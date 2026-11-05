Milei se reunió con Abascal en Madrid y buscó despejar las dudas sobre el vínculo con Vox

Milei se reunió durante más de media hora con Santiago Abascal para reafirmar la relación política y personal.

El encuentro permitió despejar las versiones de distanciamiento surgidas durante el anterior viaje presidencial a España.

La reunión se produjo en plena preparación de Vox para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

El Presidente compartirá la Cumbre Iberoamericana con Pedro Sánchez, aunque no tiene prevista una reunión bilateral.

Milei volverá a encontrarse con Isabel Díaz Ayuso, una de las dirigentes españolas con mayor afinidad política con el mandatario argentino.

La agenda no contempla una reunión con Alberto Núñez Feijóo y concluirá con el regreso presidencial a Buenos Aires.

El presidente Javier Milei aprovechó sus primeras horas en Madrid para recomponer públicamente la imagen de cercanía política y personal que mantiene con Santiago Abascal, líder de Vox, después de las versiones que habían sugerido un distanciamiento entre ambos dirigentes. El encuentro, que se extendió durante más de media hora, tuvo lugar poco después de la llegada del mandatario argentino a España y se convirtió en uno de los principales movimientos políticos de su visita a la capital española.

La reunión se realizó durante la noche del miércoles, minutos antes de las 18:30 de Argentina, cuando Milei ya se encontraba en Madrid acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La conversación tuvo carácter privado y permitió que ambos dirigentes intercambiaran opiniones sobre distintos asuntos políticos, en un contexto particularmente sensible para la derecha española, que se prepara para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El encuentro también funcionó como una señal política destinada a despejar las especulaciones que habían surgido durante el anterior viaje del Presidente a España. En aquella oportunidad, Milei y Abascal no pudieron coincidir personalmente porque el dirigente de Vox se encontraba en otra ciudad, concentrado en actividades de campaña electoral. La ausencia de una fotografía conjunta alimentó interpretaciones sobre una eventual decisión del español de evitar una exposición pública junto al mandatario argentino para no generar controversias en plena disputa electoral.

Sin embargo, ambos habían mantenido una videollamada que posteriormente difundieron en sus redes sociales, con la intención de demostrar que la relación seguía vigente. La reunión presencial de este miércoles terminó de disipar aquellas dudas y confirmó que el vínculo entre los dos dirigentes conserva su intensidad.

La relación política entre Milei y Abascal se había consolidado incluso antes de que el libertario llegara a la Casa Rosada. Ambos comparten una visión ideológica sobre cuestiones económicas, culturales y políticas, además de una interpretación crítica de los procesos que atraviesan las democracias occidentales. El Presidente argentino considera a Vox uno de los espacios europeos con mayor afinidad con su proyecto político, mientras que Abascal respaldó públicamente las reformas impulsadas por la administración libertaria.

La visita, sin embargo, también tendrá un componente institucional atravesado por las diferencias que Milei mantiene con el Gobierno español. Este jueves, el mandatario participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en la Galería de las Colecciones Reales. Allí compartirá agenda con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien protagonizó numerosos cruces públicos y episodios de tensión diplomática.

Durante su anterior paso por Madrid, Milei había cuestionado duramente al dirigente socialista y alentado a la derecha española a desplazarlo del poder. Las declaraciones provocaron una respuesta desde el Palacio de la Moncloa, que consideró que ese tipo de intervenciones contribuía a profundizar la polarización política en medio de la campaña electoral.

Pese a ese escenario, ambos coincidirán en las actividades oficiales de la cumbre. No obstante, no está prevista una reunión bilateral entre los dos mandatarios. Tampoco se espera que Milei participe de los principales acontecimientos protocolares organizados por las autoridades españolas. El Presidente no asistió a la recepción ofrecida por el rey Felipe VI junto a Sánchez y tampoco concurrirá a la cena de gala prevista en el Palacio Real.

El monarca, por su parte, tampoco tiene programado un encuentro bilateral con el mandatario argentino, aunque sí recibirá individualmente a otros presidentes participantes de la cumbre.

Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, Milei mantendrá otro encuentro político relevante con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La reunión está prevista para las 13:30 de Argentina y será la segunda que ambos dirigentes mantengan en pocas semanas. Ayuso es una de las figuras españolas con mayor afinidad con el libertario y fue quien impulsó su participación en la Cumbre Iberoamericana.

En cambio, hasta el momento no figura en la agenda una reunión con Alberto Núñez Feijóo, titular del Partido Popular. La decisión vuelve a mostrar la preferencia de Milei por los contactos con Díaz Ayuso y los referentes de Vox antes que por un acercamiento institucional con la conducción nacional del principal partido opositor español.

La actividad presidencial concluirá a las 17, cuando el avión oficial ARG-01 despegue rumbo a la Argentina, con una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria. El arribo a Aeroparque está previsto para el viernes a las 7:30.