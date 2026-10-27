Mbappé sufrió pérdidas millonarias en China tras reírse de un meme que lo compara con Mao Zedong

Kylian Mbappé quedó en el centro de una controversia en China que amenaza su imagen comercial en uno de los mercados más importantes del mundo. Tres grandes empresas anunciaron el fin de sus acuerdos publicitarios con el delantero del Real Madrid, mientras que la televisión estatal suspendió las emisiones de partidos de LaLiga en medio de las repercusiones por sus comentarios sobre un meme que lo compara con Mao Zedong.

La polémica comenzó después de que se difundiera una entrevista en la que el futbolista francés habló sobre las imágenes que circulan de él en internet. Durante la conversación, reconoció que una de ellas le resultaba especialmente divertida: un montaje en el que su rostro aparece sobre la figura de Mao, líder de la revolución comunista y fundador de la República Popular China en 1949.

“Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”, expresó Mbappé. Aunque no mencionó directamente a Mao, sus palabras provocaron fuertes reacciones en las redes sociales chinas y derivaron en consecuencias comerciales y mediáticas.

Las marcas que cancelaron sus acuerdos con Mbappé

Las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron la finalización de sus colaboraciones comerciales con el delantero. A través de comunicados difundidos en redes sociales, manifestaron su rechazo a las expresiones o conductas que, según su postura, puedan afectar los sentimientos nacionales.

La decisión representa un revés para los negocios publicitarios de Mbappé en China. En los últimos meses, el futbolista había protagonizado campañas de bebidas y productos lácteos, con anuncios visibles en marquesinas, autobuses y ascensores de distintas ciudades.

La reacción también se trasladó a los consumidores. En Weibo, una de las principales plataformas sociales del país, la ruptura entre Dongpeng y el jugador se convirtió en tendencia y acumuló cientos de millones de visualizaciones.

Algunos usuarios reclamaron que se tomaran medidas legales contra el francés y amenazaron con dejar de comprar productos de las compañías si no adoptaban nuevas acciones frente a la controversia.

Bloquearon su cuenta en una plataforma china

Las repercusiones también alcanzaron el ámbito digital. La cuenta vinculada a Mbappé en Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote y comparable con Instagram, fue bloqueada por una presunta infracción de las normas de la comunidad.

La polémica llegó además a los medios deportivos locales. El portal Dongqiudi calificó de “inaceptables” los comentarios del delantero y anunció que no traduciría la entrevista, al considerar que podía perjudicar los sentimientos de los aficionados y del pueblo chino.

El medio también modificó su clasificación del Balón de Oro 2026, en la que Mbappé había terminado segundo, detrás del inglés Harry Kane. En lugar del nombre del francés, publicó la expresión china “chá wú ci rén”, traducida como “no existe tal persona” o “persona no encontrada”.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía en blanco y negro del futbolista, un recurso visual que, en determinados contextos de las redes sociales chinas, puede asociarse con imágenes de personas fallecidas.

La televisión estatal suspendió las transmisiones de LaLiga

Las consecuencias no se limitaron a las empresas y las plataformas digitales. Según informó el medio local The Paper, la televisión estatal china CCTV suspendió las emisiones de LaLiga y de los encuentros en los que participa Mbappé.

La medida, que habría comenzado a aplicarse el lunes por la noche, también incluyó la retirada de anuncios y videos protagonizados por el delantero.

La decisión amplió el alcance de una controversia que comenzó con una declaración sobre un meme y terminó involucrando a marcas comerciales, medios deportivos y canales de televisión. Para Mbappé, el episodio supone un desafío para su presencia publicitaria en China, donde las empresas suelen prestar especial atención a las reacciones del público frente a cuestiones consideradas sensibles.

El antecedente de la NBA en 2019

El conflicto recuerda a la disputa que enfrentó a China con la NBA en 2019. En aquella ocasión, las transmisiones de la liga estadounidense fueron suspendidas y distintos patrocinadores se alejaron después de que Daryl Morey, entonces directivo de los Houston Rockets, publicara un mensaje de apoyo a las protestas prodemocráticas de Hong Kong.

Ambos episodios muestran cómo las controversias vinculadas con cuestiones políticas y nacionales pueden extenderse rápidamente al ámbito deportivo y comercial.

En el caso de Mbappé, las consecuencias se reflejaron en la ruptura de acuerdos publicitarios, el bloqueo de una cuenta digital y la suspensión de transmisiones deportivas, según los reportes citados. La polémica abre interrogantes sobre el impacto que tendrá el episodio en sus vínculos comerciales con el mercado chino y en su imagen internacional.