La CGT posterga otro paro general y prepara un acto para exigirle al PJ un lugar en las listas

La CGT postergó un quinto paro general contra el gobierno de Javier Milei.

La central analiza una huelga parcial de dos o cuatro horas antes de fin de año.

Los dirigentes cuestionan la eficacia de los paros generales y advierten sobre su posible utilización política por el oficialismo.

La última huelga general, realizada el 19 de febrero, dejó dudas internas sobre su nivel de acatamiento.

La mesa chica resolvió impulsar un acto masivo en una cancha para reclamar participación en el armado electoral del PJ.

La exclusión de reuniones del peronismo profundizó el malestar sindical y reavivó las diferencias internas sobre la estrategia política.

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió postergar la convocatoria a un quinto paro general contra el gobierno de Javier Milei y comenzó a evaluar una modalidad de protesta de menor duración, con interrupciones parciales de actividades en todo el país. La alternativa contempla una huelga de dos o cuatro horas, fuera de los horarios de mayor circulación, que podría realizarse después de la visita del Papa y antes de finalizar el año.

La decisión responde a una revisión de la estrategia sindical frente a un escenario en el que algunos de sus principales dirigentes consideran que una nueva huelga nacional no modificaría las decisiones del Gobierno y podría terminar beneficiando políticamente al oficialismo. En ese análisis también pesa la intención de evitar que los trabajadores pierdan el salario correspondiente a una jornada completa o sufran descuentos por presentismo.

Durante una reunión de la mesa chica realizada el martes en el Sindicato del Seguro, uno de los argumentos que ganó terreno fue la necesidad de sostener los reclamos sin perjudicar a quienes adhieran a la protesta. La propuesta de una medida acotada busca mantener la visibilidad del conflicto laboral y, al mismo tiempo, reducir el impacto económico sobre los trabajadores.

La postura reunió a los tres cotitulares de la central obrera, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de dirigentes como Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Héctor Daer, Sergio Sasia y Juan Carlos Schmid, entre otros. La coincidencia incluyó a referentes con diferentes posiciones internas respecto de la relación con la administración libertaria.

El alcance de las huelgas, bajo revisión

La postergación también está vinculada con las dudas que dejó el alcance de los últimos paros generales. Aunque la CGT informó un acatamiento del 90% en la huelga del 19 de febrero, varios dirigentes admitieron en privado que la paralización había sido menor a la esperada, incluso con la adhesión de los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Aquella protesta se produjo en medio del rechazo sindical a la reforma laboral aprobada por el Congreso a fines de febrero. Desde entonces, la central obrera había anunciado un nuevo plan de lucha inspirado en modalidades de protesta sectoriales y rotativas, pero las acciones terminaron concentrándose principalmente en movilizaciones callejeras, sin nuevas huelgas generales.

Entre los dirigentes también existe la percepción de que una nueva medida de alcance nacional podría darle al Presidente la oportunidad de confrontar con el sindicalismo y utilizar ese enfrentamiento como parte de su estrategia política hacia la reelección. Bajo esa interpretación, la conducción cegetista busca evitar una convocatoria que no consiga alterar el rumbo oficial y que, en cambio, fortalezca el discurso del Gobierno contra las organizaciones gremiales.

Sin embargo, las diferencias con la administración libertaria no desaparecieron. El sector dialoguista de la CGT mantiene sus cuestionamientos a las políticas laborales, aunque reconoce que el Gobierno aceptó corregir, mediante el decreto 612, la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Entre los cambios figuraron modificaciones vinculadas con las cuotas solidarias y otros aportes establecidos en los convenios colectivos que contribuyen al financiamiento de los sindicatos.

La disputa con el peronismo por el armado electoral

La reunión también dejó otra definición política: organizar antes de fin de año un acto masivo en una cancha de fútbol para reclamarle al Partido Justicialista (PJ) una participación efectiva en las discusiones sobre el futuro electoral y la elaboración de las listas de candidatos.

La iniciativa había sido considerada para el 17 de octubre, durante la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, pero finalmente fue descartada. Las diferencias internas enfrentaron a quienes pretendían realizar una demostración de fuerza sindical con los sectores que preferían acompañar al gobernador bonaerense Axel Kicillof en el acto organizado en La Matanza.

La exclusión de la CGT de una reciente reunión de la dirigencia peronista profundizó el malestar. En ese contexto, la mesa chica respaldó el reclamo de Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, quien había planteado la necesidad de incorporar a los representantes sindicales a las conversaciones del espacio.

Para los dirigentes gremiales, la discusión excede la presencia en una reunión puntual: se trata de evitar que el sindicalismo quede relegado en la reorganización del peronismo y en la definición de las candidaturas para los próximos comicios.

La decisión de realizar un acto en una cancha apunta, por lo tanto, a exhibir capacidad de movilización y recuperar protagonismo dentro de un espacio atravesado por diferencias sobre su conducción y su estrategia futura. Aunque no existe certeza sobre el efecto que tendrá la iniciativa, la conducción sindical considera necesario expresar su disconformidad.

La CGT enfrenta así un doble desafío: redefinir sus herramientas de protesta frente a Milei y conseguir que el peronismo la incluya en las decisiones políticas. La postergación de otro paro general y la preparación de una demostración de fuerza partidaria reflejan ese intento de preservar su capacidad de presión en ambos frentes.