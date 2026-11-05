Murió Alan Jones, el campeón de Fórmula 1 que protagonizó una histórica rivalidad con Carlos Reutemann

El mundo del automovilismo despide a una de sus grandes figuras. Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 en 1980 y protagonista de una histórica rivalidad con el argentino Carlos Reutemann, murió este 5 de noviembre a los 80 años, después de atravesar una breve enfermedad.

La noticia fue confirmada por la cadena pública australiana ABC, a través de un comunicado difundido en nombre de su esposa, Amanda Butler-Davis. Con su fallecimiento, la máxima categoría pierde a uno de los pilotos más destacados de su época, recordado tanto por sus resultados deportivos como por su fuerte personalidad dentro y fuera de las pistas.

Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 con Williams

Nacido en Melbourne, Australia, Alan Jones creció en una familia ligada al automovilismo. Su padre, Stan Jones, había ganado el Gran Premio de Australia en 1959. Con la intención de construir su propia carrera, en 1970 se trasladó a Gran Bretaña para competir en el exigente circuito europeo y buscar una oportunidad en la Fórmula 1.

Su consagración llegó de la mano de Williams, equipo con el que conquistó el campeonato mundial de 1980. Durante su paso por la categoría consiguió 12 victorias, 24 podios y cinco pole positions, números que lo ubicaron entre los grandes referentes del automovilismo australiano.

De esta manera, se convirtió, junto con Jack Brabham, en uno de los dos pilotos de su país que lograron consagrarse campeones mundiales de Fórmula 1. Después de retirarse definitivamente en 1986, siguió ligado al deporte motor a través de los medios de comunicación y como comentarista de la actividad.

La histórica rivalidad con Carlos Reutemann en el Gran Premio de Brasil de 1981

En Argentina, el nombre de Alan Jones quedó especialmente asociado a uno de los episodios más polémicos de la historia de la Fórmula 1: el Gran Premio de Brasil de 1981, disputado el 29 de marzo en el circuito de Jacarepaguá, en Río de Janeiro.

En aquella temporada, el australiano compartía equipo en Williams con Carlos Reutemann, quien también peleaba por el campeonato mundial. Durante la carrera, marcada por las difíciles condiciones climáticas, se produjo un conflicto que terminaría de quebrar la relación entre ambos pilotos.

A siete vueltas del final, desde el muro de boxes apareció una orden de equipo que quedó grabada en la memoria de los fanáticos. El cartel mostraba la indicación "Jones-Reut", con la que Williams pretendía que el argentino cediera el primer puesto a su compañero.

Sin embargo, Reutemann decidió desobedecer la orden y conservó el liderazgo hasta cruzar la bandera a cuadros. La decisión provocó un fuerte enfrentamiento interno. Jones, disconforme con lo ocurrido, se negó a compartir el podio y la tensión entre los dos pilotos se profundizó.

El episodio marcó uno de los momentos más recordados de aquella temporada y alimentó una rivalidad que trascendió las pistas. La relación entre ambos quedó deteriorada y sus diferencias se convirtieron en parte de la historia de la Fórmula 1.

El legado de Alan Jones en el automovilismo

Tras conocerse su muerte, distintas instituciones vinculadas al deporte motor expresaron su reconocimiento a la trayectoria del expiloto australiano.

Desde la organización del Gran Premio de Australia destacaron la importancia de su título mundial de 1980 y el impacto que tuvo en las nuevas generaciones de aficionados de su país. También recordaron que aquella temporada consiguió una victoria en el Gran Premio de Australia, un resultado que mantiene un significado especial para el automovilismo local.

Alan Jones deja una marca importante en la historia de la Fórmula 1, no solo por haber alcanzado la cima de la categoría, sino también por su estilo competitivo y su carácter dentro de los equipos. Su nombre quedará ligado a una época histórica del deporte y a uno de los enfrentamientos más recordados por los seguidores argentinos, junto a Carlos Reutemann.