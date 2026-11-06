Los Talleres Barriales tendrán su cierre anual el 8 de noviembre con una muestra abierta a toda la comunidad

La Municipalidad de Rafaela invita a toda la comunidad a participar del cierre anual de los Talleres Barriales, que se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre, a partir de las 17:00, en bulevar Santa Fe 2000.



Durante la jornada se compartirá una muestra de las distintas actividades desarrolladas a lo largo del año, poniendo en valor el trabajo, la creatividad y los aprendizajes de quienes participaron de las propuestas en los diferentes barrios de la ciudad.



Los Talleres Barriales constituyen una política municipal que se desarrolla desde 2009, con el objetivo de acercar oportunidades de aprendizaje, capacitación y encuentro a todos los sectores de Rafaela. Actualmente, el programa cuenta con más de 100 propuestas distribuidas en 38 vecinales, con la participación de más de 3.000 personas.



La oferta incluye una amplia variedad de disciplinas para distintas edades e intereses, como yoga, folklore, ritmos latinos, cumbia, gimnasia, fotografía, arte para niños, tejido, crochet, bordado, cerámica, música, huerta y manualidades, entre otras.



Más allá de cada actividad, estos espacios promueven el encuentro, la integración y la construcción de vínculos entre vecinos. El programa se lleva adelante junto a las comisiones vecinales, que tienen un rol activo en la elección de las propuestas de acuerdo con las necesidades e intereses de cada comunidad.



El cierre será una oportunidad para visibilizar todo lo realizado durante el año y reconocer el compromiso de los profesores, las comisiones vecinales y cada uno de los participantes que hacen posible que esta propuesta llegue a distintos puntos de la ciudad.



La invitación está abierta a toda la ciudadanía para compartir una tarde de encuentro y celebrar el trabajo colectivo de los Talleres Barriales.