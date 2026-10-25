Messi sumó minutos y tuvo sus chances, pero Inter Miami cayó ante NY Red Bulls

Lionel Messi tuvo una participación limitada en la derrota de Inter Miami por 2-0 frente a New York Red Bulls, en el marco de la fecha 31 de la MLS. El rosarino comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo, tras su viaje a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

El conjunto de Florida ya se encontraba en desventaja cuando el capitán argentino saltó a la cancha. El primer tanto del partido llegó apenas a los 6 minutos del primer tiempo, luego de que un centro atrás de Cade Cowell provocara un despeje fallido de Casemiro, quien terminó convirtiendo en contra de su propio arco.

Con la entrada del ’10’, Inter Miami ganó claridad ofensiva e intentó adueñarse del desarrollo del juego. Messi participó en la elaboración de varias jugadas de peligro, incluida la chance más clara de su equipo: un ataque directo que finalizó con un remate de Telasco Segovia estrellado en el travesaño.

A pesar de las intenciones, la presencia del capitán no fue suficiente para torcer el rumbo del marcador. Sobre el cierre del partido, con Inter Miami volcado por completo al ataque, Emil Forsberg aprovechó un contragolpe para sentenciar el 2-0 definitivo.

Esta caída frena una racha de tres victorias consecutivas para el conjunto dirigido por Cristian González. Sin embargo, el tropiezo no empaña el presente del equipo, que ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs de la MLS. Por su parte,Messi completó una actuación breve y sin incidencia directa en el resultado tras su ajustada agenda internacional.