Juan Sebastián Verón volvió a cuestionar a la AFA y lanzó críticas por el uso del VAR

En un contexto de fuertes cuestionamientos al arbitraje y de polémicas que se repiten fecha tras fecha, Juan Sebastián Verón volvió a expresar sus críticas al funcionamiento del fútbol argentino. El presidente de Estudiantes de La Plata se refirió a la situación institucional y deportiva del campeonato local y puso el foco en las decisiones arbitrales, el uso del VAR y el formato de las competencias.

Durante una entrevista con Urbana Play, el dirigente del Pincha cuestionó directamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y manifestó sus dudas sobre la transparencia con la que se aplica la tecnología en los partidos.

Verón cuestionó el funcionamiento del VAR y apuntó contra el arbitraje

Uno de los principales ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con el papel que cumple el VAR y la manera en que interviene en las decisiones de los árbitros. Para Verón, los jueces cuentan con capacidad para desempeñar su función, pero están condicionados por el sistema en el que trabajan.

"Para mí, hay árbitros buenos, pero el árbitro en general parece condicionado por el sistema. Pareciera que el VAR es un instrumento de poder y de castigo más que de justicia; se utiliza discrecionalmente", sostuvo.

Además, el presidente de Estudiantes puso en duda la organización y la ubicación del sistema de videoarbitraje, al considerar que existe poca información sobre su funcionamiento y quiénes están a cargo de las revisiones.

"Nadie sabe dónde está el VAR, dicen que sirve para abaratar costos, me da qué pensar que sirve para manipular el momento de un partido", manifestó.

Luego profundizó sus cuestionamientos y planteó interrogantes sobre el lugar desde donde se realizan las intervenciones: "¿Dónde está el VAR? Porque todos hablan del VAR y nadie sabe dónde está, quién está en el VAR; si están en el VAR o no están. Supuestamente está en Ezeiza. No sé por qué no están en los estadios", agregó.

El pedido de Verón para modificar los torneos del fútbol argentino

Las críticas del dirigente también alcanzaron al formato de las competencias organizadas por la AFA. En ese sentido, consideró que la cantidad de equipos que participan de los campeonatos debería reducirse para mejorar el nivel de la competencia.

"Los torneos deben modificarse, sobran equipos. Estamos dentro de un sistema y tenemos que convivir", afirmó.

Por último, Verón cuestionó el escenario de desconfianza que, según su mirada, atraviesa actualmente el fútbol argentino y advirtió sobre la falta de claridad en las decisiones que rodean a los campeonatos.

"Lamentablemente el fútbol fue tomando un camino complejo donde todo se sospecha y nada es claro. Termina siendo un barullo como hoy en un campeonato que no se entiende", concluyó.