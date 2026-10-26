Vinicius atraviesa un mal momento sentimental: se separó hace dos semanas y su expareja anunció su boda con un famoso cantante

Vinicius Jr. atraviesa un momento complicado, tanto dentro como fuera de la cancha. En medio de su presente futbolístico, el delantero del Real Madrid quedó en el centro de la atención por una noticia sentimental: su expareja, de quien se habría separado hace apenas 15 días, confirmó que retomó su relación con el cantante brasileño Zé Felipe y anunció su compromiso matrimonial.

La influencer, madre de los tres hijos del artista, hizo pública la reconciliación a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje en el que expresó la felicidad que atraviesan en esta nueva etapa.

“Aprovecho esta oportunidad para compartir que estamos juntos nuevamente, viviendo una fase de gran felicidad, unidad y complicidad. Sabemos que muchos juzgarán y criticarán nuestras decisiones, pero hemos aprendido que lo que realmente importa es nuestra familia, nuestro amor y la paz que hemos construido juntos”, escribió.

La respuesta de la influencer ante las críticas

Consciente de las repercusiones que podía generar el anuncio, especialmente por el poco tiempo transcurrido desde su separación del futbolista brasileño, la protagonista también se refirió a los posibles cuestionamientos.

“Seguimos siendo felices, respetando las diferencias y valorando lo que realmente importa”, expresó, en un mensaje con el que buscó dejar en claro que la decisión responde a sus sentimientos y prioridades familiares.

La confirmación llegó acompañada de imágenes de una celebración familiar por el cuarto cumpleaños de la hija de la pareja. En ese contexto, ambos compartieron la noticia de su reconciliación y dieron señales de que están dispuestos a comenzar una nueva etapa juntos.

“¡Dios escribió un nuevo capítulo en nuestra historia! En el cuarto cumpleaños de nuestra princesa, tuvimos otro motivo para celebrarlo. Después de un tiempo separados, siguiendo caminos diferentes, la vida nos trajo de vuelta el uno al otro”, señalaron.

Una nueva oportunidad para reconstruir la familia

En el tramo final de su mensaje, la pareja habló sobre los sentimientos que los llevaron a reencontrarse y manifestó su intención de fortalecer el vínculo familiar.

“Nuestro amor nunca dejó de existir, y hoy estamos reconstruyendo nuestra familia, más unidos, maduros y con Dios al frente de todo. ¡Que esta vez sea para siempre!”, concluyeron.

El anuncio sorprendió por la cercanía temporal con la ruptura de la influencer y Vinicius Jr. Mientras ella confirmó públicamente su reconciliación con Zé Felipe y su compromiso, el episodio sumó un nuevo capítulo a la repercusión mediática que rodea la vida sentimental del delantero del Real Madrid.