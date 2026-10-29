YPF registró ganancias operativas por USD 2.503 millones y proyecta inversiones por USD 44.000 millones en Vaca Muerta

YPF registró ganancias operativas de USD 2.503 millones en el tercer trimestre de 2026, un 84% más que en el mismo período de 2025.

La utilidad neta se acercó a USD 1.200 millones y el flujo de caja libre alcanzó USD 900 millones.

La producción de petróleo shale promedió 224.000 barriles diarios y la empresa apunta a llegar a 250.000 barriles por día al cierre del año.

Cinco proyectos en el norte de Vaca Muerta prevén inversiones por USD 44.000 millones durante 26 años.

Las refinerías procesaron 344.000 barriles diarios, mientras el oleoducto VMOS superaba el 85% de ejecución.

YPF adquirió el 25% restante de YPF Luz por USD 430 millones y emitió obligaciones negociables internacionales por USD 1.200 millones.

YPF cerró el tercer trimestre de 2026 con resultados operativos y financieros que reflejaron el crecimiento de su negocio petrolero, el avance de la producción no convencional y una reducción de su nivel de endeudamiento. La compañía informó un EBITDA ajustado de USD 2.503 millones, una utilidad neta cercana a USD 1.200 millones y un flujo de caja libre de USD 900 millones, en un período marcado por el peso creciente de Vaca Muerta dentro de su estrategia de inversiones.

El resultado operativo fue el segundo más alto de la historia de la empresa, por detrás del registrado en el trimestre anterior. Además, representó un incremento del 84% respecto del mismo período de 2025. Según la compañía, la mejora respondió al aumento de la extracción de petróleo no convencional, la reducción de los costos de producción, el mayor procesamiento en las refinerías y el comportamiento de los precios.

Entre julio y septiembre, las inversiones totalizaron USD 1.287 millones, un 26% más que en igual período del año pasado. El 70% de esos recursos se destinó a desarrollos no convencionales, en línea con la prioridad que la petrolera asigna a la expansión de la producción de hidrocarburos en la formación neuquina.

La generación de caja también contribuyó a mejorar los indicadores financieros. YPF informó que la relación entre deuda neta y EBITDA se ubicó en 0,8 veces, un nivel que refleja una menor carga relativa de endeudamiento frente a su capacidad operativa.

Vaca Muerta concentra la expansión petrolera

La producción de petróleo shale alcanzó un promedio de 224.000 barriles diarios durante el trimestre, con un crecimiento interanual del 32%. La compañía señaló que el ritmo de extracción ya se encuentra en 245.000 barriles por día y fijó como objetivo llegar a los 250.000 barriles diarios hacia el cierre de 2026.

La expansión de la actividad también se refleja en los proyectos que YPF prevé presentar para su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La empresa anticipó que solicitará la adhesión de cinco desarrollos ubicados en el norte de Vaca Muerta: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza.

De acuerdo con las estimaciones difundidas, las iniciativas contemplan inversiones por USD 44.000 millones durante un período de 26 años. El plan incluye la perforación de aproximadamente 2.200 pozos y una capacidad máxima proyectada de producción de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

Los cinco proyectos son operados por YPF, que posee una participación cercana al 40%, según precisó la compañía. Las cifras corresponden a las previsiones presentadas y su concreción dependerá de la evolución de los desarrollos y de los procedimientos regulatorios correspondientes.

Más actividad en las refinerías y mayores exportaciones

El segmento de refinación también mostró avances. Las plantas de YPF procesaron 344.000 barriles diarios, un 5% más que durante el tercer trimestre de 2025. La empresa sostuvo que logró abastecer la demanda interna sin necesidad de importar combustibles y que incrementó los envíos al exterior, aunque no detalló los volúmenes exportados.

La compañía informó, además, que alcanzó un máximo de producción de naftas premium. En el plano operativo y tecnológico, destacó el reconocimiento recibido por la refinería de La Plata y la distinción otorgada a Ekons Matrix AI, una herramienta destinada a anticipar las especificaciones de las mezclas de combustibles y mejorar la eficiencia de los procesos.

Otro de los proyectos estratégicos es Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto diseñado para ampliar la capacidad de evacuación de crudo desde la cuenca neuquina. Al cierre de septiembre, la obra superaba el 85% de ejecución. El cronograma de la empresa prevé su inauguración hacia fines de 2026 y el comienzo de las exportaciones de petróleo durante el primer trimestre de 2027.

La compra de YPF Luz y el financiamiento internacional

Después del cierre del trimestre, YPF completó la adquisición del 25% de YPF Luz que todavía no controlaba, mediante una operación valuada en USD 430 millones. Con esa compra, pasó a tener la totalidad del capital accionario de la generadora eléctrica. Sus resultados comenzarán a consolidarse integralmente en los estados contables del cuarto trimestre, incorporando sus negocios de generación térmica y renovable.

En materia financiera, la petrolera destacó también su regreso al mercado internacional de capitales en septiembre, con una emisión de obligaciones negociables a nueve años por USD 1.200 millones. El instrumento tuvo un cupón del 7,55% y un rendimiento del 7,85%, con un diferencial de 300 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro estadounidense.

La empresa señaló que ese diferencial fue el menor registrado en sus emisiones. Con estos resultados, YPF busca sostener la expansión de su producción, ampliar la infraestructura de transporte y fortalecer su posición financiera, mientras prepara nuevos proyectos de inversión y la integración contable de su negocio eléctrico.