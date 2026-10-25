La industria volvió a caer en septiembre y las perspectivas de recuperación pierden fuerza

La producción industrial cayó en septiembre según dos relevamientos privados, que coincidieron en señalar la falta de una recuperación sostenida.

FIEL registró una contracción interanual del 2,9%, mientras que Ferreres calculó una disminución del 1,5%.

La refinación de petróleo lideró los sectores con mejor desempeño, mientras que la industria automotriz acumuló una de las mayores caídas del año.

Los bienes de capital retrocedieron un 7,6% y los bienes de consumo durable disminuyeron un 9,4% en los primeros nueve meses.

La producción automotriz y los sectores de maquinaria, textiles y plásticos concentraron algunas de las principales contracciones de septiembre.

Las perspectivas para el cierre de 2026 apuntan a un posible estancamiento o a una recuperación más débil de lo previsto.

La producción manufacturera argentina continúa sin consolidar una recuperación y acumula nuevos indicios de debilidad, con fuertes diferencias entre las actividades que logran sostener su desempeño y aquellas que profundizan sus retrocesos. Los datos correspondientes a septiembre confirmaron que la mejora registrada en agosto no alcanzó para cambiar la tendencia, mientras las perspectivas para el cierre del año se vuelven más inciertas.

Dos relevamientos privados coincidieron en señalar el deterioro del sector, aunque con diferencias en la magnitud de la caída. La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) registró una contracción interanual del 2,9% en septiembre, mientras que la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados calculó una baja del 1,5%. En los primeros nueve meses del año, las disminuciones acumuladas fueron del 1,4% y del 2,3%, respectivamente.

La comparación mensual también mostró resultados diferentes. Mientras FIEL detectó una reducción del 0,9% respecto de agosto, una vez eliminados los efectos estacionales, Ferreres estimó un incremento marginal del 0,1%. La diferencia no modifica el diagnóstico general: la actividad permanece debilitada y todavía no muestra señales consistentes de recuperación.

El informe de FIEL advierte que la industria acumula cinco meses consecutivos de retroceso en la medición desestacionalizada, una secuencia que se extiende a seis meses si se considera la tendencia-ciclo. El tercer trimestre terminó con una caída interanual del 3,2% y una contracción del 4,3% frente al trimestre anterior, también con ajuste estacional.

La extensión del deterioro constituye otro elemento de preocupación. Según la entidad, más del 60% de los sectores industriales registró retrocesos durante el tercer trimestre, un comportamiento que llevó a caracterizar la situación como una nueva fase contractiva.

Sin embargo, el panorama no es uniforme. La refinación de petróleo aparece entre las actividades de mejor desempeño. De acuerdo con FIEL, acumula un crecimiento del 8,2% entre enero y septiembre, seguida por las industrias metálicas básicas, con un avance del 5,1%; alimentos y bebidas, con el 2,2%; y papel y celulosa, con el 1,5%.

En el caso de las refinerías, septiembre estuvo condicionado por una parada programada en el Complejo Industrial La Plata. Pese a ese factor, el volumen de petróleo procesado durante el año se aproxima al récord registrado en 2007.

En alimentos y bebidas, el crecimiento perdió impulso después de que agosto alcanzara el mayor nivel de actividad del período. La evolución combinó una mayor faena porcina con una marcada disminución de la faena vacuna, en un contexto caracterizado por la recuperación de los rodeos, una menor demanda interna y exportaciones récord.

En el extremo opuesto, la industria automotriz exhibe uno de los desempeños más débiles. FIEL calculó una caída acumulada del 17,2% en los primeros nueve meses, seguida por los minerales no metálicos, con una baja del 5,3%; los despachos de cigarrillos, con el 5,2%; y la metalmecánica, con el 3,8%.

Las dificultades automotrices también aparecen en las ventas mayoristas, que retrocedieron por octavo mes consecutivo. La contracción fue más pronunciada en los envíos de vehículos nacionales a concesionarias, en un mercado afectado por la caída de los patentamientos y una mayor participación de marcas chinas y modelos electrificados e híbridos.

La composición de la producción también refleja las diferencias entre actividades. Los bienes de consumo no durable acumularon un avance del 1,4%, mientras que los bienes de uso intermedio crecieron un 0,4%. En cambio, los bienes de capital retrocedieron un 7,6% y los bienes de consumo durable sufrieron la mayor contracción, del 9,4%.

La medición de Ferreres mostró un comportamiento mensual menos negativo, pero tampoco identificó una recuperación firme. La consultora describió la evolución de 2026 como una sucesión irregular de aumentos y caídas, con siete sectores en retroceso y cinco en alza durante septiembre.

Además de las refinerías, que registraron un crecimiento interanual del 15,9% en el mes, sobresalieron la industria química, con el 6,1%; los productos farmacéuticos, con el 4,2%; los minerales no metálicos, con el 2,4%; y el papel, con el 2,1%.

Las mayores dificultades se concentraron en maquinaria y equipo, que cayó un 12,5% interanual y acumuló una baja del 17,5% en nueve meses. También retrocedieron los sectores textil, un 9,2%, y plástico, un 7,4%.

De cara a los próximos meses, Ferreres advirtió que el escenario se deterioró y no descartó que la actividad permanezca estancada hasta el cierre del año o que la recuperación resulte inferior a la esperada. La persistencia de las caídas y la disparidad entre sectores mantienen abierta la incertidumbre sobre cuándo podrá consolidarse una mejora industrial.