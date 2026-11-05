Paulón pidió que Diputados repudie el ataque transfóbico contra mujeres trans en los Bosques de Palermo

Esteban Paulón presentó un proyecto para que Diputados repudie las agresiones contra mujeres trans en Palermo.

El ataque ocurrió durante la noche del domingo y la madrugada del lunes en la zona de los lagos.

Al menos seis víctimas resultaron heridas y una perdió una oreja.

Los agresores utilizaron objetos contundentes y difundieron videos de los ataques en redes sociales.

La Defensoría LGBT porteña trabaja en una denuncia penal para impulsar la investigación.

El proyecto reclama sanciones, reparación para las víctimas y políticas públicas contra la discriminación.

Las agresiones contra un grupo de mujeres trans en los Bosques de Palermo llegaron al Congreso Nacional a través de un proyecto de resolución presentado por el diputado Esteban Paulón, que busca obtener un pronunciamiento institucional de la Cámara baja. La iniciativa reclama el repudio de los hechos, expresa solidaridad con las víctimas y exige que se investigue lo ocurrido, se identifique a los responsables y se apliquen las sanciones correspondientes.

El planteo parlamentario se conoció después de que circularan en redes sociales videos de los ataques, registrados y difundidos por los propios agresores. Las imágenes mostraron escenas de violencia física y verbal que generaron preocupación y motivaron reclamos políticos y de organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos de la diversidad sexual.

El episodio ocurrió durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, en las inmediaciones de los lagos de Palermo. Según la información difundida sobre el caso, un grupo de jóvenes ciclistas persiguió a varias mujeres trans y las atacó con distintos objetos contundentes, entre ellos palos, piedras, conos viales y ramas. Durante la agresión también se escucharon insultos de carácter transfóbico.

Al menos seis mujeres resultaron heridas y una de ellas sufrió una lesión de extrema gravedad que le provocó la pérdida de una oreja. La violencia del episodio y la posterior difusión de las grabaciones ampliaron el impacto del caso, ya que las imágenes expusieron a las víctimas y prolongaron el hostigamiento más allá del lugar donde se produjeron los ataques.

La Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que trabaja en la elaboración de una denuncia penal contra los involucrados. El objetivo es impulsar una investigación que permita esclarecer las circunstancias de las agresiones y avanzar en la identificación de quienes participaron.

El reclamo institucional y las críticas al Gobierno

En los fundamentos de su proyecto, Paulón solicitó que Diputados manifieste su rechazo y preocupación por los ataques, además de expresar su acompañamiento a las mujeres afectadas. El texto también reclama que las autoridades judiciales investiguen los hechos, determinen las responsabilidades individuales y garanticen medidas de reparación para las víctimas.

Uno de los puntos específicos de la iniciativa se refiere a la decisión de los atacantes de filmar las agresiones y publicar posteriormente los registros en redes sociales. Para el diputado, esa conducta constituye un elemento que agrava la exposición de las personas damnificadas y extiende las consecuencias de la violencia ejercida contra ellas.

El proyecto también incorpora un pedido dirigido al Poder Ejecutivo para que refuerce las políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. De ese modo, la presentación busca que la respuesta institucional no se limite al repudio del episodio, sino que incluya medidas de prevención y protección.

Paulón, además, cuestionó la falta de pronunciamientos del Gobierno de Javier Milei frente a lo sucedido. El legislador sostuvo que “el silencio no es una opción” ante hechos de esta naturaleza y vinculó su crítica con los discursos oficiales sobre seguridad. En ese sentido, afirmó que desde el Ejecutivo se insiste en hablar de “ley y orden”, pero consideró que esa postura resulta contradictoria frente a la ausencia de respuestas ante las agresiones.

La presentación se produjo a pocos días de la marcha por el Día del Orgullo y en un contexto marcado por otros episodios de violencia contra integrantes de la comunidad travesti-trans. Entre los antecedentes mencionados aparece el homicidio de dos mujeres trans ocurrido el 13 de agosto, en la intersección de las calles Santa Fe y Córdoba.

La iniciativa legislativa procura que la Cámara de Diputados fije una posición frente a las agresiones y reclame una intervención efectiva de las autoridades. El avance de la investigación penal y la eventual respuesta parlamentaria serán dos instancias centrales para determinar cómo se aborda institucionalmente un episodio que volvió a poner en discusión la violencia y la discriminación contra las mujeres trans.