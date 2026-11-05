Malvinas: respaldo unánime de los países iberoamericanos al reclamo argentino de negociar la soberanía con el Reino Unido

Los ministros de Relaciones Exteriores iberoamericanos aprobaron por unanimidad un comunicado de respaldo al reclamo argentino por Malvinas.

La declaración reclama que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones sobre la soberanía de las islas.

El Gobierno argentino inició un arbitraje internacional para cuestionar la explotación unilateral de recursos naturales en la Cuenca Malvinas Norte.

La Argentina solicitó medidas urgentes para impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion y proteger sus derechos marítimos.

Las primeras audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se realizarán el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo.

El Reino Unido rechazó los reclamos argentinos y anticipó una legislación para proteger a las empresas involucradas en el desarrollo petrolero.

La cuestión de las Islas Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda diplomática internacional, luego de que los ministros de Relaciones Exteriores iberoamericanos aprobaran por unanimidad un comunicado especial que respalda la posición argentina y reclama la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido. El pronunciamiento se produjo en un momento de creciente tensión por las actividades hidrocarburíferas que avanzan en la Cuenca Malvinas Norte y por la decisión del Gobierno argentino de llevar la controversia sobre la explotación de recursos naturales a instancias internacionales.

El canciller Pablo Quirno destacó el consenso alcanzado durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos, realizada en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El funcionario consideró que la declaración constituye una nueva demostración del acompañamiento regional a la Argentina y definió la cuestión Malvinas como una causa sagrada para el país.

El documento aprobado solicita que Buenos Aires y Londres retomen, a la mayor brevedad posible, las conversaciones destinadas a encontrar una solución a la disputa de soberanía. También reconoce la disposición argentina y su actitud constructiva para avanzar mediante el diálogo.

La posición expresada por los ministros coincide con la estrategia diplomática que la Argentina sostiene ante las Naciones Unidas, donde reclama una solución pacífica de la controversia, de acuerdo con las obligaciones establecidas por el derecho internacional. Para Quirno, el objetivo es terminar con una situación colonial que consideró anacrónica en pleno siglo XXI.

El respaldo iberoamericano adquiere particular relevancia por el escenario de confrontación que se abrió alrededor de la explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las islas. La Argentina cuestiona las licencias otorgadas unilateralmente por el Reino Unido a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum para desarrollar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

En ese contexto, el Gobierno puso en marcha una estrategia jurídica internacional. El 28 de septiembre inició un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el propósito de cuestionar las actividades británicas vinculadas con la explotación de recursos naturales no renovables.

La presentación argentina no busca que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar determine la soberanía sobre las islas, una cuestión que continúa dentro del ámbito de las Naciones Unidas. El planteo se concentra en los derechos argentinos sobre los recursos marítimos y en las obligaciones que establece la Convención respecto de la protección ambiental.

El 13 de octubre, además, el país solicitó medidas provisionales urgentes ante el tribunal con sede en Hamburgo para impedir que comience la explotación de los recursos naturales en disputa. La presentación fue realizada por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería y representante argentino ante el procedimiento.

La solicitud contempla cuatro objetivos principales: impedir que el Reino Unido autorice o permita el avance del proyecto Sea Lion, restringir el uso de información obtenida durante las tareas de exploración que pueda perjudicar los derechos argentinos, exigir medidas de protección del medio marino y evitar la concesión de nuevas licencias mientras continúe la controversia.

El proyecto, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, contempla comenzar las perforaciones de desarrollo durante 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. Ese cronograma incrementa la urgencia de la presentación argentina, que pretende evitar que el avance de las operaciones genere consecuencias difíciles de revertir.

Las primeras audiencias orales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar fueron programadas para el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo. La representación argentina expondrá durante la mañana de la primera jornada, entre las 10 y las 13, mientras que el Reino Unido tendrá su turno entre las 15 y las 18. Al día siguiente habrá nuevas intervenciones de ambas delegaciones y la representación británica cerrará el procedimiento.

El tribunal está integrado por 21 jueces permanentes. Entre ellos se encuentra la argentina Frida María Armas Pfirter, especialista en derecho internacional del mar y vicepresidenta del organismo desde octubre. El Reino Unido designó como juez ad hoc al profesor emérito Vaughan Lowe.

La disputa también escaló en el plano político. El canciller británico Ed Miliband calificó de inaceptables los intentos argentinos de intervenir en las actividades comerciales de la zona. Además, Londres anticipó que antes de fin de año activará una legislación destinada a proteger a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration frente a eventuales sanciones.

Así, mientras la Argentina suma respaldos diplomáticos y prepara su exposición ante el tribunal internacional, el Reino Unido mantiene su decisión de avanzar con el desarrollo petrolero. La controversia por Malvinas incorpora de esta manera un nuevo capítulo, en el que la defensa de la soberanía, los derechos sobre los recursos naturales y la protección del ambiente marítimo se convierten en ejes centrales de la estrategia argentina.