Pullaro proyecta para 2028 una tasa única para camiones que ingresen a los puertos del Gran Rosario

El Gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, trabaja para implementar en 2028 un sistema de cobro unificado para los camiones que ingresen a las terminales portuarias del Gran Rosario. La propuesta busca establecer un mecanismo de financiamiento para obras viales en uno de los principales corredores agroexportadores del país.

Mientras la administración provincial busca reunir los consensos necesarios para avanzar con la iniciativa, también analiza alternativas para financiar el mantenimiento y la mejora de las rutas. Entre ellas aparece la posibilidad de incorporar nuevos peajes si no prospera el esquema de fideicomiso previsto.

Un sistema único para el transporte de cargas

El proyecto apunta a ordenar el ingreso del transporte pesado a los puertos de la región, por donde circula una parte sustancial de las exportaciones agroindustriales argentinas.

La concentración de camiones durante las temporadas de cosecha genera importantes desafíos en materia de tránsito, infraestructura y seguridad vial. Por ese motivo, la discusión sobre cómo financiar las obras necesarias ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno santafesino.

La propuesta de un cobro unificado busca establecer una herramienta que permita reunir recursos para atender esas necesidades, aunque su implementación dependerá de los acuerdos políticos e institucionales que puedan alcanzarse.

El fideicomiso, eje de las negociaciones

La administración de Pullaro mantiene conversaciones para conseguir respaldo a un mecanismo de fideicomiso que permita canalizar los fondos destinados a las obras viales.

El esquema requiere consensos entre los distintos actores involucrados, entre ellos las autoridades provinciales, los sectores vinculados con la actividad portuaria y los representantes del transporte y la producción.

El objetivo es definir un sistema de financiamiento que acompañe el volumen de circulación de camiones y permita sostener las inversiones necesarias en las rutas que conectan con las terminales exportadoras.

La alternativa de nuevos peajes

Desde el Gobierno provincial también dejaron planteado que, si el fideicomiso no consigue avanzar, podrían evaluarse otras formas de obtener recursos, incluida la instalación de nuevos peajes en rutas santafesinas.

La advertencia introduce un elemento de presión en las negociaciones, ya que la eventual incorporación de más puntos de cobro podría generar nuevas discusiones sobre los costos que afrontan transportistas y empresas.

El desafío será encontrar una alternativa que garantice el financiamiento de las obras sin generar mayores dificultades para la competitividad del sector agroexportador.

Una definición clave para el corredor agroexportador

Con la implementación proyectada para 2028, el Gobierno de Santa Fe tiene por delante una etapa de negociaciones para definir los alcances del sistema y asegurar el respaldo necesario.

La resolución del esquema de financiamiento tendrá impacto en la infraestructura vial, la logística del transporte de cargas y el funcionamiento de los accesos a los puertos del Gran Rosario, un corredor estratégico para las exportaciones argentinas.

Mientras continúan las gestiones, el futuro del fideicomiso aparece como una pieza central para determinar cómo se financiarán las mejoras y qué costos deberán afrontar los distintos actores de la cadena productiva.