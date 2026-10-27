Luis de la Fuente fue elegido el Mejor Entrenador del Año

Luis de la Fuente fue reconocido como el Mejor Entrenador de Fútbol Masculino de la Temporada en la gala del Balón de Oro 2026. A los 65 años, el seleccionador español recibió por primera vez este galardón y coronó un ciclo destacado al frente del combinado nacional, con el que alcanzó los mayores objetivos del fútbol internacional.

El entrenador riojano se quedó con una de las distinciones más importantes de la ceremonia, celebrada en Londres, luego de una temporada marcada por los resultados de España y su protagonismo en las principales competencias.

El ciclo de Luis de la Fuente al frente de España

De la Fuente asumió la conducción de la selección española en diciembre de 2022, tras la salida de Luis Enrique. Desde entonces, construyó un equipo que combinó futbolistas experimentados con jóvenes talentos y logró consolidar una identidad de juego competitiva.

Uno de sus primeros grandes éxitos llegó en 2023, cuando España conquistó la UEFA Nations League. El equipo venció a Croacia en la final por penales y consiguió un título que representó un impulso importante para el proyecto del entrenador.

Al año siguiente, la selección española volvió a destacarse en el escenario europeo. En la Eurocopa 2024, España se consagró campeona tras derrotar a Inglaterra por 2-1 en la final, disputada en Berlín. El equipo se caracterizó por su capacidad ofensiva, el protagonismo de sus extremos y una estructura colectiva que le permitió superar a distintos rivales durante el torneo.

A ese recorrido se sumó la consagración en el Mundial de 2026, un resultado que reforzó la candidatura de De la Fuente al reconocimiento individual y consolidó su lugar entre los entrenadores más destacados de su generación.

Una selección con experiencia y nuevas figuras

Una de las claves del trabajo de De la Fuente fue la combinación de jugadores consolidados con jóvenes que ganaron protagonismo en el seleccionado. Nombres como Lamine Yamal, Nico Williams y Pedri se convirtieron en piezas importantes de una estructura que buscó mantener la posesión, generar situaciones de ataque y presionar a sus adversarios.

El entrenador también se destacó por su recorrido en las categorías juveniles de España, una experiencia que le permitió conocer a varios futbolistas antes de su llegada al equipo mayor. Esa continuidad favoreció la incorporación de nuevos talentos y la construcción de un grupo con una identidad compartida.

El reconocimiento en la gala del Balón de Oro 2026

La distinción a De la Fuente formó parte de una ceremonia que reunió a las principales figuras del fútbol internacional y reconoció tanto los rendimientos individuales como el trabajo de los entrenadores.

El premio al mejor técnico masculino valoró el desempeño del seleccionador durante la temporada y los resultados obtenidos con España. Para De la Fuente, el galardón significó un nuevo reconocimiento a un proyecto que pasó de las dudas iniciales a convertirse en uno de los más exitosos del fútbol de selecciones.

Con este premio, el entrenador español sumó otro hito a su trayectoria y reafirmó la importancia de su trabajo en la evolución reciente del combinado nacional.