Stellantis advirtió que podría cerrar fábricas en Argentina por la pérdida de competitividad y la caída de las ventas

Stellantis advirtió que evalúa distintas alternativas para sus dos plantas argentinas, incluido el eventual cierre de una o ambas.

Peugeot perdió participación en el mercado nacional, al pasar de cerca del 9% al 5%, según Herlander Zola.

La competencia de vehículos chinos y brasileños presiona sobre los modelos fabricados localmente.

El Palomar interrumpió su actividad y tiene prevista la reapertura para el 18 de enero de 2027, según fuentes gremiales.

En Córdoba, los ajustes afectan a las pick-ups Fiat Titano y Ram Dakota, mientras continúa el programa del Fiat Cronos.

La compañía mantiene una inversión de US$ 1.000 millones y proyecta poner en marcha una planta de motores Multijet en Córdoba.

La continuidad de las dos plantas industriales de Stellantis en la Argentina quedó bajo análisis ante el retroceso de las ventas, la pérdida de participación de algunas de sus marcas y las dificultades para competir con vehículos importados. La automotriz evalúa distintas alternativas para reorganizar su producción, que incluyen mantener ambas fábricas, concentrar la actividad en una sola o, en el escenario más adverso, cerrar las dos instalaciones.

La advertencia fue formulada por Herlander Zola, presidente de Stellantis para América del Sur, quien vinculó las decisiones industriales con la evolución de los mercados regionales, los costos de producción y las condiciones de competitividad. Entre los factores que señaló figura el costo laboral argentino, que, según afirmó, duplica al de Brasil.

La compañía tiene dos centros productivos en el país: El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, y Ferreyra, en Córdoba. En ambos establecimientos ya comenzó a ajustar los volúmenes de fabricación para adecuarlos a la demanda y reducir el inventario acumulado en las terminales y en la red de concesionarios.

Las medidas responden a una combinación de factores: el menor dinamismo del mercado interno, el retroceso de las exportaciones y el avance de los vehículos importados. Aunque la empresa no anunció despidos como parte del esquema actual, la posibilidad de cambios más profundos mantiene en alerta a los trabajadores y a la cadena de proveedores.

Peugeot pierde participación frente a los importados

Uno de los indicadores que explican la revisión de los planes industriales es la evolución comercial de Peugeot. Según Zola, la marca pasó de representar aproximadamente el 9% del mercado argentino el año pasado a cerca del 5% en la actualidad.

El retroceso impacta especialmente en El Palomar, donde se producen los modelos Peugeot 208 y 2008. El directivo vinculó la caída de las ventas con la apertura del mercado argentino y con la velocidad con la que avanzaron nuevos competidores.

La presión no proviene exclusivamente de los fabricantes chinos. Los vehículos producidos en Brasil también ganaron competitividad frente a los modelos fabricados localmente, una situación que complica la utilización de la capacidad industrial instalada en la Argentina.

El escenario regional agrega otra variable. Brasil concentra, según Zola, el 65% del volumen de Stellantis en América del Sur, por lo que las decisiones sobre las plantas argentinas dependen también de la evolución de ese mercado. La falta de previsibilidad sobre la demanda brasileña dificulta determinar dónde producir y cómo distribuir los volúmenes entre los distintos establecimientos.

En El Palomar, la actividad quedó interrumpida este lunes y, según fuentes gremiales, la reapertura está prevista para el 18 de enero de 2027. Para cubrir parte del período sin producción, la empresa adelantó las vacaciones del personal y distribuyó las licencias entre noviembre y diciembre. La planta ya había atravesado otras interrupciones durante el año y modificaciones en sus turnos.

En Córdoba, los ajustes afectan los planes de fabricación de las pick-ups Fiat Titano y Ram Dakota, condicionados por la caída de las exportaciones. La producción del Fiat Cronos, en cambio, continuará de acuerdo con los programas establecidos.

La inversión de US$ 1.000 millones sigue en marcha

Pese a las dificultades operativas, Stellantis mantiene su programa de inversiones por US$ 1.000 millones, iniciado cinco años atrás y previsto para completarse a fines de 2026. Entre los principales proyectos figura la puesta en marcha de una planta de motores Multijet en Córdoba.

La compañía sostiene así una estrategia que combina la revisión de los volúmenes de fabricación con inversiones industriales de largo plazo. Sin embargo, el desarrollo de esos proyectos dependerá de que las condiciones económicas permitan sostener la producción y mejorar las posibilidades de exportación.

Desde la empresa señalaron que no esperan un crecimiento significativamente mayor del mercado durante 2027 y presentaron las suspensiones temporales como parte de la adecuación de la actividad. También descartaron que el plan actual contemple despidos.

La automotriz emplea alrededor de 5.000 personas en sus plantas argentinas y mantiene una red de proveedores de autopartes y servicios. Una eventual reducción más profunda de las operaciones podría extender sus efectos más allá de las terminales y afectar a otras empresas vinculadas con la industria.

La evolución de las ventas internas, los pedidos externos, los costos y la relación comercial con Brasil será determinante para definir el futuro de las fábricas. En ese contexto, Stellantis enfrenta el desafío de sostener sus inversiones y, al mismo tiempo, recuperar competitividad para mantener la producción local.