La FIFA redujo la sanción a Nahuel Molina y la AFA recurrirá al TAS por Leandro Paredes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó este viernes las resoluciones de la Cámara de Apelaciones de la FIFA sobre los expedientes disciplinarios iniciados por los incidentes registrados durante la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina se enfrentó a España.

En su decisión, el tribunal de segunda instancia del organismo rector del fútbol mundial aceptó parcialmente el recurso presentado por la AFA en el caso de Nahuel Molina. De esta manera, resolvió reducir la sanción impuesta al lateral derecho, que quedó establecida en cuatro partidos de suspensión y una multa económica de 60.000 dólares.

La FIFA mantuvo la sanción a Leandro Paredes y la AFA recurrirá al TAS

Sin embargo, la resolución no fue favorable para todos los futbolistas involucrados. En el mismo fallo, la Cámara de Apelaciones decidió ratificar la suspensión de Leandro Paredes, por lo que se mantiene vigente el castigo establecido inicialmente por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

El mediocampista y capitán de Boca deberá cumplir diez partidos de suspensión, una sanción que no sufrió modificaciones tras la presentación del recurso.

Además, el organismo internacional confirmó las multas económicas impuestas a la AFA por los cánticos discriminatorios registrados durante la Copa del Mundo.

Frente a este escenario, la entidad presidida por Claudio Tapia decidió continuar con el reclamo por las vías legales internacionales. En los próximos días solicitará los fundamentos completos de la resolución para presentar formalmente un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

El objetivo de la AFA será conseguir una nueva revisión de las sanciones y revertir, particularmente, el castigo impuesto a Leandro Paredes.