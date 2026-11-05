Julieta Prandi contó cómo se produjo su separación de Emanuel Ortega

Después de disfrutar de unos días de descanso en Brasil y a casi un mes de confirmar su separación, Julieta Prandi volvió a referirse al final de su relación con Emanuel Ortega y compartió detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

En una entrevista con Sálvese quien pueda (América), la conductora se mostró firme frente a las repercusiones que generó la ruptura y pidió que respeten su postura. “Nadie que se casa quiere separarse al mes. Si yo tomé esta decisión, entiéndanlo”, expresó.

Durante la charla, Prandi dejó entrever que hubo situaciones que quebraron la confianza en la pareja y que terminaron por desgastar el vínculo. “Por algo fue. Algo habrá pasado, algo que a mí no me gustó, alguna falta de respeto, y esta consecuencia no puede ser más grave que la falta de respeto. La consecuencia es mi reacción, el posteo. De lo único que están hablando es de mi posteo. Y está perfecto. Déjenme que yo les diga ‘hasta acá’. Basta, déjenme vivir”, manifestó con evidente molestia.

Por qué Julieta Prandi decidió anunciar su separación de Emanuel Ortega

La modelo también explicó por qué eligió comunicar públicamente el fin de la relación en lugar de mantenerlo en privado. Según contó, estaba convencida de que la noticia trascendería de todas formas y prefería ser ella quien confirmara lo sucedido.

“No seamos naif ni ingenuos de creer que si yo no hubiese comunicado mi separación no hubiesen especulado, no hubiesen investigado o no hubiesen sacado conclusiones o no hubiesen opinado. Yo lo comuniqué porque se iban a enterar dos días después. Yo me iba de luna de miel”, explicó.

Además, hizo referencia a una situación que habría marcado un quiebre definitivo en la pareja y aseguró que la ruptura no fue consecuencia de una discusión aislada.

“Se rompió un acuerdo. Es una falta de respeto y en seis años, uno no se separa por un problema. Lo que quiero decir es que son varias gotas que rebalsaron el río y yo dije ‘hasta acá’”, sostuvo.

La postura de Julieta Prandi sobre una posible reconciliación

Por último, la conductora se refirió a cómo atraviesa este momento personal y dejó en claro que, por ahora, no tiene intenciones de retomar la relación con el músico.

Prandi reconoció que todavía está atravesando el dolor de la separación y pidió espacio para procesar lo ocurrido, lejos de las especulaciones y las preguntas sobre su vida privada.

“Estoy en carne viva. Necesito transitar mi duelo. Necesito que me dejen transitar este momento con mi soledad, con mi tristeza, que es la que tiene cualquier persona después de seis años que se separó”, concluyó.