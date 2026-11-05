Pullaro cruzó a la facultad de ciencia política por una charla de Marcelo Saín

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó duramente a las autoridades de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) por haber invitado a Marcelo Saín, exministro de Seguridad durante la gestión de Omar Perotti.

Durante la apertura de ExpoSeguridad, Pullaro expresó su malestar por la presencia del exfuncionario en la institución y apuntó contra la conducción de la facultad, encabezada por Cintia Pinillos.

“Me avergüenza que en la Universidad, en la Facultad de Ciencia Política, en este momento esté hablando Marcelo Saín, la persona que a nosotros nos hizo tanto daño”, manifestó el mandatario.

Y agregó: “En este momento está dando una clase de seguridad en mi Facultad”.

Las declaraciones abrieron un nuevo capítulo de tensión entre el gobernador y las autoridades de la UNR.