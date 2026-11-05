La producción automotriz cayó 14,4% en octubre y acumula un retroceso del 15,5% en 2026

La producción automotriz cayó 14,4% interanual durante octubre y alcanzó 40.426 vehículos.

En los primeros diez meses de 2026 se fabricaron 360.444 unidades, un 15,5% menos que en 2025.

La producción de automóviles retrocedió 30,4% en el acumulado anual, mientras que los utilitarios bajaron 4,4%.

Las exportaciones de octubre sumaron 27.793 vehículos y disminuyeron 6,2% frente al mismo mes del año pasado.

Entre enero y octubre se exportaron 230.865 unidades, con un crecimiento acumulado del 0,6%.

Brasil concentró el 62,7% de los envíos externos, aunque recibió 13.250 vehículos menos que durante el mismo período de 2025.

La industria automotriz argentina volvió a mostrar señales de debilidad en octubre, con una caída de la producción del 14,4% interanual y un retroceso también en las exportaciones. El desempeño del sector reflejó las dificultades que atraviesan las terminales para sostener el ritmo de actividad, en un contexto marcado por la evolución del mercado interno, las condiciones de competitividad y el comportamiento de los principales destinos comerciales.

Durante octubre, las fábricas argentinas produjeron 40.426 automóviles y vehículos comerciales livianos. La cifra representó una disminución frente a las 47.204 unidades fabricadas en el mismo mes de 2025 y también implicó un retroceso respecto de septiembre, cuando el volumen de producción, luego de una rectificación estadística, quedó establecido en 40.585 vehículos.

De esta manera, la actividad industrial perdió el impulso que había mostrado durante el mes anterior. En los primeros diez meses de 2026, la producción alcanzó las 360.444 unidades, un 15,5% menos que las 426.447 fabricadas durante el mismo período del año pasado.

La entidad empresaria explicó que los números acumulados fueron revisados a partir de una rectificación presentada por una de las compañías asociadas, que obligó a modificar en 5.000 unidades la base de datos correspondiente al período. Esa corrección también incidió sobre la comparación mensual entre septiembre y octubre.

El comportamiento de los distintos segmentos mostró diferencias significativas. La fabricación de automóviles llegó a 14.377 unidades, lo que representó una mejora del 2,2% respecto de septiembre. Sin embargo, en la comparación interanual registró una contracción del 23,6%, una de las caídas más pronunciadas dentro de la actividad.

En el acumulado entre enero y octubre, la producción de automóviles sumó 126.976 unidades, frente a las 182.335 del mismo período de 2025. La diferencia significó una reducción del 30,4%, que evidencia la mayor debilidad relativa de este segmento.

Los vehículos utilitarios, por su parte, totalizaron 26.049 unidades en octubre. La producción cayó 1,8% respecto del mes anterior y 8,3% en términos interanuales. No obstante, su desempeño acumulado resultó menos desfavorable: entre enero y octubre se fabricaron 233.468 unidades, un 4,4% menos que durante los primeros diez meses del año pasado.

El frente exportador tampoco consiguió sostener los resultados de septiembre. Las terminales enviaron al exterior 27.793 vehículos durante octubre, un volumen que representó una baja del 1,5% frente a las 28.213 unidades del mes anterior y una contracción del 6,2% en relación con octubre de 2025, cuando se habían exportado 29.622 vehículos.

El resultado interrumpió la recuperación que se había observado en septiembre, cuando los despachos al exterior habían aumentado 14,7% respecto de agosto y 6,8% en la comparación interanual. A pesar de la caída mensual, el balance de los primeros diez meses todavía conserva un signo positivo: las exportaciones alcanzaron 230.865 unidades, un incremento del 0,6% frente a las 229.433 del mismo período de 2025.

En octubre, los envíos externos representaron el 68,8% de la producción mensual, mientras que en el acumulado anual explicaron el 64,1% de los vehículos fabricados.

Brasil continuó siendo el principal destino de los automóviles argentinos. Entre enero y octubre recibió 144.709 unidades, equivalentes al 62,7% de las exportaciones totales. Sin embargo, ese volumen significó una disminución de 13.250 vehículos respecto del año anterior.

Otros mercados mostraron una evolución favorable. Perú incrementó sus compras en 7.375 unidades, América Central en 3.757, Chile en 2.081 y Colombia en 1.567. América Central recibió 29.150 vehículos, Perú 19.377 y Chile 13.992.

El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, definió la situación como un proceso de reacomodamiento de la actividad, atravesado por el mercado interno, la competitividad industrial y el comercio exterior. El directivo consideró necesario profundizar las mejoras de competitividad y avanzar en la apertura y ampliación del acceso a los mercados internacionales.

También destacó el anuncio del Ministerio de Economía que contempla la posibilidad de utilizar saldos a favor para cancelar deudas aduaneras, una medida que formaba parte de los reclamos planteados por las empresas del sector.

El balance de octubre deja así un panorama complejo para la industria automotriz: mientras las exportaciones todavía mantienen un leve crecimiento en el acumulado anual, la producción continúa significativamente por debajo de los niveles de 2025 y vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el sector para recuperar volumen y fortalecer su presencia en los mercados externos.