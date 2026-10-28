Pullaro defendió la renovación de la corte suprema y reivindicó el rol de la justicia en las reformas de seguridad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a reconocer que los jueces de la Corte Suprema provincial Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco “le dejaron mucho” a la provincia, aunque insistió en que “estamos convencidos de que es fundamental que la Justicia se pueda renovar”.

Además, defendió el papel de la Justicia frente a las reformas de las leyes de seguridad impulsadas por su gestión y planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema que permita garantizar el cumplimiento de la ley sin caer en lo que definió como “garantismo bobo”.

Las declaraciones se produjeron ante la consulta de periodistas, luego del acto de ascenso de agentes penitenciarios. Antes, el mandatario había repasado los logros de su gestión en materia de seguridad pública y destacado el desempeño, el compromiso y la vocación de los integrantes del servicio penitenciario.

En ese contexto, Pullaro se refirió al esperado anuncio de las renuncias de Gutiérrez y Falistocco, dos magistrados de extensa trayectoria en el máximo tribunal santafesino.

Sus palabras volvieron a poner en agenda la renovación de la Corte Suprema provincial y la relación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y las reformas que impulsa el Gobierno en materia de seguridad.