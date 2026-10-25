Franco Colapinto frente al desafío del año: de la frustración a una remontada heroica

Franco Colapinto afrontará este domingo un desafío exigente en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino partirá desde el fondo de la grilla en el Circuito de las Américas, en Austin, condicionado por una sanción que sepultó sus opciones tras la tanda clasificatoria.

El argentino había alcanzado el 14° puesto en la qualy, pero una penalización de diez posicionespor el cambio de un componente electrónico en su monoplaza lo relegó al 21° lugar de salida. Así,el piloto de Alpine deberá remontar desde atrás en un trazado que ofrece variantes para el sobrepaso, aunque exige precisión absoluta y una estrategia de carrera impecable.

La competencia será un examen exigente tanto para Colapinto como para el equipo Alpine. La partida, la gestión del desgaste de los neumáticos y las decisiones en la parada en boxes serán factores cruciales para intentar recuperar posiciones. Aunque la pista de Austin se caracteriza por sus amplias escapatorias —lo que reduce las probabilidades de Safety Car o banderas rojas—, el argentino confía en la puesta a punto alcanzada para el ritmo de carrera.

En la parte alta de la grilla, la atención estará centrada en Kimi Antonelli, quien parte desde la pole position por delante de Max Verstappen e Isack Hadjar, en una jornada clave para las aspiraciones del campeonato. Para Colapinto, en tanto, la premisa será ejecutar una estrategia sin fisuras y mantener un ritmo constante para acercarse a la zona de puntos.