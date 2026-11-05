La venta de autos usados cayó 2,6% en octubre y el mercado acumula un retroceso del 4% en el año

La transferencia de usados cayó 2,6% interanual durante octubre, con 162.166 operaciones.

El acumulado de enero a octubre registró una baja del 4% frente al mismo período de 2025.

El Volkswagen Gol encabezó el ranking de modelos más vendidos, seguido por la Toyota Hilux y la Ford Ranger.

La falta de crédito aparece como uno de los principales obstáculos para concretar operaciones en el mercado de usados.

Las ventas de vehículos cero kilómetro también retrocedieron un 12% en octubre y en el acumulado anual.

La industria enfrenta un escenario desigual, con nuevas inversiones y modelos, pero también con recortes de producción ante la caída de la demanda.

El mercado de vehículos usados volvió a mostrar señales de debilitamiento durante octubre. Las transferencias alcanzaron las 162.166 unidades, lo que representó una disminución del 2,6% respecto del mismo mes de 2025, cuando se habían comercializado 166.445 vehículos. La comparación con septiembre también reflejó una retracción: la actividad cayó un 5,2% frente a las 171.102 operaciones registradas durante ese período.

Con estos resultados, el balance de los primeros diez meses del año quedó por debajo del nivel alcanzado en 2025. Entre enero y octubre se transfirieron 1.539.549 automóviles usados, un 4% menos que los 1.604.279 contabilizados durante el mismo tramo del año pasado.

La desaceleración se produce en un escenario en el que las dificultades para acceder al financiamiento condicionan las decisiones de compra. Aunque el mercado de usados no depende de las bonificaciones y los descuentos que suelen utilizar las terminales para impulsar las ventas de vehículos nuevos, la falta de crédito limita la posibilidad de concretar operaciones y reduce el movimiento comercial.

En cuanto a las preferencias de los consumidores, el Volkswagen Gol volvió a ocupar el primer lugar entre los modelos más transferidos. La Toyota Hilux y la Ford Ranger completaron los primeros puestos, en una clasificación que también refleja la fuerte presencia de las camionetas y de los vehículos de marcas tradicionales.

Los modelos más vendidos

El listado de octubre estuvo encabezado por el Volkswagen Gol, con 8.632 unidades. En segundo lugar se ubicó la Toyota Hilux, con 6.192 transferencias, seguida por la Ford Ranger, que alcanzó las 4.523 operaciones.

La Volkswagen Amarok quedó muy cerca, con 4.517 unidades, mientras que el Chevrolet Corsa registró 4.473. Más atrás aparecieron el Peugeot 208, con 3.601 vehículos; el Renault Clio, con 3.416; la Ford EcoSport, con 3.211; el Toyota Corolla, con 3.176, y el Ford Fiesta, con 3.152.

Por marcas, Volkswagen lideró las ventas en el segmento de automóviles de pasajeros, seguida por Chevrolet y Renault. En el rubro de utilitarios livianos, Ford, Toyota y Volkswagen ocuparon los primeros lugares, con una presencia destacada de las camionetas en las preferencias del público.

Un sector condicionado por la caída del consumo

La retracción de los usados se inscribe en un contexto más amplio de dificultades para la industria automotriz. Las ventas de vehículos cero kilómetro también registraron una caída del 12% en octubre y acumularon un retroceso de la misma magnitud en lo que va del año. El resultado llevó a revisar hacia abajo las expectativas de comercialización para 2026.

Las perspectivas para 2027 tampoco aparecen despejadas. Las automotrices comenzaron a reducir sus previsiones para el próximo año, ante un panorama marcado por las dificultades económicas de los consumidores, la pérdida de dinamismo del consumo y la incertidumbre que suele generar un calendario electoral.

En paralelo, el sector atraviesa una transformación por la llegada de nuevas marcas y una mayor oferta de modelos importados. Estos vehículos alcanzaron el 14% de participación en el mercado, cuando durante el año pasado no llegaban a representar dos dígitos. Sin embargo, ese avance también está relacionado con la pérdida de terreno de las marcas tradicionales, que enfrentan un escenario de menor demanda.

Producción e inversiones, con señales contrapuestas

La actividad industrial presenta movimientos dispares. Por un lado, se incorporaron proyectos de fabricación que representan nuevas apuestas productivas, como la Renault Niagara en Córdoba y la próxima generación de la Toyota Hilux en Zárate, acompañadas por una ampliación de las inversiones.

Por otro, algunas plantas comenzaron a ajustar sus niveles de producción como consecuencia de la menor demanda. La fábrica de El Palomar, donde se producen los Peugeot 208 y 2008, y la planta de Ford en Pacheco, responsable de la Ranger, anunciaron reducciones en la fabricación de esos modelos.

De cara al próximo año, la evolución del mercado interno será determinante para la industria, pero no será el único factor. La demanda externa también tendrá un papel central para establecer cuánto podrá crecer la producción argentina y si las inversiones anunciadas conseguirán traducirse en una recuperación sostenida de la actividad.