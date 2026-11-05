El 65% de los conductores de DiDi combina el trabajo en la aplicación con otras actividades para sostener sus ingresos

El 65% de los conductores encuestados de DiDi combina la aplicación con otras ocupaciones.

Para más de la mitad, el trabajo en la plataforma representa al menos el 50% de sus ingresos.

Cerca del 30% depende exclusivamente de la actividad realizada mediante la aplicación.

La informalidad laboral registró reducciones estimadas en Buenos Aires y Córdoba tras la llegada de DiDi.

La plataforma generó un valor agregado bruto de $1,154 billones durante 2025, equivalente al 0,14% del PBI.

El estudio calculó cerca de 14.000 puestos de trabajo indirectos e inducidos, sin contar a los conductores.

La búsqueda de ingresos adicionales se convirtió en uno de los principales motivos por los que miles de personas se incorporan a las plataformas digitales de transporte. En el caso de DiDi, esa realidad se refleja en que el 65% de los conductores encuestados realiza otras actividades laborales además de trabajar con la aplicación, aunque para más de la mitad de ellos esta fuente representa al menos el 50% de sus ingresos totales. Cerca del 30%, en tanto, depende exclusivamente de esa ocupación.

Los datos forman parte de un estudio elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con el apoyo de DiDi, que examinó las consecuencias económicas y sociales de la plataforma en Argentina. El relevamiento permite observar el lugar que adquirió esta modalidad de transporte dentro de las estrategias laborales de los hogares, en un contexto de dificultades para sostener el poder adquisitivo y afrontar el costo de vida.

La necesidad de complementar los ingresos aparece como la principal razón para comenzar a trabajar mediante la aplicación. Así lo manifestó el 58% de los conductores de DiDi Moto y el 55% de quienes utilizan DiDi Express, la modalidad destinada al transporte en automóviles. El estudio también identificó que una parte importante de los trabajadores encontró en esta actividad una alternativa ante la falta de empleo: esa fue la respuesta del 40% de los conductores de motos y del 34% de quienes manejan autos.

El informe también analizó la relación entre la llegada de la plataforma y la evolución de la informalidad laboral en dos jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires, donde DiDi comenzó a operar en octubre de 2020, se estimó una reducción de 3,74 puntos porcentuales en la informalidad entre las personas de 20 a 35 años. En Córdoba, donde la empresa desembarcó en junio de 2024, la caída calculada fue de 4,4 puntos porcentuales.

Los resultados, de acuerdo con el documento, muestran una disminución de la proporción de trabajadores sin aportes previsionales después de la incorporación de la plataforma en ambos territorios. El estudio plantea que el aumento de los ingresos podría contribuir a reducir algunas de las barreras que dificultan el acceso al empleo formal.

No obstante, sus autores advierten que las estimaciones deben interpretarse con cautela. En particular, señalan que el año de inicio de las operaciones en la Ciudad de Buenos Aires estuvo atravesado por la pandemia de Covid-19, un factor que condicionó fuertemente el funcionamiento del mercado laboral. Aun con esas limitaciones, consideran que los datos aportan elementos para analizar la relación entre las nuevas modalidades de trabajo y la formalización.

Un impacto que alcanza a otros sectores de la economía

La actividad de DiDi también genera efectos económicos que exceden los ingresos de los conductores y los viajes realizados mediante la aplicación. Según las estimaciones de CIPPEC, la plataforma produjo durante 2025 un valor agregado bruto de $1,154 billones, equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino.

Ese aporte contempla tres dimensiones. La primera es el efecto directo, relacionado con los ingresos que genera la prestación de los servicios de transporte. La segunda corresponde al movimiento indirecto que se produce por la demanda de bienes y servicios necesarios para desarrollar la actividad. La tercera es el efecto inducido, que surge cuando los ingresos obtenidos por los trabajadores se destinan al consumo y generan movimiento en otros rubros.

Entre las actividades vinculadas aparecen el expendio de combustible, el mantenimiento de los vehículos, los seguros, los servicios financieros y las telecomunicaciones. A esa cadena se agrega el consumo de los hogares que reciben ingresos a través de la plataforma.

En materia de empleo, el relevamiento estimó que durante 2025 la actividad generó cerca de 14.000 puestos de trabajo indirectos e inducidos. Esa cifra no incluye a los conductores que prestan servicios mediante la aplicación y representa alrededor del 0,1% del total de personas ocupadas en el país durante ese año.

El documento también dimensionó ese resultado mediante una comparación con el sector privado formal: tomando el tamaño promedio de las empresas que declaran trabajadores ante el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las 14.000 oportunidades de ingreso equivaldrían a las generadas por aproximadamente 1.170 compañías.

De esta manera, el estudio expone dos dimensiones del fenómeno: por un lado, el uso de las aplicaciones como complemento salarial o alternativa frente al desempleo; por otro, su capacidad para movilizar actividad en sectores relacionados con el transporte y el consumo. Los datos muestran que estas plataformas ocupan un lugar dentro de las estrategias laborales de numerosos hogares, aunque también reflejan la dependencia que una parte de los conductores tiene de esos ingresos.