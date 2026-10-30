ARCA investiga a EBANX por presunta evasión en pagos de publicidad de Meta por más de US$120 millones

ARCA investiga las operaciones de EBANX vinculadas con pagos de publicidad en Facebook e Instagram por un posible perjuicio fiscal superior a US$120 millones.

La denuncia sostiene que las transferencias, billeteras virtuales y pagos en efectivo podrían haber permitido evitar determinados impuestos.

Entre los tributos bajo análisis figuran el IVA del 21%, las retenciones del Impuesto a las Ganancias y el gravamen sobre determinados créditos y débitos.

La documentación también cuestiona la promoción del sistema en redes sociales como una alternativa para contratar publicidad sin determinados impuestos.

El caso plantea posibles diferencias de competencia entre las plataformas internacionales y los medios de comunicación que tributan en la Argentina.

ARCA deberá determinar cómo funcionó el circuito de pagos, qué obligaciones correspondían a cada participante y si existió un incumplimiento fiscal efectivo.

La contratación de anuncios digitales a través de medios de pago alternativos quedó bajo investigación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que analiza las operaciones de la fintech brasileña EBANX vinculadas con la publicidad en Facebook e Instagram. El posible perjuicio para las cuentas públicas superaría los US$120 millones, de acuerdo con una estimación preliminar incluida en la documentación del caso.

La investigación busca determinar si el sistema utilizado para abonar campañas publicitarias en las plataformas de Meta permitió eludir impuestos que corresponden a los servicios digitales contratados en el exterior. El planteo también alcanza a la promoción de esta modalidad en redes sociales, donde habría sido presentada como una alternativa para anunciar sin pagar determinados tributos.

El eje de la denuncia está puesto en el papel de EBANX como intermediaria entre los anunciantes argentinos y las plataformas internacionales. Según la operatoria bajo análisis, los clientes podían contratar publicidad mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales y pagos en efectivo, sin utilizar necesariamente tarjetas de crédito locales.

Entre los instrumentos mencionados figuran Mercado Pago, Rapipago y Pago Fácil. Estos mecanismos permiten realizar pagos dentro del mercado argentino y facilitan el acceso a servicios de compañías extranjeras. Sin embargo, ARCA deberá establecer si esa estructura modificó únicamente la forma de cobro o si también provocó que determinados impuestos dejaran de ingresar al fisco.

Los tributos bajo análisis

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar qué obligaciones fiscales correspondían a las operaciones y si fueron cumplidas por los participantes del circuito.

Entre los gravámenes señalados en la denuncia figura el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya alícuota general del 21% se aplica a determinados servicios digitales prestados desde el exterior. El análisis deberá establecer cómo correspondía ingresar ese tributo en las operaciones investigadas y quiénes eran los sujetos obligados.

También se examina el eventual incumplimiento de retenciones del Impuesto a las Ganancias que podrían corresponder a determinados pagos a beneficiarios del exterior. A esto se suma el Impuesto sobre los Créditos y Débitos, respecto del cual la presentación sostiene que se habría evitado el gravamen del 1,2% aplicable a determinadas operaciones.

La existencia de una modalidad de pago alternativa no demuestra, por sí sola, que se haya cometido una infracción tributaria. Por eso, el organismo recaudador deberá reconstruir cada etapa de las transacciones, identificar a los responsables de ingresar los impuestos y determinar si las normas fiscales fueron efectivamente incumplidas.

El posible perjuicio superior a los US$120 millones constituye, por el momento, una estimación preliminar. Su alcance deberá establecerse a partir de la documentación y de los resultados de las actuaciones correspondientes.

La promoción del sistema en redes sociales

Otro aspecto de la denuncia se relaciona con la difusión de EBANX como una alternativa para contratar publicidad en Facebook e Instagram con una menor carga impositiva. Según la documentación, agencias, influencers y especialistas en marketing digital habrían promocionado el mecanismo en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube.

Entre las cuentas mencionadas aparecen @thenet.lab, @hermeneuticadigital y @upway.digital. Los contenidos asociados con esos perfiles habrían acumulado cientos de miles de visualizaciones y presentado a EBANX como proveedor oficial para canalizar los pagos.

La investigación deberá establecer qué participación tuvo cada uno de los actores involucrados, qué características tenían las promociones y si existieron responsabilidades específicas en la instrumentación o difusión de las operaciones.

La competencia con los medios argentinos

El caso también abre una discusión sobre las condiciones de competencia en el mercado publicitario. Los medios de comunicación que operan en la Argentina, entre ellos diarios, canales de televisión, radios y portales digitales, afrontan sus obligaciones tributarias dentro del país. Esos costos forman parte de sus estructuras comerciales y pueden incidir en los precios de los espacios publicitarios.

Si se comprobara que las plataformas internacionales recibieron pagos por una vía que evitaba tributos legalmente exigibles, esa diferencia podría representar una ventaja económica frente a los proveedores locales. No obstante, la existencia y la magnitud de ese eventual desequilibrio deberán evaluarse a partir de los hechos comprobados.

Los sistemas de pago locales, conocidos como Local Payment Methods, cumplen una función comercial al facilitar transacciones entre empresas internacionales y clientes de distintos mercados. La controversia surge cuando su utilización podría generar diferencias en el tratamiento fiscal de operaciones equivalentes.

Qué deberá esclarecer ARCA

El organismo deberá reconstruir el recorrido del dinero desde la contratación de los anuncios hasta la recepción de los fondos, precisar el volumen de las operaciones e identificar los impuestos correspondientes y los sujetos obligados a ingresarlos.

También tendrá que determinar si EBANX y los demás participantes actuaron dentro de las normas vigentes o si existieron incumplimientos que puedan dar lugar a responsabilidades tributarias.

La cuestión central será establecer si el mecanismo investigado constituyó solamente una alternativa para facilitar los pagos o si permitió evitar obligaciones fiscales. Hasta que avance el análisis, la presunta evasión y el monto del perjuicio señalado permanecen sujetos a verificación.