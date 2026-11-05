Unión por la Patria propone distribuir $1,1 billones de ATN para enfrentar los efectos de El Niño

Germán Martínez reclamó a Milei que distribuya los ATN acumulados.

El proyecto propone destinar aproximadamente $1,1 billones a prevenir y atender los efectos de El Niño.

El saldo total de los recursos no distribuidos rondaría los $2,2 billones.

El 25% de los fondos se repartiría en partes iguales y el 75% según los coeficientes de coparticipación.

La iniciativa contempla obras hídricas, drenajes, monitoreo y sistemas de alerta temprana.

El aumento de los niveles del Paraná en Corrientes y otras localidades fue presentado como una señal de alerta.

El debate por la distribución de los recursos nacionales volvió a instalarse en el Congreso, esta vez a partir de una iniciativa que busca utilizar parte de los fondos acumulados de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para financiar medidas de prevención y respuesta ante los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño. El proyecto fue presentado por diputados de Unión por la Patria, encabezados por el jefe de esa bancada en la Cámara baja, Germán Martínez, quien reclamó al presidente Javier Milei que distribuya los recursos que permanecen sin asignación a las provincias.

La propuesta plantea transferir, por única vez, el 50% del saldo acumulado de los ATN, que según las estimaciones correspondientes a septiembre de 2026 rondaría los $2,2 billones. De aprobarse la iniciativa, aproximadamente $1,1 billones serían destinados a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desarrollar obras, fortalecer los sistemas de prevención y preparar respuestas frente a eventuales emergencias hídricas. La otra mitad permanecería como reserva para atender futuras contingencias.

Martínez difundió la presentación del proyecto junto al diputado Ariel Rauschenberger y otros integrantes de su bloque. En ese marco, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de mantener sin distribuir una parte significativa de los recursos disponibles y sostuvo que una porción de ese dinero debería utilizarse para anticiparse a los riesgos que representa El Niño.

La iniciativa establece un mecanismo de distribución que combina dos criterios. El 25% del total que se decida repartir sería asignado en partes iguales entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 75% restante se distribuiría de acuerdo con los coeficientes de coparticipación federal vigentes.

Los impulsores del proyecto consideran que ese esquema permite contemplar tanto la igualdad institucional de las jurisdicciones como las diferencias existentes en materia de recursos y necesidades territoriales. De esta manera, buscan evitar que la asignación dependa exclusivamente de los porcentajes de coparticipación y garantizar que cada distrito reciba una suma básica para financiar acciones preventivas.

Uno de los argumentos centrales de la propuesta es que los ATN tienen una finalidad específica establecida por la legislación vigente. La Ley 23.548 contempla estos recursos como una herramienta para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Desde esa perspectiva, los legisladores sostienen que el dinero acumulado no pierde su finalidad legal por permanecer sin distribuir durante un determinado ejercicio fiscal.

El proyecto también pone el foco en los riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño, que puede provocar modificaciones en los patrones habituales de precipitaciones y generar condiciones favorables para lluvias intensas, inundaciones y anegamientos. En ese contexto, advierte sobre la necesidad de que las administraciones provinciales cuenten con recursos suficientes para desarrollar infraestructura y fortalecer sus capacidades de respuesta antes de que se produzcan situaciones críticas.

Como antecedente concreto, los diputados incorporaron información del Boletín Hidrometeorológico Nacional del 22 de octubre de 2026. Ese relevamiento indicó que el río Paraná había superado niveles de alerta y evacuación en Corrientes, mientras que en las localidades de Goya y La Paz se registraban niveles en ascenso. La evolución de los registros hidrológicos fue presentada como una señal de alerta sobre la necesidad de reforzar las tareas de prevención en las zonas potencialmente afectadas.

La propuesta contempla que los fondos puedan destinarse a obras de drenaje, regulación hídrica y prevención de inundaciones, además de inversiones para mejorar los sistemas de monitoreo y alerta temprana. También apunta a fortalecer la capacidad operativa de las provincias para actuar ante eventuales desbordes de ríos y otras contingencias vinculadas con precipitaciones extraordinarias.

En sus fundamentos, los legisladores mencionan el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029 y el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, instrumentos que establecen lineamientos de preparación y coordinación frente a amenazas climáticas. La intención es que la disponibilidad de recursos económicos permita transformar esas previsiones en acciones concretas en cada jurisdicción.

La iniciativa abre un nuevo frente de discusión entre el oficialismo y la oposición por el manejo de los fondos nacionales y la relación financiera con las provincias. Mientras Unión por la Patria reclama una distribución inmediata de una parte de los ATN, el proyecto deberá atravesar el debate legislativo para determinar si existe respaldo político suficiente para modificar el destino de los recursos acumulados.

En definitiva, la discusión excede el reclamo por la disponibilidad de fondos y coloca en primer plano la capacidad de prevención del Estado frente a un escenario climático que podría generar consecuencias económicas, sociales y productivas en distintas regiones del país.