saber que Boca había vencido a Defensa y Justicia

Rosario Central protagonizó una definición inesperada en la pelea por la Tabla Anual. El Canalla había conseguido una victoria por 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto y, con ese resultado, se ubicaba momentáneamente en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, un tanto agónico de Boca ante Defensa y Justicia modificó el desenlace y le arrebató el primer puesto.

Después de finalizar su partido, los futbolistas de Rosario Central se reunieron junto al banco de suplentes para seguir las alternativas del encuentro entre Boca y Defensa y Justicia. El resultado que consiguiera el Xeneize era determinante para saber si el equipo rosarino podía quedarse con el primer lugar de la Tabla Anual.

La situación dio un giro cuando Enner Valencia convirtió el gol de la victoria para Boca a los 51 minutos. El grito que llegó desde las tribunas fue interpretado por los jugadores del Canalla como una señal de que habían conseguido el objetivo y desató una celebración inmediata.

Algunos futbolistas se emocionaron hasta las lágrimas y otros se treparon al alambrado para festejar junto a los hinchas, mientras que varios ingresaron al campo de juego para compartir la alegría con los simpatizantes.

La celebración se prolongó durante varios minutos, pero había un detalle que los jugadores y los hinchas de Rosario Central todavía desconocían: el gol de Boca había cambiado la definición de la Tabla Anual y dejado al Canalla sin el primer puesto.

Incluso, algunos futbolistas se acercaron a las cámaras de televisión para celebrar lo que creían que era un nuevo título anual. Así, lo que comenzó como un festejo multitudinario terminó convirtiéndose en una escena insólita, marcada por la confusión y la sorpresa.