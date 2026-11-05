Bullrich reunió a sus diputados y crece el malestar en La Libertad Avanza por la conducción política del Gobierno

Patricia Bullrich reunió a 12 de los 15 diputados nacionales que le responden políticamente.

La fotografía del encuentro hizo visible un espacio que mantiene reuniones habituales con la senadora.

El principal reclamo apunta al verticalismo y a la falta de debate en las decisiones del oficialismo.

Desde el bullrichismo aclararon que no existe una rebelión ni una ruptura en marcha.

Las diferencias también incluyen cuestionamientos sobre periodistas, Adorni y la postulación de María Victoria Michelli.

El sector ratificó su respaldo a la reelección de Milei, pero reclama mayor participación en la conducción política.

Una fotografía de un encuentro político que hasta ahora se mantenía dentro de la rutina interna del oficialismo terminó exponiendo diferencias sobre el funcionamiento del Gobierno y el lugar que ocupan los legisladores en la toma de decisiones. Patricia Bullrich reunió en sus oficinas de Palermo a 12 de los 15 diputados nacionales de La Libertad Avanza que le responden políticamente, en una convocatoria que se produjo mientras se profundizan sus diferencias con el entorno de Javier Milei.

La reunión contó con la presencia de Belén Avico, Sabrina Ajmechet, Alejandro Bongiovanni, Silvana Giúdici, Damián Arabia, María Luisa González Estevarena, Verónica Razzini, Carlos Almena, Mariano Campero, Patricia Vásquez, Lorena Petrovich y Martín Matzkin. También participaron Gerardo Milman, Diego Valenzuela y Juan Pablo Arenaza, aunque no forman parte del grupo de los 12. Aníbal Tortoriello y Luis Picat estuvieron ausentes, al igual que Laura Rodríguez Machado, quien se encontraba de viaje.

Aunque los encuentros entre Bullrich y sus dirigentes son habituales, esta vez hubo un elemento que modificó su repercusión: algunos de los participantes difundieron una fotografía grupal. Damián Arabia acompañó la imagen con el mensaje «Linda reunión con el grupo», mientras que otro asistente reconoció que hasta ahora nunca se habían fotografiado juntos.

Desde el sector buscaron relativizar cualquier interpretación de ruptura. Uno de los participantes explicó que se trata de dirigentes que ingresaron a la Cámara junto con Bullrich y que formaron parte de su campaña política. Sin embargo, detrás de la imagen comenzó a tomar mayor visibilidad un reclamo relacionado con el funcionamiento interno del oficialismo y la escasa participación de los legisladores en las decisiones.

El cuestionamiento al verticalismo y la falta de debate

El principal malestar está dirigido al método de conducción política. Una diputada cercana a la senadora resumió la disconformidad con una crítica al proceso de elaboración de las iniciativas parlamentarias: «Acá no hay debate y los temas te llegan cocinados, los deciden una persona y media, y nosotros creemos que no puede funcionar así».

La legisladora sostuvo que en otros espacios políticos en los que participó siempre tuvo posibilidades de discutir las propuestas antes de que fueran definidas. En la misma línea, una persona del entorno de Bullrich que participa de la mesa de su bancada consideró que llegó el momento de abrir una discusión sobre las formas de funcionamiento del Gobierno, al que describió como demasiado verticalista.

Las críticas no se limitarían al grupo que responde a la senadora. Desde ese espacio afirmaron que otros diputados oficialistas también manifiestan malestar porque los dictámenes y las decisiones legislativas llegan a las comisiones sin suficiente discusión previa.

Pese a las diferencias, los dirigentes descartaron que exista una rebelión organizada o una ruptura inminente. La intención, según explicaron, es modificar la relación interna de poder y conseguir mayor participación en las definiciones. «Rebelión no, pero es un llamado de alerta para que presten atención», señalaron desde el sector. También reconocieron que una salida del espacio perjudicaría a todos los involucrados.

Las diferencias políticas y económicas con Milei

El malestar incluye cuestiones que Bullrich viene planteando desde hace tiempo. Entre ellas aparecen las declaraciones presidenciales contra periodistas, la situación de Manuel Adorni y la controversia vinculada con María Victoria Michelli, postulante a jueza y cuñada de Alconada Mon. Desde el bullrichismo sostienen que existen diferencias conceptuales importantes sobre esos asuntos.

En materia económica, sin embargo, la senadora respaldó recientemente el anuncio del ministro Luis Caputo para suspender los embargos a las PyMEs hasta mayo de 2027. Bullrich consideró positiva la decisión y afirmó que las medidas de alivio son necesarias porque «los embargos están matando a las empresas».

También defendió la necesidad de adoptar medidas que impulsen la actividad sin regresar, según su planteo, a políticas de expansión descontrolada del gasto público. Aseguró que continuará acercando propuestas para que los resultados del programa económico lleguen a distintos sectores de la sociedad.

Por su parte, Silvana Giúdici presentó el encuentro como un intercambio de opiniones sobre la situación nacional y regional. Además, remarcó que el objetivo compartido sigue siendo lograr la reelección presidencial y profundizar el cambio político iniciado por Milei.

La convocatoria coincidió con la suspensión de una reunión de la mesa política del Gobierno y se produjo mientras el oficialismo enfrenta dificultades para avanzar con la Reforma Política, que incluye la eliminación de las PASO. El jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, reconoció que la iniciativa no avanzaba en el Senado al ritmo esperado.

La reunión de Bullrich dejó así expuesta una tensión que excede una diferencia puntual sobre proyectos legislativos: un sector del oficialismo reclama mayor debate, participación y capacidad de discusión, aunque por ahora busca canalizar sus planteos sin abandonar el espacio político.