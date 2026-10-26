El error más común al consumir carbohidratos

Tres expertas en diabetes advirtieron sobre un hábito alimentario que puede dificultar el control del azúcar en sangre: consumir hidratos de carbono sin acompañarlos con proteínas, grasas saludables o fibra. Explicaron cuáles son las señales de alerta y cómo armar platos más equilibrados.

Comer un plato de pasta blanca sin acompañamiento o tomar un jugo de frutas como almuerzo puede parecer inofensivo. Sin embargo, consumir carbohidratos sin combinarlos con proteínas, grasas saludables o fibra puede favorecer aumentos rápidos de la glucosa en sangre. Así lo señalaron tres especialistas en diabetes citadas por la revista Parade.

Michelle Routhenstein, dietista especializada en cardiología preventiva y educadora certificada en diabetes de EntirelyNourished.com, advirtió que mantener niveles elevados de glucosa durante períodos prolongados puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios. A largo plazo, esto aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, problemas de circulación, afecciones renales y lesiones oculares que pueden comprometer la visión.

En los casos más graves, la combinación de daño nervioso y mala circulación puede favorecer la aparición de úlceras en los pies e incrementar el riesgo de amputación.

“Esto no pretende asustar, sino generar conciencia sobre por qué monitorear y controlar el azúcar en sangre es tan importante cuando se vive con diabetes”, explicó Routhenstein. La especialista destacó que mantener la glucosa dentro de un rango objetivo individualizado ayuda a reducir el riesgo de complicaciones.

Qué sucede cuando se consumen carbohidratos sin otros nutrientes

Anna Taylor, dietista y educadora certificada en diabetes de la Cleveland Clinic, explicó que una comida compuesta únicamente por carbohidratos puede no generar suficiente saciedad. Además, cuando se trata de alimentos refinados y bajos en fibra, la glucosa en sangre puede aumentar rápidamente después de comer.

Taylor comparó los carbohidratos simples con un “combustible de cohete”, por la velocidad con la que el organismo los digiere y absorbe. Este proceso puede hacer que el hambre reaparezca antes que después de una comida que incluya proteínas, grasas saludables y fibra.

La especialista también advirtió que estas elecciones alimentarias pueden provocar fluctuaciones pronunciadas de la glucosa, con subidas y bajadas más marcadas en lugar de variaciones graduales.

Por qué las personas con diabetes deben prestar especial atención

Krisel Quiambao, enfermera y educadora certificada en diabetes, señaló que algunos alimentos pueden elevar la glucosa con mayor facilidad cuando se consumen solos y en grandes cantidades. Entre ellos mencionó las bebidas azucaradas, los jugos, las golosinas, el pan blanco refinado y el arroz blanco.

En las personas con diabetes, estos efectos pueden ser más difíciles de controlar porque el organismo no produce suficiente insulina o no la utiliza de manera eficiente. Como consecuencia, la glucosa puede permanecer elevada durante más tiempo después de una comida.

Cuáles son las señales de un aumento de glucosa en sangre

Además de las consecuencias a largo plazo, consumir grandes cantidades de carbohidratos refinados y con poca fibra puede asociarse con síntomas como los siguientes:

Hambre intensa poco después de comer.

Sed excesiva.

Necesidad frecuente de orinar.

Cansancio o fatiga.

Dolores de cabeza.

Según Taylor, estos síntomas pueden mejorar cuando la glucosa vuelve a niveles adecuados, aunque la evolución depende de cada persona y de su situación clínica.

Si los síntomas son intensos, persistentes o se presentan en una persona con diabetes, es importante seguir las indicaciones de su equipo de salud y consultar cuando corresponda.

La clave no es eliminar los carbohidratos, sino combinarlos mejor

Las tres especialistas coincidieron en que los carbohidratos forman parte de una alimentación equilibrada y no es necesario eliminarlos por completo. Estos aportan energía, mientras que el organismo también necesita proteínas, grasas, vitaminas, minerales y fibra para funcionar correctamente.

Routhenstein advirtió, además, que saltarse comidas o retrasarlas puede aumentar el riesgo de hipoglucemia en algunas personas con diabetes, especialmente según la medicación que utilicen.

En lugar de eliminar los hidratos de carbono, las expertas recomendaron priorizar las opciones con más fibra y menos procesamiento, como las legumbres —porotos, lentejas y garbanzos—, la avena, la cebada, los panes integrales y las frutas enteras.

Cómo armar un plato para favorecer un mejor control de la glucosa

Taylor explicó que los distintos nutrientes se procesan a diferentes velocidades: los carbohidratos suelen aportar energía con mayor rapidez, las grasas se digieren más lentamente y las proteínas tienen un comportamiento intermedio.

Por eso, una estrategia útil consiste en acompañar los carbohidratos con proteínas y grasas saludables, además de incorporar alimentos ricos en fibra. Esta combinación puede ralentizar la absorción de la glucosa, prolongar la sensación de saciedad y ayudar a mantener niveles de energía más estables.

La dietista propuso algunos ejemplos para aplicar este principio en las comidas diarias:

Desayuno: pan integral tostado con huevo y rodajas de tomate, en lugar de una preparación elaborada con harina blanca y mermelada.

Almuerzo: guiso de pollo con porotos, verduras y especias, en lugar de consumir únicamente un jugo.

Colación: una manzana pequeña acompañada de pasta de maní, en vez de un vaso de compota de manzana.

Cena: pasta integral con salsa, albóndigas de pavo y ensalada con aceite y vinagre, en lugar de una porción abundante de pasta blanca sin acompañamientos.

Postre: yogur griego congelado como alternativa al sorbete.

El objetivo es equilibrar los alimentos y las porciones, no prohibir grupos enteros de nutrientes.

Cuántos carbohidratos conviene consumir en cada comida

No existe una cantidad única de carbohidratos que resulte adecuada para todas las personas. Según Routhenstein, las necesidades varían en función de factores como la actividad física, la medicación, el uso de insulina y la respuesta individual de la glucosa.

La especialista mencionó como referencia inicial para personas con diabetes tipo 2 un rango de 30 a 60 gramos de carbohidratos por comida, que debe ajustarse a cada caso. Para quienes no tienen diabetes, señaló que una comida con entre 45 y 75 gramos puede formar parte de un patrón alimentario equilibrado, aunque las necesidades individuales también varían.

Estos valores son orientativos y no constituyen una prescripción universal. Las personas con diabetes deben adaptar su alimentación con asesoramiento profesional, especialmente si utilizan medicamentos que pueden provocar hipoglucemia.

La recomendación final de Routhenstein es prestar atención no solo a la cantidad de carbohidratos, sino también a su calidad, el tamaño de las porciones, los alimentos con los que se combinan y la respuesta de la glucosa después de comer. En lugar de perseguir un número fijo, la clave está en encontrar un esquema de alimentación que responda a las necesidades de cada persona.